Финансист рассказала, как распознать поддельные уведомления о штрафах

В таких письмах "должника" просят оплатить взыскание с помощью СБП

04 февраля 2025, 07:47, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Уведомления в мессенджерах или по электронной почте, в которых россиян просят уплатить штраф с помощью системы быстрых платежей, – с большой вероятностью подделка. Об этом сообщает РИА Новости.

Как правило, такие письма содержат ссылку или QR-код для внесения платежа, информацию об имеющемся долге, а также о якобы объясняющей задолженность законы. В случае промедления или уклонения "должнику" могут угрожать даже арестом имущества.

"Под таким давлением даже самый внимательный и рациональный человек может поддаться порыву и предпочесть решить вопрос как можно быстрее. Однако прилагающаяся в письме ссылка будет вести на поддельный сайт, с помощью которого мошенники получат всю необходимую информацию для кражи денег гражданина", – отметила финансист Любовь Хрустова.

Эксперт призывает тщательно проверять подобные сообщения, следить за долгами на официальных ресурсах и обращаться в потребовавшее денег ведомство только по официальным каналам.