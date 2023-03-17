Франк: безработица в Барнауле "самая низкая за всю современную историю"

За прошедший год в городе создали более 3,5 тыс. новых рабочих мест

17 марта 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: amic.ru

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк во время отчёта работы за 2022 год рассказал, как восстанавливается занятость населения в послековидный период.

Франк назвал восстановление рынка труда одним из важных результатов прошедшего года. В частности, в Барнауле было создано более 3,5 тыс. новых рабочих мест, зарегистрировано свыше 12 тыс. самозанятых граждан.

"Уровень безработицы достиг самой низкой отметки за всю современную историю города", – подчеркнул Франк.

Он отметил, что безработица в Барнауле – самая минимальная в Сибирском федеральном округе.