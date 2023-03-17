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Фоторепортаж с отчёта главы Барнаула Вячеслава Франка

Отчёт состоялся в рамках заседания городской думы

17 марта 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк 17 марта выступил с отчётом о проделанной работе мэрии за 2022 год. Доклад градоначальника стал главным вопросом в повестке заседания городской думы. Депутаты поддержали отчёт мэра абсолютным большинством голосов. 

Для Вячеслава Франка это уже четвёртый отчёт о проделанной работе в качестве главы города. Подробнее о докладе читайте на amic.ru.

Как прошло заседание БГД – в нашем фоторепортаже.

Комментарии 2

  • Отчет перед депутатами, а попы там чего забыли или тоже депутаты?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Все замечательно, все в шоколаде.
    17 марта, Гость   Ответить
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