Финальные штрихи. В Барнауле заканчивается ремонт трамвайных путей на Красноармейском

До конца недели все работы по плану должны быть завершены

19 июня 2025, 07:00, ИА Амител

Ремонт путей на Красноармейском – Анатолия / Фото: amic.ru

На пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия завершаются ремонтные работы на трамвайных путях, начавшиеся 2 июня. Благодаря оперативной работе сотрудников службы пути МУП "Горэлектротранс", которые трудились в три смены, движение трамваев по основным маршрутам было восстановлено в кратчайшие сроки.

С 12 июня трамваи № 1 и № 7 уже начали перевозить пассажиров по своим привычным маршрутам. А с 15 июня возобновилось движение трамваев № 4 и № 5. Это стало возможным после завершения ключевых этапов ремонта: укладки рельсошпальной решетки, предварительной подбивки и подъема пути.

На участке проспекта Красноармейского продолжается завершающий этап работ. В ночное время проводится окончательная выправка трамвайного пути, не мешающая движению вагонов. Уже в ночь на 19 июня МБУ "Автодорстрой" приступил к укладке нижнего слоя асфальта на участке, сообщает мэрия города. В связи с этим маршрут трамвая № 5 временно изменился с 20:00 18 июня до утра 19-го числа.

Обращаем внимание жителей города: движение автобусов и личного транспорта на проспекте Красноармейском будет полностью восстановлено только после окончания всех работ по асфальтированию.

Аналогичная ситуация и на улице Анатолия, где сотрудники "Горэлектротранса" продолжают трудиться. После завершения асфальтировки здесь также возобновится движение автотранспорта.