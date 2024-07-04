Непривычная дата. Когда отпразднуют День города – 2024 в Барнауле?
Впервые за 10 лет День города пройдет не в сентябре
04 июля 2024, 12:50, ИА Амител
Одним из главных праздников для барнаульцев является День города. В этом году впервые за 10 лет он пройдет летом, сообщили amic.ru в барнаульской мэрии. Amic.ru рассказывает, когда именно будет День города и о каких мероприятиях уже известно.
Когда отпразднуют День города в Барнауле?
31 августа, рассказали amic.ru в мэрии краевой столицы.
День города всегда отмечают в эту дату?
Нет, чаще его отмечают в сентябре. 31 августа – самая ранняя дата за последние годы. В 2023-м и 2022-м День города проводился 2 сентября. В 2021-м – 11 сентября, а в 2020-м – и вовсе 19 сентября. В последний раз в августе День города праздновали в 2014 году, то есть ровно 10 лет назад. Тогда День города был 30 августа.
Сколько лет исполнится Барнаулу?
В этом году Барнаулу исполнится 294 года, основали город в 1730 году.
Какие мероприятия будут на День города?
Пока программа Дня города еще не опубликована. Основные мероприятия, вероятно, пройдут на площади Сахарова. Во всех районах краевой столицы традиционно будут работать праздничные площадки.
Известно, что на День города состоится традиционный фестиваль национальных культур "Единой семьей в Барнауле живем" в парке "Центральный". А на ул. Мало-Тобольской пройдет выставка "Барнаул туристский" и выставочно-ярмарочное мероприятие.
Также в День города установят памятник лебедю Андрюше на мосту у Нового рынка.
А салют будет?
Судя по сайту госзакупок, на площади Сахарова в конце праздника должен прогреметь салют. Однако пока в этом году все салюты отменяли из-за угроз безопасности.
12:55:51 04-07-2024
Не пойму: в Барнауле салюты отменяют (людей оберегают), а в С-Петербурге спокойно проходят Алые паруса. Там выпускников не оберегают? Или нашим тупо лень заниматься, или деньги уже освоены?
13:26:20 04-07-2024
Лет 40 назад 25 августа проводили. Потом решили, что надо в сентябре, когда студенты из деревень в город вернутся, чтобы выручка была больше. Помню лет 20 назад 5 сентября проводили, дубак был, народ в кожаных куртках возле фонтана тусовался.
13:36:51 04-07-2024
Салюта не будет, но деньги на салют выделили.
14:04:42 04-07-2024
Гость (13:36:51 04-07-2024) Салюта не будет, но деньги на салют выделили. ... откуда информация?
22:42:05 04-07-2024
Мусик (14:04:42 04-07-2024) откуда информация?... Инфа 100%. На сайте госзакупок 2.9 мульта на проведение пиротехнических мероприятий, однако в целях угрозы безопасности рекомендовано не проводить. Значит проведут фейерверк на Новый год в коттеджах.
13:44:53 04-07-2024
Плохая идея. 31 августа - праздник - не праздник. В основном День Города интересен молодежи. Поэтому логично проводить в сентябре, когда приедут учащиеся и студенты. 31го родители школьников будут бегать по магазинам, прикупать необходимое. В конце августа самые напряженные дни, студенты прибывают в Барнаул, обустраиваются, готовятся к первому дню занятий. Празднование будет скомкано и начало учебного года тоже. Лучше бы провели 7 сентября.
15:34:11 04-07-2024
Вам всё не угодить
16:12:49 04-07-2024
вообще неважно, когда будут проводить... можно вообще не делать... что там делать?
18:47:11 04-07-2024
Пора уже отменить название площадь Сахарова. Была Театральной.
21:26:33 04-07-2024
Че там делать? Опять скукотища будет.
21:28:43 04-07-2024
Отмените уже день города, толку все равно нет. Никакого праздника для людей, только освоение денег.
08:33:40 05-07-2024
Какой праздник? Идёт война. Салют? Есть деньги на салют, помогите!