Кто стал победителем снятого на Алтае "Русского сезона" шоу "Последний герой"?

Победитель выиграл пять миллионов рублей

07 сентября 2024, 08:00, ИА Амител

Баннер реалити-шоу "Последний герой" / Фото: amic.ru

Одиннадцатый, "Русский сезон" реалити-шоу "Последний герой", наконец, завершился на телеканале ТВ-3. Заключительная серия вышла 31 августа. Из тройки финалистов определился победитель, который выиграл пять миллионов рублей. Amic.ru рассказывает, кто прошел в финал и получил звание "последнего героя".

Кто попал в финал?

В конце осталось трое участников шоу: блогер Николай Сердюков, а также юмористы Иван Пышненко и Дмитрий Конышев (четвертое место заняла юмористка и певица Надежда Ангарская). На первом испытании финальной серии участники должны были построить лестницу, забраться по ней и решить головоломку. Первым это сделал Иван Пышненко, а вторым – Дмитрий Конышев. Николай Сердюков с заданием не справился и из проекта вылетел.

Кто победил?

В последнем задании соревновались двое участников – Дмитрий Конышев и Иван Пышненко. Они должны были простоять на двух колышках, держась за столб. Мужчины стояли там шесть часов, однако потом их попросили убрать руки от столба. Спустя пару минут Иван Пышненко упал, и Дмитрий Конышев стал последним героем.

Дмитрий Конышев (в центре) / Фото: amic.ru

Кто такой Дмитрий Конышев?

Дмитрий Конышев – кемеровчанин, родился 8 августа 1989 года. Увлекался КВН и вошел в состав команды "КемБридж". В 2011 году создал команду "Все серьезно", а в 2018 году выступал в КВН в сборной "Зеленый чемодан". В 2023 году Конышев участвовал в юмористической программе "Лига городов" в составе "Зеленого чемодана", который и стал победителем проекта. Летом 2024 года юморист вошел в состав команды "Волки" на реалити-шоу "Последний герой".

Как шел сезон?

Участники были разделены на два племени: "Волки" и "Медведи". В племени "Волки" были Александр Лось, Давид Ниамеди, Дмитрий Конышев, Кристина Захарова, Ксения Суркова, Надежда Ангарская и Светлана Мастеркова. А в племя "Медведи" попали Алан Царикаев, Александра Маслакова, Артем Антипов, Женя Искандарова, Иван Пышненко, Николай Сердюков и Павел Ярыгин.

Затем в объединенное племя "Снежные барсы" попали Александр Лось, Алан Царикаев, Павел Ярыгин, Давид Ниамеди, Надежда Ангарская, Николай Сердюков, Иван Пышненко и Дмитрий Конышев. Затем по порядку вылетели Александр Лось, Алан Царикаев, Павел Ярыгин, Давид Ниамеди и Надежда Ангарская.

Сколько серий в сезоне и где их можно увидеть?

Всего в сезоне десять серий. Всех их можно посмотреть на Rutube или же дождаться повтора на телеканале ТВ-3.

О том, почему одиннадцатый сезон шоу снимали на Алтае, можно прочитать здесь. А узнать, с чем столкнулись участники шоу и как они преодолевали трудности, можно прочитать по ссылке. Также amic.ru общался с участниками Александрой Маслаковой и Александром Лосем.