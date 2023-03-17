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Франк: безработица в Барнауле "самая низкая за всю современную историю"

За прошедший год в городе создали более 3,5 тыс. новых рабочих мест

17 марта 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк во время отчёта работы за 2022 год рассказал, как восстанавливается занятость населения в послековидный период.

Франк назвал восстановление рынка труда одним из важных результатов прошедшего года. В частности, в Барнауле было создано более 3,5 тыс. новых рабочих мест, зарегистрировано свыше 12 тыс. самозанятых граждан.

"Уровень безработицы достиг самой низкой отметки за всю современную историю города", – подчеркнул Франк.

Он отметил, что безработица в Барнауле – самая минимальная в Сибирском федеральном округе.

Комментарии 9

  • Если всех безработных отправить, как была высказана идея отправить на СВО, то безработных не будет совсем.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Неудивительно, если учитывать отток населения из края, сам задумался от сюда уезжать.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ты б над правописанием поработал бы для начала, уезжающий.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Да просто никто не идет в эту вашу службу занятости от которой никакого толку нет. Вот и низкий уровень, а безработных полно! Особенно среди женщин старше 45 лет. Работу в этом возрасте найти почти нереально без блата. Многие работодатели сразу пишут что до 30 лет и пол указывают, хоть это и нарушает законодательство. Такое впечатление, что всем нужны проститутки, а не сотрудницы. Вчера была в одном из банков, так там девушки- консультанты все на одно лицо. Совпадение? А что делать непохожим на предмет воздыхания руководителя?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Нет смысла вставать на учет. Мужа (электронщика) сразу предупредили, что будут предлагать вакансии дворников и разнорабочих. Ради этого ездить через весь город?
    17 марта, Гость   Ответить
  • Так ,кто мог, уехал в другой регион!!!
    17 марта, Гость   Ответить
  • Интересно сколько в Алтайском крае трудоспособного населения (с 18 и до пенсионного возраста) и сколько из них трудоустроены? Не больше 50%? Безработный трудоспособный - это человек в поиске официального трудоустройства, зарегистрированный на бирже труда и получающий пособие по безработице. Неработающий трудоспособный - это человек без официального трудоустройства, от которого не поступают налоги/сборы в общий бюджет.
    17 марта, Гость   Ответить
  • Хамы и лизоблюды в центра работа в России на Строителелй 41, желчь и злость от них исходит.
    17 марта, Гость   Ответить
  • hh.ru приезжайте в мск на про-во в сервис станки по листу люди нужны 65(70) - 100 и выше на руки НО НУЖНО РАБОТАТЬ И ИМЕТЬ ХОРОШИЙ БЭКГРАУНД Женёк
    17 марта, Гость   Ответить
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