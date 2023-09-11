Фаворит Пугачевой рассказал о близких отношениях с ней
По его словам, она потратила на него больше 10 миллионов
11 сентября 2023, 22:45, ИА Амител
Кадр из видео / Музыкалити
Музыкант Сергей Савин заявил о том, что после победы на шоу "Фактор А" он стал новым фаворитом Аллы Пугачевой. Об этом он сказал в интервью "АиФ".
"Три видеоклипа, альбом песен, 10 миллионов долларов, потраченных Аллой на меня", – сказал певец.
Он добавил, что Пугачева также обеспечила все затраты после того, как он попал в автокатастрофу.
По признанию музыканта, после того как он начал отношения с клипмейкером Ириной Мироновой, Примадонна зло смотрела на него во время выступления.
11:21:13 12-09-2023
Ну подумаешь, 10млн на него потратила, так сразу уже считает, что близкие отношения.
12:26:10 12-09-2023
ФЭЙК! или реклама)))))))))
14:23:58 12-09-2023
Странно, как эти люди легко присваивали себе титулы "примадонна", "король поп (музыки)"... При этом живут они совершенно бесстыдно, как какие-то макаки выставляя свою дивотную сущность напоказ...