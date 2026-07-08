"Непростой процесс". Перейдут ли водители на газ и электромобили из-за нехватки бензина
По словам автоблогера Михельсона, из-за топливного кризиса на газ могут перейти коммерческие компании
08 июля 2026, 09:15, ИА Амител
Топливный кризис в России побуждает водителей рассматривать разные варианты решения проблемы с нехваткой бензина. Кто-то вообще отказывается от использования авто, другие задумываются о переходе на газ, а у людей с достатком может появиться мысль приобрести электромобиль. Возможен ли вариант, при котором жители Алтайского края будут массово покупать новые машины или устанавливать другое оборудование, — рассказал amic.ru автоблогер Александр Михельсон.
Непросто и затратно
По его словам, все зависит от того, как долго продлится топливный кризис в России, однако сейчас массовый переход на газовое оборудование и электромобили маловероятен, так как это непростой и затратный процесс. Особенно это касается электрокаров, подчеркнул Михельсон.
«Переход на электромобили и гибриды — это непростой процесс, потому что пока парк электромобилей и гибридов у нас официально очень маленький. И в основном это высокая ценовая категория. Если классический автомобиль стоит три миллиона рублей, то электрический такого же класса будет стоить в районе 5-6 млн рублей», — отметил он.
По словам автоблогера, на электромобили есть много ограничений, а инфраструктура для них хоть и появляется, но ее все еще недостаточно.
"Стимул есть у коммерческих компаний"
Что касается газового оборудования, то на него могут перейти те, кто уже планировал это сделать, но по какой-то причине не сделал. И в первую очередь это касается коммерческих компаний (например, тех, которые работают в сфере доставки), ведь для них ездить на газу дешевле, чем на бензине, и за счет больших пробегов автомобилей стоимость установки оборудования окупится.
Справка. Переход на газобаллонное оборудование (ГБО), как правило, снижает затраты на топливо в полтора, а то и в два раза. Однако это оборудование окупается при пробеге от 15-20 тысяч километров в год. При этом факт установки ГБО обязательно нужно зарегистрировать в Госавтоинспекции, так как это является изменением конструкции автомобиля.
«Ключевая проблема — стоимость газового оборудования. Не всегда выгодно ставить его, особенно при небольших пробегах, ведь оно дорогое. Серьезный стимул есть у коммерческих компаний, потому что для них это дешевле, и после окончания кризиса они продолжат ездить на газу. Однако с газом могут быть похожие проблемы, как сейчас с бензином. Где гарантия, что их не будет? Плюс далеко не все автомобили можно вообще нормально перевести на газ», — отметил Михельсон.
Эксперт также добавил, что в случае с установкой ГБО на новые автомобили неясно, как поведут себя дилеры, ведь это вмешательство в конструкцию, и машину из-за этого могут снять с гарантии.
Автоблогер уверен, что в ближайшее время водители будут "следить за ситуацией" и ждать, что все "утрясется".
"Оборудования просто нет"
При этом в сервисе "Газ Прайм", который занимается установкой газового оборудования, amic.ru рассказали, что ажиотаж на установку ГБО в Барнауле уже есть. И если раньше очередь к ним была на неделю вперед, то теперь все доступные окна для записи уже заняты до 18 августа, а новой техники у поставщиков "просто нет".
«Не успевают поставщики привозить оборудование. Есть запас на очередь, но дальше запись идет на подержанное оборудование, потому что новое отсутствует. Ждем, когда появится у поставщиков. То, что стоило 10 тысяч, стало стоить от 40 до 60 тысяч рублей. Но это, как я понимаю, результат работы спекулянтов. Если до кризиса на установку нужно было потратить 48 тысяч, то сейчас — уже около сотни. Те, кто закупался большими объемами, — у них, возможно, что-то есть», — отметил владелец сервиса Алексей.
2 июля газета "Известия" писала, что за последние два месяца в России спрос на газовое оборудование для автомобилей вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
30 июня Минпромторг сообщил, что ведомство контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. 3 июля стало известно, что российское правительство до конца 2026 года разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо с характеристиками, которые отличаются от действующих экологических требований, чтобы повысить предложение бензина на внутреннем рынке.
09:22:48 08-07-2026
в меню есть первое, второе, десерт и компот.
второе(основное блюдо)-стало дорогим или вообще пропадает из меню.
что предлагают?
есть десерт, и хлебать(слово из словаря) суп.
10:23:10 08-07-2026
найди отличия. (09:22:48 08-07-2026) в меню есть первое, второе, десерт и компот.второе(осно... А по какой причине надо уточнять, что слово из словаря?
10:27:38 08-07-2026
Гость (10:23:10 08-07-2026) А по какой причине надо уточнять, что слово из словаря?... Начитанность свою демонстрирует.
10:33:37 08-07-2026
Гость (10:23:10 08-07-2026) А по какой причине надо уточнять, что слово из словаря?... чтобы модератор комментарий пропустил.
цензура на бранные слова.
страхуюсь.
09:23:30 08-07-2026
Их тоже где то заряжать надо!Не у каждого частный дом.
09:27:39 08-07-2026
газификация - сопоставима со стоимостью капитального ремонта двс.
двигатель умирает быстрее.
