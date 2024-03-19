Гараж-стоянку с магазином разрешили строить в "лесном" квартале в Барнауле

Участок под здание разыграли на торгах в 2023 году

19 марта 2024, 11:15, ИА Амител

Проект гаража-стоянки на ул. 6-й Нагорной, 15г/11 / Фото: "ИнвестПроект"

Проект гаража-стоянки на ул. 6-й Нагорной, 15г/11 (в лесу, недалеко от краевой больницы) прошел экспертизу. Эскизы в феврале 2024 года представляли на градсовете. Здание будет рассчитано на 150 автомобилей, а первый его этаж займет магазин "Мария-Ра". Именно по заказу этой компании и выполнили проект.

Строение будет трехэтажным. На первом уровне, кроме супермаркета, появятся подсобные помещения, а также парковка для 12 автомобилей. Остальные уровни отдадут под машино-места для жителей квартала.

Фасады гаража сделают в фирменных цветах "Марии-Ра", но доминировать будут серый и светло-зеленые оттенки. Это решение специалисты компании "ИнвестПроект" применили, чтобы "вписать" гараж в архитектурный облик окружающей застройки. Фасады первого этажа комплекса покроет витражное остекление. В ночное время объект украсит подсветка.

Впервые проект гаража-стоянки показали на градсовете 1 февраля 2024 года. Члены комиссии посчитали, что эскизы не отражают то, как объект впишется в окружающую среду.

На повторном заседании спустя две недели архитекторы представили проект с корректировками, и его согласовали.

Земля высокого спроса

Гараж-стоянку возведут в активно застраиваемом квартале. Сейчас там работают два застройщика: "Строительная перспектива" Андрея Комякова и компания "Союз" семьи Отмашкиных, которая в январе 2023 года приобрела с торгов три участка в микрорайоне.

Отметим, что участок под гараж-стоянку также был выставлен на аукцион в июле 2023 года. За площадку 48 соток боролись четыре претендента: компании "Техноресурс-Алтай" (занимается строительством жилых и нежилых зданий), "Строитель-Сервис" (работает в сфере генподряда"), "Кольцо" (компания бизнесмена Александра Ракшина, основателя сети "Мария-Ра"), а также предприниматель Максим Черноусов.

В результате победителем признали "Кольцо". Фирма заплатила за участок 17,9 млн рублей, что почти в 12 раз больше начальной стоимости: изначально Крайимущество просило за него 1,5 млн рублей.