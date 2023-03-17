Как прошёл отчёт мэра Барнаула Вячеслава Франка и за что он похвалил горожан

Отчёт градоначальника депутаты гордумы приняли единогласно

17 марта 2023, 14:13, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Отчёт главы Барнаула Вячеслава Франка о работе за 2022 год депутаты гордумы приняли большинством голосов на заседании 17 марта. "За" высказались 35 народных избранников, ещё три человека воздержались. Многие парламентарии увидели изменения в городе к лучшему за прошедшие 12 месяцев. Мэр заверил, что администрация города в 2023 году сделает всё зависящее, чтобы продолжить поступательное развитие краевой столицы, несмотря на влияние санкций. Подробнее о том, как прошёл отчёт градоначальника, – в материале amic.ru.

Каких показателей достиг Барнаул в 2022 году

По словам Вячеслава Франка, индекс промпроизводства в Барнауле превысил уровень 2021 года и составил 107,6%. Это выше, чем в целом по стране. Увеличился выпуск вагонов и оборудования, металлических изделий, спецодежды, бумаги.

Ещё один позитивный результат года: в Барнауле создали более 3,5 тысячи новых рабочих мест, зарегистрировали свыше 12 тысяч самозанятых. Уровень безработицы в краевой столице достиг самой низкой отметки за всю современную историю города. Кроме того, это ещё и минимальный показатель в СФО.

Бюджет Барнаула в 2022 году вырос на треть и составил 24,9 млрд рублей. Собственные доходы города увеличились на 13% – до 10 млрд рублей. План по вводу жилья в краевой столице перевыполнен на 9%. Обеспеченность недвижимостью приблизилась к 28 кв. м на человека. Барнаул – в числе лидеров столичных городов СФО по вводу жилья.

Вячеслав Франк рассказал, что власти планируют досрочно завершить программу по переселению, изначально рассчитанную до 2025 года, и вступить в новую – для расселения домов, признанных аварийными после 2017 года.

По словам мэра, за три последних года вложения в инженерные объекты составили более 6 млрд рублей. Задача администрации – участие Барнаула в федеральных программах. Это увеличит долю новых инженерных сетей и улучшит качество коммунальных услуг.

Как отметил Франк, уровень газификации по городскому округу превысил 30%. Введено более 22 км газовых сетей. На особом контроле – программа социальной догазификации. Для участия в ней подано свыше 5 тысяч заявок.

О чём ещё рассказал мэр

По нацпроектам "Безопасные качественные дороги" и "Жильё и городская среда" отремонтировано 19 участков дорог и 65 дворов. За последние три года в городе открыто девять дошкольных учреждений на 2525 мест и две школы на 1100 мест.

В 2022 году в Барнауле уделили особое внимание пригородной зоне. Был проведён капремонт сельского клуба в Гоньбе, ДК в посёлках Южный, Борзовая Заимка, Научный Городок, микрорайоне Новосиликатном. В здании бывшего кинотеатра "Родина" открылся планетарий.

В 2022 году было собрано и отправлено детям, проживающим в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, более 10 тонн сладких подарков, игрушек и канцелярии. Также город отправил свыше 70 тонн продуктов и 90 тонн гуманитарного груза военным, выполняющим боевые задачи в зоне проведения СВО.

В итоге из 38 депутатов отчёт главы города поддержали 35 человек, против никто не голосовал.

Как оценили выступление мэра

Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич заметила, что мэр впервые отчитывался перед депутатами нового созыва.

"Мы с удовлетворением отметили, что по многим направлениям социально-экономического развития в Барнауле отмечается положительная динамика. Многие задачи, поставленные в прошлом году и озвученные главой города на предыдущем отчёте, были выполнены. Взвешенный и эффективный подход со стороны администрации города позволил реализовать национальные проекты, выполнить все обязательства в рамках региональных и муниципальных программ", – резюмировала председатель БГД.

Председатель Общественной палаты Барнаула Владимир Лопаткин отметил, что в непростых политических и экономических условиях прошлого года удалось обеспечить дальнейшее развитие краевой столицы.

"Глава города включил наших представителей в 16 коллегиальных управленческих формирований администрации. С их участием обсуждались важные стратегические вопросы, – подчеркнул Лопаткин. – По-деловому воспринимаются наши оценки и предложения, есть реакция на наши замечания. Нормой стало участие главы и его заместителей в работе наших пленарных заседаний".

Также председатель городской Общественной палаты обратил внимание, что мэр взял на личный контроль вопрос оказания помощи семьям мобилизованных.

Председатель Совета женщин при главе Барнаула Валентина Косинова отметила, что акцент в работе мэрии в 2022 году был сделан на поддержке детей Донбасса, военнослужащих и их семей. "С началом специальной военной операции мы получили тысячи звонков от барнаульцев, желающих принять участие в сборе помощи. Вячеслав Генрихович всегда открыт для диалога, активно интересуется нашей работой, помогает и поддерживает", – сообщила Косинова.

Гендиректор завода "Ротор" Максим Коновалов подчеркнул, что "несмотря на трудности, Барнаул развивается, становится лучше и комфортнее".

"Город прирастает новыми дорогами, скверами, социальными объектами, жильём. И мы, промышленники, гордимся, что вносим посильный вклад в это развитие", – добавил руководитель "Ротора". По его словам, что поддержка мэрии позволила продолжить социальные проекты, создать новые рабочие места и в итоге завершить год с положительными результатами по многим показателям.

В заключении мэр Вячеслав Франк обратился ко всем барнаульцам: "Хочу поблагодарить всех жителей Барнаула, всех, кто изо дня в день делает наш город лучше. Кто строит дома, занимается благоустройством, стоит у станка, печёт хлеб, лечит пациентов, учит детей. Всех, кто любит Барнаул и вносит вклад в его развитие!"