Фрукты в России подорожают из-за проблем с поставками из Армении
В первую очередь подорожание затронет сезонные позиции, традиционно поступающие из Армении в мае — июле
25 мая 2026, 16:12, ИА Амител
Армения является ключевым поставщиком косточковых фруктов в Россию, где их производство практически отсутствует. В случае сокращения этих поставок цены на фрукты для российских потребителей могут вырасти, сообщила Ирина Козий, генеральный директор ИА FruitNews и руководитель проекта "Ягодная академия", в интервью НСН.
Россельхознадзор также отмечает проблемы с поставками из Армении, затрагивающие не только цветы, но и овощи с фруктами. Как заявил глава ведомства Сергей Данкверт, информация опубликована на ИС "Вести". Козий подчеркнула, что сокращение поставок может привести к увеличению цен для конечных покупателей.
«Армения поставляет в Россию широкий ассортимент фруктов, включая черешню, персики, нектарины и ягоды, как свежие, так и замороженные, а также сухофрукты. Кроме того, из Армении импортируются яблоки, хурма и киви в меньших объемах. Овощные поставки включают зелень и томаты. Хотя полное исчезновение армянской продукции не приведет к краху рынка, Россия сталкивается с сужением круга поставщиков, что уменьшает ассортимент и повышает цены. Важно отметить, что Армения не является главным или единственным поставщиком по большинству этих товаров. Это лишь дополнительный фактор, усугубляющий общую проблему рынка», — пояснила Козий.
Она также отметила, что внутреннее производство в России не может компенсировать отсутствие поставок из Армении.
«Наши климатические условия не позволяют выращивать в больших объемах то, что производит Армения. Например, в России мало персиков. Сложные климатические условия и недостаточная технологическая отработка приводят к тому, что стоимость продукции становится выше», — заключила она.
Ранее экономист назвал причины роста цен на продукты.
16:24:17 25-05-2026
Переживем
16:24:26 25-05-2026
Зачем пургу нести и нагонять жуть? Вы когда-нибудь видели армянские яблоки, бананы или другие фрукты? Я за полвека ни разу не видел. Армян торгующих овощами и фруктами видел, а вот их фрукты и овощи никогда в РФ не везли. Да и не растут в их горах ни фрукты ни овощи. Сейчас везется все из Китая (дружественная страна) и средней азии Киргизия, узбекистан, Казахстан, Таджикистан и немного из Африки.
17:06:27 25-05-2026
Гость (16:24:26 25-05-2026) Зачем пургу нести и нагонять жуть? Вы когда-нибудь видели ар...
Видимо потому что Армения настолько маленькая что ее урожая хватает только накормить Москву и Питер а до Сибири не доезжает
22:25:05 25-05-2026
Гость (17:06:27 25-05-2026) Видимо потому что Армения настолько маленькая что ее уро... Не-а не видимо)) вы численность населения Москвы с Питером и населения всей Армении погуглите им столько не вырастить))) нет там столько работяг))
16:26:16 25-05-2026
Компенсируйте - поднимите цену на газ. Им продают по льготной цене 170 баксов а другим по 600...разница огромная... Да ваще им газ перекрыть на хрен...
16:31:48 25-05-2026
Переживем мы без косточковых!!! - но наказать их за "не спортивное" поведение - НАДО!, пусть почувствуют, что такое без России жить.....
16:31:54 25-05-2026
Россельхознадзор периодически вводит ограничения на импорт растительной продукции из Армении из-за обнаружения вредителей или нарушений.
Торгаши чешут лапы в предвкушении повышения цен? Долго думали? Да у вас гниют фрукты, но вы цены поднимаете и держите. Хапуги потому что.
17:07:01 25-05-2026
гость (16:31:54 25-05-2026) Россельхознадзор периодически вводит ограничения на импорт ...
Ага, а потом плачут, что нехорошие правители давят на малый бизниссс, жить не дают. Да в шею гнать такой бизнес надо!
21:10:31 25-05-2026
В Армении фруктов больше, чем в Средней Азии, да и по вкусней будут. А сухофрукты даже рядом не стоят. И везут это все разнообразие в Москву, в марте уже клубника в Армении своя есть, и на много вкуснее той какую сейчас везут из Киргизии. Съездите в Армению, и вы очень измените к ней отношения.
08:05:47 26-05-2026
гость (21:10:31 25-05-2026) В Армении фруктов больше, чем в Средней Азии, да и по вкусне... Больные на голову только минуса ляпать умеют. Своего ничего нет! И не будет.
12:48:15 26-05-2026
гость (21:10:31 25-05-2026) В Армении фруктов больше, чем в Средней Азии, да и по вкусне...
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08:07:34 26-05-2026
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