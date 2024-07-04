Впервые за 10 лет День города пройдет не в сентябре

04 июля 2024, 12:50, ИА Амител

День города в Барнауле / Фото: amic.ru

Одним из главных праздников для барнаульцев является День города. В этом году впервые за 10 лет он пройдет летом, сообщили amic.ru в барнаульской мэрии. Amic.ru рассказывает, когда именно будет День города и о каких мероприятиях уже известно.

Когда отпразднуют День города в Барнауле?

31 августа, рассказали amic.ru в мэрии краевой столицы.

День города всегда отмечают в эту дату?

Нет, чаще его отмечают в сентябре. 31 августа – самая ранняя дата за последние годы. В 2023-м и 2022-м День города проводился 2 сентября. В 2021-м – 11 сентября, а в 2020-м – и вовсе 19 сентября. В последний раз в августе День города праздновали в 2014 году, то есть ровно 10 лет назад. Тогда День города был 30 августа.

Сколько лет исполнится Барнаулу?

В этом году Барнаулу исполнится 294 года, основали город в 1730 году.

Какие мероприятия будут на День города?

Пока программа Дня города еще не опубликована. Основные мероприятия, вероятно, пройдут на площади Сахарова. Во всех районах краевой столицы традиционно будут работать праздничные площадки.

Известно, что на День города состоится традиционный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем" в парке "Центральный". А на ул. Мало-Тобольской пройдет выставка "Барнаул туристский" и выставочно-ярмарочное мероприятие.

Также в День города установят памятник лебедю Андрюше на мосту у Нового рынка.

А салют будет?

Судя по сайту госзакупок, на площади Сахарова в конце праздника должен прогреметь салют. Однако пока в этом году все салюты отменяли из-за угроз безопасности.