Александры и Елены. Сервис Сбера выяснил, кому чаще всего звонили мошенники в 2025 году

Инструмент банка проверил миллиард звонков россиянам

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В течение 2025 года сервис "Определитель номера" от Сбера, предназначенный для распознавания и блокировки подозрительных вызовов, проанализировал около миллиарда телефонных звонков жителям России. Инструмент вошел в число наиболее востребованных сервисов цифровой защиты банка.

Кому чаще звонили

Среди мужчин наибольшую долю таких вызовов получили Александры – 8,13%, далее идут Сергеи – 6,49% и Андреи – 4,87%. Среди женщин чаще всего звонили Еленам – 5,87%, Татьянам – 5,37% и Натальям – 5,12%.

Если рассматривать данные по знакам зодиака, в зоне наибольшего риска оказались Близнецы – 9,27%, Львы – 8,72% и Раки – 8,65%. Самым напряженным месяцем для пользователей стал сентябрь, а наименьшую активность мошенников зафиксировали в январе.

Еще один популярный сервис Сбера – "Антивирус". За год он выявил и обезвредил на устройствах клиентов 5,1 млн вредоносных программ. Все инструменты защиты работают бесплатно и доступны в приложении СберБанк Онлайн.

Как работает защита

В конце прошлого года Сбер обновил систему защиты от мошенников. Раздел "Безопасность" в СберБанк Онлайн получил новый формат и превратился в интерактивный квест "Уровни защиты". Его уже прошли около 10 млн пользователей. Такой подход помогает людям осознанно относиться к цифровой безопасности и повышать уровень киберграмотности.

Каждый пользователь может увидеть свой текущий уровень защиты – базовый, средний или продвинутый. Повышать его помогают задания на практике и подключение бесплатных сервисов киберзащиты, в том числе адаптированных для пожилых людей.

Отдельный акцент сделали на функциях быстрого реагирования. В разделе "Безопасность" доступны инструменты "Сообщить о мошеннике", "Закрыть доступ к картам и счетам" и "Сменить пароль от "Госуслуг". Там же разместили обучающие материалы и советы.

Обновленный раздел "Безопасность" бесплатно работает для всех пользователей Android*, начиная с версии 16.16 СберБанк Онлайн. Открыть его можно через значок "Щит" на главном экране приложения или через путь "Все настройки" – "Безопасность".

Как ранее сообщал amic.ru, в Сбере отмечают рост случаев, когда в мошеннические схемы вовлекают детей и подростков. За два года число таких ситуаций выросло более чем на 30%. Игры, соцсети и мессенджеры стали удобной средой для обмана. Мошенники пользуются неопытностью детей, торопят их и придумывают тревожные истории, из-за которых ребенок действует скрытно и часто в ущерб семье.

