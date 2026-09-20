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Филипп Киркоров выиграл суд на 26 млн рублей за некачественные изделия из камня

В сумму вошли стоимость устранения недостатков, неустойка, штраф и госпошлина

20 сентября 2026, 08:03, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео "VK Видео"
Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео "VK Видео"

Калининский районный суд Санкт‑Петербурга удовлетворил иск Филиппа Киркорова к индивидуальному предпринимателю Георгию Михайловичу Барановскому, сообщает ТАСС.

С бизнесмена взыскано свыше 26 миллионов рублей из‑за некачественно выполненных работ и дефектов поставленных изделий из камня, предназначенных для оформления интерьера московской квартиры артиста.

Сумма взыскания складывается из нескольких частей: 16 328 180 рублей — стоимость устранения выявленных недостатков (по заключению судебной экспертизы), 1 300 000 рублей — неустойка, предусмотренная договором, 8 814 090 рублей — штраф, а также 163 720 рублей — госпошлина.

Согласно материалам дела, Киркоров заказал у предпринимателя каменные изделия для квартиры в Филипповском переулке в Москве. Качество результата не устроило заказчика: на изделиях обнаружились сколы, трещины, задиры и другие дефекты. 

Кроме того, истец указал, что монтажные работы были проведены с серьезными нарушениями действующих норм и правил. В ходе судебного разбирательства была назначена экспертиза и опрошены специалисты — их выводы легли в основу решения суда.

Филипп Киркоров / Фото: из социальных сетей Филиппа Киркорова

Памятник родителям Киркорова мог обойтись артисту в сумму свыше 100 млн рублей

В стоимость закладывают не только дорогие материалы (например, гранит из Карелии), но и кропотливую художественную работу
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Комментарии 7

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Вежливый Человек

12:05:17 20-09-2026

Похлопаем артисту

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Иван

18:12:02 20-09-2026

румын че...

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гость

18:29:38 20-09-2026

Иван (18:12:02 20-09-2026) румын че...... А не болгарин?

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Гость

20:06:28 20-09-2026

гость (18:29:38 20-09-2026) А не болгарин?... Фраза «Одним словом — румын» прозвучала в фильме «Брат 2» (2000) режиссёра Алексея Балабанова. Её произнёс герой Виктора Сухорукова — Виктор Багров.
В картине есть диалог:
— Не люблю я Киркорова. Одно слово — румын. — Так он же болгарин. — Да?!
Эта фраза стала интернет-мемом. Сам Филипп Киркоров идентифицирует себя как болгарина.

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Гость

21:29:32 20-09-2026

Гость (20:06:28 20-09-2026) Фраза «Одним словом — румын» прозвучала в фильме «Брат 2» (2... Ваша цитата с дырками. Вы забыли про "слащавый он какой то"

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Гость

20:17:02 20-09-2026

гость (18:29:38 20-09-2026) А не болгарин?... цЫган!

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Гость

18:34:46 20-09-2026

Иван (18:12:02 20-09-2026) румын че...... А че? Это наш румын, русский

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