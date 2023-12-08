FT: новые чеченские руководители "Данон Россия" ведут дела профессионально

По информации британской газеты, родственник Кадырова управляет заводами компании по большей части номинально

08 декабря 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: Danone

"Новые чеченские боссы" "Данон Россия" (российская "дочка" французской Danone) ведут дела "довольно профессионально и без вытаскивания оружия". Так работу компании при племяннике главы Чечни Рамзана Кадырова, Якубе Закриеве, описала британская газета Financial Times (FT).

Там отметили, что родственник Кадырова управляет заводами компании по большей части номинально. Прежнее руководство все еще участвует в большей части деятельности организации. Обязанности гендиректора продолжает неофициально исполнять Чарли Каппети, который занимал пост с 2017 года. Кроме того, он поддерживает контакты с офисом Danone в Париже.

По информации издания, Закриев несколько раз появлялся в офисе. Он ввел в совет директоров экс-заместителя министра сельского хозяйства Чечни Руслана Алисултанова и бизнесменов из Казани – Якова Хачаняна и Минтимера Мингазова. Новый топ-менеджмент ведет себя "чрезвычайно дружелюбно".

Danone же при этом все еще надеется продать российский бизнес – после прихода нового руководства у компании появились новые потенциальные покупатели. Фирма полагает, что еще может получить немного денег, если найдет покупателя и получит одобрение Кремля.