Обузданный огонь. В Барнауле прошла тренировка МЧС по тушению лесных пожаров

Третий этап Всероссийских командно-штабных учений МЧС прошёл в Алтайском крае. 14 апреля спасатели тушили условный лесной пожар в барнаульском посёлке Черницке. Согласно легенде, утром поступила информация о том, что на территории Барнаульского лесничества бушует огонь общей площадью до 100 га и существует угроза перехода лесного пожара на населённый пункт.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю, пресс-служба мэрии

В отработке действий по защите населённого пункта и населения от лесных пожаров приняли участие силы и средства Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, представители районной администрации, спасатели Управления по обеспечению мероприятий в области ГОЧС и ПБ в Алтайском крае, специалисты учреждения «Алтайлес», газовой службы, Роспотребнадзора, медики, сотрудники силовых ведомств, добровольцы и другие службы. Всего более 150 человек и порядка 40 единиц техники.

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Прочее В Алтайском крае увеличилось количество природных пожаров

Ранее МЧС предупредило, что в период с 15 по 18 апреля в западных районах Алтайского края местами ожидается высокая пожароопасность. Запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор.