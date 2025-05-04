Ретропоезд "Эшелон Победы" прибыл в Барнаул. Фото и видео

На перроне железнодорожного вокзала собралось несколько тысяч жителей и гостей краевой столицы

04 мая 2025, 11:32, ИА Амител

Поезд "Эшелон Победы" в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

4 мая в Барнаул прибыл ретропоезд "Эшелон Победы", в состав которого вошли легендарный паровоз серии Л-620, вагон-теплушка и платформы с ретротехникой.

На торжественной церемонии встречи состава побывал корреспондент amic.ru. Судя по кадрам с места событий, на перроне собралось несколько тысяч жителей и гостей краевой столицы.

Во главе состава прошел паровоз, украшенный белыми и красными цветами. Его приезд сопровождался несколькими громкими гудками, которые не оставили равнодушными гостей мероприятия.

Напомним, прибытие состава приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ.

Тематические площадки на железнодорожном вокзале начали работать с 10:00. Сфотографироваться с эшелоном жители и гости города смогут до 14:00.