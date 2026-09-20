Филипп Киркоров выиграл суд на 26 млн рублей за некачественные изделия из камня

В сумму вошли стоимость устранения недостатков, неустойка, штраф и госпошлина

20 сентября 2026, 08:03, ИА Амител

Филипп Киркоров / Фото: стоп-кадр с видео "VK Видео"

Калининский районный суд Санкт‑Петербурга удовлетворил иск Филиппа Киркорова к индивидуальному предпринимателю Георгию Михайловичу Барановскому, сообщает ТАСС.

С бизнесмена взыскано свыше 26 миллионов рублей из‑за некачественно выполненных работ и дефектов поставленных изделий из камня, предназначенных для оформления интерьера московской квартиры артиста.

Сумма взыскания складывается из нескольких частей: 16 328 180 рублей — стоимость устранения выявленных недостатков (по заключению судебной экспертизы), 1 300 000 рублей — неустойка, предусмотренная договором, 8 814 090 рублей — штраф, а также 163 720 рублей — госпошлина.

Согласно материалам дела, Киркоров заказал у предпринимателя каменные изделия для квартиры в Филипповском переулке в Москве. Качество результата не устроило заказчика: на изделиях обнаружились сколы, трещины, задиры и другие дефекты.

Кроме того, истец указал, что монтажные работы были проведены с серьезными нарушениями действующих норм и правил. В ходе судебного разбирательства была назначена экспертиза и опрошены специалисты — их выводы легли в основу решения суда.