"Фантастическое место". Победитель "Последнего героя" рассказал про силы на Алтае

Дмитрий Конышев отметил, что до участия в телешоу был всего один раз в Республике Алтай

09 сентября 2024, 11:40, ИА Амител

Дмитрий Конышев / Фото: страница телеканала ТВ-3 во "ВКонтакте"

Победитель одиннадцатого "русского сезона" реалити-шоу "Последний герой" на телеканале ТВ-3 Дмитрий Конышев рассказал "Толку", что он еще в детстве полюбил этот проект, но даже представить не мог, что когда-то станет его участником.

Дмитрий отметил, что холодные ночи, физические нагрузки, мошкара и соперничество для него не стали тяжелыми испытаниями.

"Мне не было тяжело соперничать, ведь каждый человек особенный, у всех есть плюсы и минусы, и это нормально. Если бы мы все были одинаковыми, то жить было бы не так интересно. А тут мы узнаем, притираемся, что-то от кого-то берем, что-то от нас берут другие. И это здорово", – отметил Дмитрий.

Он также согласился, что, возможно, был самым сентиментальным человеком на проекте, но не видит в этом ничего такого.

"Я сильный человек и по внутреннему состоянию, и по упорству, и физически – даже превосходил кого-то на проекте. А то, что иногда лил слезы, – это просто потому, что было тоскливо без близких. Ахиллесова пята, и когда затрагивали эту тему, непроизвольно так случалось", – пояснил он.

Он также рассказал, что до участия в телешоу был всего один раз на Алтае, но не на Телецком озере:

"Это какое-то фантастическое место. Вода в озере будто заряженная, что ли, – опуская туда руку, чувствуешь ее энергию. Я каждый раз пытался так набраться сил для следующего испытания. И хотя это выглядело глупо и было похоже на самовнушение, порой мне очень сильно помогало".

Дмитрий также отметил, что денежный приз в размере 5 млн рублей планирует потратить на простые радости. Слетать с семьей куда-нибудь отдохнуть, помочь родителям, что-нибудь купить для себя, поставить новые литые диски на машину.