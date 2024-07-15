"Фронт завалят мясом". Что известно о большом "контрнаступе" Украины и когда он будет

Эксперты назвали главное направление удара ВСУ и рассказали о его подготовке

15 июля 2024, 12:50, ИА Амител

Военный в лесу / Фото: unsplash.com

Тема нового контрнаступления ВСУ все чаще возникает в украинской и зарубежной прессе. Не исключено, что именно на завершившемся саммите НАТО в Вашингтоне были согласованы его детали. Именно для поддержки наступательных действий, как утверждают аналитики, Киев получит самолеты F-16, соответствующие решения о передаче машин уже приняли некоторые страны. Amic.ru попытался оценить вероятность нового наступления украинских военных на фоне политических скандалов в Киеве и грядущих выборов президента США.

Предстоит битва за Харьковщину?

Одним из признаков грядущего "контрнаступа" стало заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана на форуме экспертов, проходившем в рамках вашингтонского саммита. Он заявил, что предстоящие месяцы будут сложными и переломными в военном конфликте.

Он сообщил, что западные союзники делают все возможное, чтобы "обеспечить Украину пятью стратегическими системами противовоздушной обороны и десятками воздушно-тактических систем, которые особенно актуальны для защиты <…> на передовой". Кроме того, Вашингтон вместе с Данией и Нидерландами начал процесс передачи ВСУ самолетов и уже "этим летом украинские пилоты будут действовать в театре военных действий с этими F-16", приводит высказывание Салливана "Голос Америки"*.

И хотя получение Украиной самых крупных пакетов военной помощи намечено на 2025 год, все больше признаков того, что новый "контрнаступ" запланирован на текущий год, до президентских выборов в США, чтобы команда президента Байдена смогла обосновать выделение значительных средств Киеву.

Более того, украинские военные подтянули на север Харьковщины существенные резервы с тыла и других направлений, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

"Противник подтянул действительно очень серьезные резервы с разных направлений и из тыла украинской территории, с различных направлений линии боевого соприкосновения именно на северной территории Харьковской области, боясь прорыва уже непосредственно к самому городу Харькову?" – приводит высказывание чиновника РИА Новости.

Однако с учетом отсутствия у российских военных намерения прорываться к Харькову (о чем недавно заявлял президент РФ Владимир Путин) логично предположить, что стягиваемые резервы необходимы для организации наступательных действий.

"Хватают всех"

В начале июля украинский лидер Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg, что ВСУ могут начать наступательные действия, когда будет получена необходимая помощь западных союзников. "У нас стоят 14 неукомплектованных бригад, у которых нет соответствующего оружия, за которое уже голосовали, о котором уже говорили, пакеты должны приходить, но они, к сожалению, идут медленно", – сказал Зеленский.

"Мы предпримем контрнаступательные действия сразу же, когда будем готовы", – заверил глава Украины.

Как утверждает украинский телеграм-канал "Легитимный", контрнаступления ВСУ можно ожидать в конце лета – начале осени текущего года, когда президентская гонка в США вступит в решающую фазу.

"Всех, кого сейчас хватают на улицах [Украины], уже скоро погонят в мясорубку. Для власти невыгодно содержать огромную армию – дорого. Им выгодно начать набор, и уже отловленных ранее 200-400 тысяч погнать в мясо, а на их место ловить новых. Фронт хотят завалить мясом. Потери будут масштабные у ВСУ", – пишет канал.

Неслучайно на фоне подготовки к очередному "контрнаступу" на Украине повышается градус военно-политической истерии – слишком велики ставки. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в предательстве.

"Мне подтвердили два важнейших момента относительно Сырского и его окружения: он согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру; он не верит в победу и искренне считает, что мы не способны получить преимущество над россиянами на собственной земле", – написала Безуглая на своих страницах в соцсетях.

По ее словам, Сырский надеется добиться прекращения огня и тем самым войти в историю, а также обезопасить "целый пласт генеральской мафии", включая своего предшественника Залужного.

Впрочем, российские политики скептически оценили слова Безуглой. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил "Ленте", что насчет панических настроений в Киеве "обольщаться не надо".

"Есть такое понятие – введение противника в заблуждение относительно истинных намерений. Верить пока им не стоит", – подчеркнул депутат.

Согласовал в узком кругу

В то же время украинский телеграм-канал "Резидент", ссылаясь на свои источники в генштабе ВСУ, утверждает, что "Сырский уже сформировал восемь новых бригад для осеннего контрнаступления под выборы в США".

По данным "Резидента", бригады "вооружают современным западным оружием и техникой. По задумке Главкома и советников из НАТО российская армия должна выдохнуться за лето, что позволит провести быструю атаку на одном из двух участков фронта".

Телеграм-канал Z-PolitWera утверждает, что "на саммите НАТО Зеленский в узком кругу партнеров согласовал дату наступления ВСУ".

"Американцы требовали начать наступление уже в августе, а Зеленский хотел перенести на первую половину сентября. Приблизительную дату согласовали, но она держится в секрете. Известно только о том, что подготовка идет всюду. Это, поди, "наступ" планируется после получения F-16?" – говорится в публикации канала.

Видимо, не случайно с 21 июня, после швейцарской "мирной конференции" по Украине, в усиленном режиме заработал временный воздушный мост между США и Польшей, по которому перебрасываются бронетехника и боеприпасы. Как уверяет телеграм-канал WinWin, "Сырскому дали 45 суток на организацию и подготовку контрнаступления в Харьковской области и Запорожье".

Кроме того, из Румынии и Болгарии морским путем доставляются танки и БМП с БРДМ шведского, итальянского и немецкого производства. Также продолжается накопление ракет Storm Shadow и ATACMS, пишет WinWin.

"В Херсоне и Днепре оборудуют ремонтные мастерские в подземных паркингах торговых центров. Датские и британские военные медики готовят полевые госпитали в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве на 30 тысяч бойцов. Италия, Хорватия, Бельгия и Нидерланды отправляют <…> 2300 военных врачей и медиков для работы и обучения в этих полевых условиях. Финляндия и страны Прибалтики отправят ограниченный контингент военных специалистов для защиты с воздуха этих госпиталей и организации РЭБ. <...> Скорее всего, последний шанс для них и точно у главкома Сырского", – говорится в материале канала.

Впрочем, российские военные тоже, видимо, готовят неприятелю сюрприз и планируют свое наступление. Как считает военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, основное наступление ВС РФ в летней кампании может начаться в районе между Харьковом и Сумами.

"Если у России там припрятаны резервы в 150-200 тысяч человек, это будет серьезная операция с вклинением на территорию противника и с выходом к Днепру вдоль Ворсклы, добавил он. В этом случае ВСУ попадут в окружение, потому что они будут заперты между российскими частями и Днепром", – предположил он в интервью порталу "Украина.ру".

Чей прогноз подтвердится – станет ясно уже в ближайшее время.

* Признан иноагентом в РФ