Ретропоезд "Эшелон Победы" прибыл в Барнаул. Фото и видео
На перроне железнодорожного вокзала собралось несколько тысяч жителей и гостей краевой столицы
04 мая 2025, 11:32, ИА Амител
4 мая в Барнаул прибыл ретропоезд "Эшелон Победы", в состав которого вошли легендарный паровоз серии Л-620, вагон-теплушка и платформы с ретротехникой.
На торжественной церемонии встречи состава побывал корреспондент amic.ru. Судя по кадрам с места событий, на перроне собралось несколько тысяч жителей и гостей краевой столицы.
Во главе состава прошел паровоз, украшенный белыми и красными цветами. Его приезд сопровождался несколькими громкими гудками, которые не оставили равнодушными гостей мероприятия.
Напомним, прибытие состава приурочено к празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ.
Тематические площадки на железнодорожном вокзале начали работать с 10:00. Сфотографироваться с эшелоном жители и гости города смогут до 14:00.
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