Фоторепортаж с отчёта главы Барнаула Вячеслава Франка

Отчёт состоялся в рамках заседания городской думы

17 марта 2023, 14:43, ИА Амител









































































































































Отчёт Вячеслава Франка 17 марта 2023 года

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк 17 марта выступил с отчётом о проделанной работе мэрии за 2022 год. Доклад градоначальника стал главным вопросом в повестке заседания городской думы. Депутаты поддержали отчёт мэра абсолютным большинством голосов.

Для Вячеслава Франка это уже четвёртый отчёт о проделанной работе в качестве главы города. Подробнее о докладе читайте на amic.ru.

Как прошло заседание БГД – в нашем фоторепортаже.