Фестиваль стрит-арта проведут на День города в Барнауле

Мероприятие пройдет на ул. Мало-Тобольской, на него хотят потратить 176,7 тысячи рублей

18 июля 2024, 08:14, ИА Амител

Ул. Мало-Тобольская в Барнауле / Фото: amic.ru

Арт-фестиваль современного искусства проведут на День города на ул. Мало-Тобольской (у здания № 25б) в Барнауле. На него планируется потратить 176,7 тысячи рублей. Художники будут рисовать картины в стиле стрит-арт, посвященные Дню города. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Исполнитель должен разработать и представить концепцию фестиваля, которая будет включать план-схему расположения конструкций для размещения изображений, состав участников, эскизы работ, а также перечень дорожек для аудиосопровождения фестиваля. Он обязан разместить не менее двух рамок и металлоискателей и столько же урн для мусора. За 14 дней до начала фестиваля организатор проведет рекламную кампанию в соцсетях.

На фестиваль привлекут не менее четырех художников, имеющих как минимум трехлетний опыт работы в стилистике стрит-арта. У них должен быть свой стиль написания, портфолио, а также опыт участия в подобных мероприятиях.

Художники напишут четыре изображения с применением как минимум двух стилей прорисовки. Для этого они должны использовать не менее четырех конструкций из белой МДФ, предварительно загрунтованной и готовой к нанесению красок. На каждой стороне разместят информационную табличку с указанием авторства и названия произведения. На изображениях должны быть представлены узнаваемые архитектурные, культурные, природные объекты и символы, а также личности, имеющие отношение к истории Барнаула. Все они должны быть выполнены в стиле стрит-арт и связаны с тематикой Дня города.

Закупка появилась на портале 15 июля 2024 года, заявки можно подавать до 24-го числа. Итоги лота подведут 26 июля. По контракту услугу компания-победитель должна будет оказать до 30 сентября 2024 года.

Напомним, День города в 2024 году в Барнауле состоится 31 августа. Уже известно, что на ул. Мало-Тобольской запланирована выставка "Барнаул туристский" и выставочно-ярмарочное мероприятие. А совсем рядом, в парке "Центральный", пройдет фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем". Также на госзакупках появился лот и по проведению праздничного концерта в сквере Победы на ул. Новосибирской, 106в.

Уже были анонсированы салюты на площади Сахарова и в сквере Химиков в Октябрьском районе (по фейерверкам в других районах закупок пока нет). Однако уже год салюты в Барнауле отменяют, так что неизвестно, будут ли они в этот раз.