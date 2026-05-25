В первую очередь подорожание затронет сезонные позиции, традиционно поступающие из Армении в мае — июле

25 мая 2026, 16:12, ИА Амител

Фрукты / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Армения является ключевым поставщиком косточковых фруктов в Россию, где их производство практически отсутствует. В случае сокращения этих поставок цены на фрукты для российских потребителей могут вырасти, сообщила Ирина Козий, генеральный директор ИА FruitNews и руководитель проекта "Ягодная академия", в интервью НСН.

Россельхознадзор также отмечает проблемы с поставками из Армении, затрагивающие не только цветы, но и овощи с фруктами. Как заявил глава ведомства Сергей Данкверт, информация опубликована на ИС "Вести". Козий подчеркнула, что сокращение поставок может привести к увеличению цен для конечных покупателей.

«Армения поставляет в Россию широкий ассортимент фруктов, включая черешню, персики, нектарины и ягоды, как свежие, так и замороженные, а также сухофрукты. Кроме того, из Армении импортируются яблоки, хурма и киви в меньших объемах. Овощные поставки включают зелень и томаты. Хотя полное исчезновение армянской продукции не приведет к краху рынка, Россия сталкивается с сужением круга поставщиков, что уменьшает ассортимент и повышает цены. Важно отметить, что Армения не является главным или единственным поставщиком по большинству этих товаров. Это лишь дополнительный фактор, усугубляющий общую проблему рынка», — пояснила Козий.

Она также отметила, что внутреннее производство в России не может компенсировать отсутствие поставок из Армении.

«Наши климатические условия не позволяют выращивать в больших объемах то, что производит Армения. Например, в России мало персиков. Сложные климатические условия и недостаточная технологическая отработка приводят к тому, что стоимость продукции становится выше», — заключила она.

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