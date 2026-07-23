Газ вместо бензина. Сколько стоит переоборудовать автомобиль в Барнауле

На фоне топливного кризиса спрос на газобаллонное оборудование вырос, а очередь на установку растянулась на несколько месяцев

23 июля 2026, 09:15, ИА Амител

Человек на заправке / Фото: создано в нейросети ChatGPT

С начала лета продажи газомоторного топлива в России выросли примерно на треть, следует из данных "Петромаркета". Вместе со спросом поднялась и цена. В среднем по стране литр сжиженного газа подорожал на 3,5 рубля — до 35,5 рубля. В Барнауле он стоит около 33 рублей. При этом установка оборудования на легковую машину обойдется как минимум в несколько десятков тысяч рублей. Подробности — в материале Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Очередь растянулась на три месяца

Интерес к газобаллонному оборудованию заметно вырос на фоне проблем с бензином, рассказал управляющий партнер компании "Пролеум" Максим Дьяченко. По информации участников рынка, некоторые сервисы уже записывают клиентов на несколько месяцев вперед.

«Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации наших партнеров, очередь составляет три месяца и более. В условиях бензинового кризиса, очередей или закрытых заправок потребители стараются переводить автомобили на газ», — отметил эксперт.

Большинство современных систем позволяет водителю использовать два вида топлива. Автомобиль заводится и едет как на бензине, так и на газе. Если одно топливо закончилось, можно переключиться на другое.

Однако расход газа обычно на 15–20% выше. Поэтому при оценке выгоды важно сравнивать не только стоимость литра, но и расходы на оборудование, его обслуживание и пробег автомобиля.

Пропан или метан?

Для автомобилей используют два основных вида газа — пропан-бутан и метан. Они отличаются способом хранения, стоимостью оборудования и доступностью заправок.

Пропан-бутан находится в баллоне в сжиженном состоянии под относительно небольшим давлением. Именно такое оборудование чаще устанавливают на легковые автомобили.

Метан хранят под гораздо более высоким давлением. Оборудование для него в среднем на треть дороже, а баллоны — тяжелее и занимают больше места. Поэтому метан чаще используют в автобусах, грузовиках и коммерческом транспорте.

По словам вице-президента Союза автосервисов Александра Пахомова, перед установкой нужно заранее понять, какое топливо доступно на привычных маршрутах. Даже более дешевый газ не даст экономии, если ради заправки придется регулярно ехать через весь город.

Во сколько обойдется переоборудование?

В одном из барнаульских автосервисов Business FM Барнаул сообщили, что стоимость работ зависит от двигателя и выбранного оборудования.

Установка системы на четырехцилиндровый двигатель стоит от 20 до 30 тыс. рублей. Для шестицилиндрового мотора работы обойдутся в 35–45 тыс. рублей, для восьмицилиндрового — в 36–58 тыс. рублей.

Сам баллон оплачивают отдельно. Скрытый тороидальный баллон, который обычно размещают в нише запасного колеса, стоит от 7 до 12 тыс. рублей. Его вместимость составляет от 42 до 68 литров. Наружный баллон вместимостью до 81 литра стоит от 9 до 15,5 тыс. рублей.

Дополнительные расходы могут включать установку мультиклапана, датчика уровня газа, крепления баллона и переделку выхлопной системы. В среднем полное переоборудование четырехцилиндрового автомобиля обходится примерно в 30–40 тыс. рублей, однако итоговая сумма зависит от комплектации.

Сама установка занимает около пяти-шести часов. После этого изменения нужно зарегистрировать в ГАИ и оплатить госпошлину.

Подорожает ли газ вслед за бензином?

Газомоторное топливо не входит в число товаров, цены на которые напрямую регулируют с помощью топливного демпфера. Поэтому его стоимость сильнее зависит от реального спроса и предложения, пояснил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

Эксперт ожидает дальнейшего роста цен на пропан-бутан. При этом серьезного дефицита газа участники рынка не прогнозируют. Основные сложности могут возникнуть при доставке топлива в отдельные регионы из-за высокой загрузки железных дорог. Для Сибири ситуация выглядит спокойнее: значительная часть производственных мощностей находится за Уралом, ближе к сырьевой базе.

Кому переход на газ выгоднее?

Быстрее всего оборудование окупается у автомобилей с большим пробегом — такси, курьерских служб, коммерческого транспорта и водителей, которые ежедневно преодолевают значительные расстояния.

При небольшом годовом пробеге экономия может оказаться скромнее. Перед установкой стоит учесть цену системы, повышенный расход газа, будущие расходы на обслуживание и количество доступных заправок.

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