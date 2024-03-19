НОВОСТИНедвижимость

Гараж-стоянку с магазином разрешили строить в "лесном" квартале в Барнауле

Участок под здание разыграли на торгах в 2023 году

19 марта 2024, 11:15, ИА Амител

Проект гаража-стоянки на ул. 6-й Нагорной, 15г/11 / Фото: "ИнвестПроект"

Проект гаража-стоянки на ул. 6-й Нагорной, 15г/11 (в лесу, недалеко от краевой больницы) прошел экспертизу. Эскизы в феврале 2024 года представляли на градсовете. Здание будет рассчитано на 150 автомобилей, а первый его этаж займет магазин "Мария-Ра". Именно по заказу этой компании и выполнили проект.

Строение будет трехэтажным. На первом уровне, кроме супермаркета, появятся подсобные помещения, а также парковка для 12 автомобилей. Остальные уровни отдадут под машино-места для жителей квартала.

Фасады гаража сделают в фирменных цветах "Марии-Ра", но доминировать будут серый и светло-зеленые оттенки. Это решение специалисты компании "ИнвестПроект" применили, чтобы "вписать" гараж в архитектурный облик окружающей застройки. Фасады первого этажа комплекса покроет витражное остекление. В ночное время объект украсит подсветка.

Впервые проект гаража-стоянки показали на градсовете 1 февраля 2024 года. Члены комиссии посчитали, что эскизы не отражают то, как объект впишется в окружающую среду.

На повторном заседании спустя две недели архитекторы представили проект с корректировками, и его согласовали.

Земля высокого спроса 

Гараж-стоянку возведут в активно застраиваемом квартале. Сейчас там работают два застройщика: "Строительная перспектива" Андрея Комякова и компания "Союз" семьи Отмашкиных, которая в январе 2023 года приобрела с торгов три участка в микрорайоне.

Отметим, что участок под гараж-стоянку также был выставлен на аукцион в июле 2023 года. За площадку 48 соток боролись четыре претендента: компании "Техноресурс-Алтай" (занимается строительством жилых и нежилых зданий), "Строитель-Сервис" (работает в сфере генподряда"), "Кольцо" (компания бизнесмена Александра Ракшина, основателя сети "Мария-Ра"), а также предприниматель Максим Черноусов.

В результате победителем признали "Кольцо". Фирма заплатила за участок 17,9 млн рублей, что почти в 12 раз больше начальной стоимости: изначально Крайимущество просило за него 1,5 млн рублей.

Проект застройки квартала

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НОВОСТИБарнаул

Барнаул строительство застройщики

Комментарии 12

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Гость

11:40:06 19-03-2024

было бы удивительно, если бы здание, котороые будет приносить доход, не прощло экспертизу. Деревья то они нафиг никому не нужны. Набитые корманы то куда важнее

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Гость

11:45:15 19-03-2024

Да и правильно! Вырубить весь бор, чиновникам здесь не жить!

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гость

12:01:41 19-03-2024

Какую ерунду постоянно несут комментаторы, лишь бы на вентилятор ... набросить.
Вы посмотрите на спутниковые снимки, там еще в 85 году еще при СССР участки были расчищены от леса.

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гость

12:32:38 19-03-2024

гость (12:01:41 19-03-2024) Какую ерунду постоянно несут комментаторы, лишь бы на вентил... Дело не в деревьях ,а о огромном гараже возле больницы ,в котором будут маневрировать каждый день авто с выхлопами двигателей .Вы думаете это хорошее соседство,если вы за ,то вы чудак сударь или сударыня.

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Гость

13:44:58 19-03-2024

гость (12:32:38 19-03-2024) Дело не в деревьях ,а о огромном гараже возле больницы ,в ко... Вы хоть примерно представляете где это? Городским больницам в черте города соседство с самыми нагруженными дорогами как-то это не мешает. Плюс, вы полагаете, что в гараж в лесу будут ставить машины из соседних районов? С какой опушки? Машины будут ставить жители, которые будут туда приезжать вне зависимости есть ли у них гараж или нет. С гаражом наоборот, даже зимой спокойнее будет, часть машин не будет стоять на автозапуске. При этом это торговый центр для целого квартала. ТЦ это инфраструктура. Не пойдете же вы за хлебом за 3 километра от дома.

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Гость

12:35:06 19-03-2024

гость (12:01:41 19-03-2024) Какую ерунду постоянно несут комментаторы, лишь бы на вентил... за 40 лет там нормальный лес снова вырос

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Гость

12:35:08 19-03-2024

гость (12:01:41 19-03-2024) Какую ерунду постоянно несут комментаторы, лишь бы на вентил... Это не препятствует благоустройству и посадки деревьев перед домами. А эта парковка еще лет 5 будет стоять полупустая, т.к. 1 машиноместо стоит как студия. Вместо этого могли бы сделать посадку деревьев.

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Гость

12:36:28 19-03-2024

А нельзя гараж как-то симпатичнее запроектировать?

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Гость

14:09:21 19-03-2024

Гость (12:36:28 19-03-2024) А нельзя гараж как-то симпатичнее запроектировать?... Можно, можно сделать мподземную парковку и сверху посадить деревья, только это дорого и не прибыльно. А о благоустройстве мало думают, отлько бабки у всех на уме

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гость

13:11:02 19-03-2024

Нормальный проект для того места и сосен молодых под этот гараж уже много срубили!

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Гость

13:50:13 19-03-2024

гость (13:11:02 19-03-2024) Нормальный проект для того места и сосен молодых под этот га... вы хоть раз были в той местности? Это бывшие вспаханные поля. Не было там никаких сосен. Откройте карты гугл те же самые, например от 2010 года, там идеально чистое вспаханное поле. Какие сосны?

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Гость

15:59:07 19-03-2024

Под вертолетную площадку для Краевой - пожалели деревья, а под гараж с мария-ра можно.

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