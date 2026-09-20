Филипп Киркоров выиграл суд на 26 млн рублей за некачественные изделия из камня
В сумму вошли стоимость устранения недостатков, неустойка, штраф и госпошлина
20 сентября 2026, 08:03, ИА Амител
Калининский районный суд Санкт‑Петербурга удовлетворил иск Филиппа Киркорова к индивидуальному предпринимателю Георгию Михайловичу Барановскому, сообщает ТАСС.
С бизнесмена взыскано свыше 26 миллионов рублей из‑за некачественно выполненных работ и дефектов поставленных изделий из камня, предназначенных для оформления интерьера московской квартиры артиста.
Сумма взыскания складывается из нескольких частей: 16 328 180 рублей — стоимость устранения выявленных недостатков (по заключению судебной экспертизы), 1 300 000 рублей — неустойка, предусмотренная договором, 8 814 090 рублей — штраф, а также 163 720 рублей — госпошлина.
Согласно материалам дела, Киркоров заказал у предпринимателя каменные изделия для квартиры в Филипповском переулке в Москве. Качество результата не устроило заказчика: на изделиях обнаружились сколы, трещины, задиры и другие дефекты.
Кроме того, истец указал, что монтажные работы были проведены с серьезными нарушениями действующих норм и правил. В ходе судебного разбирательства была назначена экспертиза и опрошены специалисты — их выводы легли в основу решения суда.
12:05:17 20-09-2026
Похлопаем артисту
18:12:02 20-09-2026
румын че...
18:29:38 20-09-2026
Иван (18:12:02 20-09-2026) румын че...... А не болгарин?
20:06:28 20-09-2026
гость (18:29:38 20-09-2026) А не болгарин?... Фраза «Одним словом — румын» прозвучала в фильме «Брат 2» (2000) режиссёра Алексея Балабанова. Её произнёс герой Виктора Сухорукова — Виктор Багров.
В картине есть диалог:
— Не люблю я Киркорова. Одно слово — румын. — Так он же болгарин. — Да?!
Эта фраза стала интернет-мемом. Сам Филипп Киркоров идентифицирует себя как болгарина.
21:29:32 20-09-2026
Гость (20:06:28 20-09-2026) Фраза «Одним словом — румын» прозвучала в фильме «Брат 2» (2... Ваша цитата с дырками. Вы забыли про "слащавый он какой то"
20:17:02 20-09-2026
гость (18:29:38 20-09-2026) А не болгарин?... цЫган!
18:34:46 20-09-2026
Иван (18:12:02 20-09-2026) румын че...... А че? Это наш румын, русский