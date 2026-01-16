ФСБ: Украинские спецслужбы через сайты знакомств втянули четырех подростков в диверсии

Им сказали, что переданные данные геолокации были использованы ВСУ

16 января 2026, 17:05, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

ФСБ России рассказала ТАСС о том, что украинские спецслужбы, используя онлайн-платформы знакомств и чаты, вовлекли четверых несовершеннолетних, проживающих в Москве и Чувашской Республике, в деятельность, имеющую признаки террористической.

Согласно данным ФСБ, молодые люди, контактировавшие с "девушками" в социальных сетях и зарубежных мессенджерах, по запросу последних передавали информацию о местоположении школ, торговых комплексов и жилых зданий. Впоследствии с подростками связывались лица, выдававшие себя за представителей правоохранительных органов, и сообщали, что предоставленные ими данные были использованы украинской армией при планировании атак с применением беспилотников.

Чтобы избежать уголовной ответственности за содействие противнику, подростков склоняли к совершению незаконных действий под предлогом участия в проверке антитеррористической защищенности различных объектов.

В ноябре 2025 года 16-летний житель Москвы, познакомившись в интернете с "девушкой", отправил ей данные о своем местоположении для организации встречи. Вскоре после этого с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и обвинил его в разглашении информации.

Находясь под постоянным влиянием злоумышленника и следуя его указаниям, напуганный подросток продемонстрировал свою квартиру по видеосвязи, считая это "дистанционным" обыском, сфотографировал банковскую карту отца и попытался перевести с нее деньги. Также по требованию неизвестных он принес емкость с бензином в кинотеатр одного из торговых центров столицы и совершил поджог.

В июле 2025 года 15-летний житель Чувашии установил контакт с неизвестным через мессенджер и, следуя его инструкциям, изготовил зажигательные смеси. Впоследствии, 25 июля 2025 года, он осуществил поджог двух автомобилей, принадлежащих сотрудникам правоохранительных органов в Чебоксарах, зафиксировав произошедшее на видео и отправив его организатору.