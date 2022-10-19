Известный «фотоохотник» за советской архитектурой приехал в Барнаул и показал изнанку заброшенного завода

Фотограф и блогер из Самары Арсений Котов, который ищет по всей стране (и не только) яркие останки советской архитектуры, посетил Барнаул. Снимками краевой столицы он поделился в телеграм-канале. Среди мозаик, памятников и видов на панельные окраины, пару постов были посвящены заброшенному заводу. О каком точно идёт речь, автор не упомянул, но фотографии оттуда получились очень атмосферные.

Заброшенный завод в Барнауле / Арсений Котов / t.me/northern_friend

А так фотограф увидел Барнаул.

Арсений Котов / t.me/northern_friend

Арсений родился и живёт в Самаре, но большую часть времени проводит в путешествиях по странам постсоветского пространства и Европы в поисках нового взгляда на архитектуру советского модернизма, памятники которого раскинулись на гигантской территории, пишет gazeta.uz. Кроме того, не так давно у фотографа вышла книга «Заброшенные города СССР», в которой собраны лучшие фотографии и рассказаны истории самых легендарных заброшенных мест, которые автор посетил за годы путешествий.

Кадры из книги «Заброшенный города СССР» Арсения Котова / vk.com/arseniyjpg