как только эти увидят, что люди пересаживаются на электрички и газ - тут же повысят цены.
для них, люди - это новая нефть.
и эта сибирь не место для электричек - 7 месяцев в году отрицательная температура, сугробы по метру и сколько колонок по барнаулу? вот то-то.
09:28:19 08-07-2026
Электрокары - это микроволновки.ю убивают здоровье. В СССР велись разработки, но их закрыли из-за влияния на организм, а "братья" нам сейчас весь шлак привезут
10:48:01 08-07-2026
Гость (09:28:19 08-07-2026) Электрокары - это микроволновки.ю убивают здоровье. В СССР в... Откажись и дома от электричества. Вырви провода из стен, выбрось телефон
09:29:57 08-07-2026
а смысл перехода на газ? свинорылые уже начали газораспределители бить. щас очереди уже по 1.5 месяца на переделку, и оборудование выше сотки. потратить чтобы через месяц стоять без газа?
Если правительство не примет кординальные меры, чтобы эти утырки не смогли бомбить "великую державу" то будем только на лошадях, пока это дешевле перевода на газ.
09:50:52 08-07-2026
Гость (09:29:57 08-07-2026) а смысл перехода на газ? свинорылые уже начали газораспредел... С электромобилями так же будет, если вынесут к зиме электрогенерацию - и что будет? ниссан лиф будут от повер-банка по USB заряжать?
10:03:53 08-07-2026
Вот точно!
"жители Алтайского края будут массово покупать новые машины"!!!
Поди, в салонах-то уже не протолкнуться от "жителей Алтайского края"!
"
10:15:18 08-07-2026
Гость (10:03:53 08-07-2026) в салонах-то уже не протолкнуться от.. Капец.. куда все ломанулись то? талоны выдавать надо через МФЦ!
10:17:03 08-07-2026
Наверное, мы просто не хотим переходить в XXI век. Помните, что начиналось, когда в 90-х планировалось строить трассу в Китай и Катунскую ГЭС? Когда в 2020-х возникла необходимость перевести школьников и студентов на дистанционное обучение, а офисных сотрудников — на удалёнку? И с электрокарами может получиться так же. Мы их обсмеём и засмеём, скажем что это не для нашего алтайского климата. Да и вообще шурин, зять и деверь купили, и им не понравилось. А в результате может выйти, что скоро львиная доля Северного полушария будет ездить на электрокарах, а мы — нет!
10:41:47 08-07-2026
Гость (10:17:03 08-07-2026) Наверное, мы просто не хотим переходить в XXI век. Помните, ... а ещё вспомни про объезд-северный, Южный и третий мост через Обь.
кластерный сенатор свинарников понастроил и отчалил в столицу.
должен быть выбор.
а не так-электромобили, или ходи пешком.
кому это выгодно?
мне надо, как проще.
10:55:19 08-07-2026
Гость (10:17:03 08-07-2026) Наверное, мы просто не хотим переходить в XXI век. Помните, ... Как выпустят аккумы которые не деградируют на морозе и имеют вменяемую емкость на приличный запас хода - тогда и можно их будет обсуждать. А пока все это не реализовано, потому пока только ДВС.
11:47:00 08-07-2026
Гость (10:17:03 08-07-2026) Наверное, мы просто не хотим переходить в XXI век. Помните, ... С Катунской ГЭС, как нам рассказывал учитель географии, одной из проблем было то, что затапливались породы с высоким содержанием ртути (ртутные руды).
Неизвестно, как бы нам Обская водичка со ртутью аукнулась.
10:37:34 08-07-2026
Гость (10:27:38 08-07-2026) Начитанность свою демонстрирует.... таки да.
и начитанность.
и воспитанность.
не чета тебе.
за глаза ябедничать,ехидничать.
10:57:20 08-07-2026
Летом велосипед, грузовой велосипед, велосипед-автобус, велосипед-трамвай. А зимой - собачья упряжка и олени.
11:04:17 08-07-2026
Срочно! Готов забрать коня любой масти, комплекции и темперамента. Даже если он по утрам вместо «иго-го» поёт оперные арии — всё равно беру.
Требования минимальные:
умеет стоять спокойно хотя бы 5 минут (чтобы я успел на него сесть);
не пугается пакетов и самокатов;
в идеале — знает дорогу до ближайшего магазина (я пешком устаю).
Готов рассмотреть варианты «с пробегом», «после капремонта» и даже «от бабушки достался, но мы не ездили». Торг уместен, могу предложить в качестве оплаты три морковки, горсть сахара и искреннюю благодарность.
Звоните, пишите, приходите с конём — я тут, жду! 😄
11:53:35 08-07-2026
Гость (11:04:17 08-07-2026) Срочно! Готов забрать коня любой масти, комплекции и темпера... Игрушечный есть, деревянный, пойдет ? Сам поскачешь на нем куда надо и есть не просит.
11:53:42 08-07-2026
Гость (11:04:17 08-07-2026) Срочно! Готов забрать коня любой масти, комплекции и темпера... Телефон то напишите. Есть отличное предложение.
11:45:37 08-07-2026
Спокуха! Вот-вот уже придумают батарейку ядерную, её внедрят в авиа-беспилотник. Будет так, в приложении указал куда надо прилететь, вышел с дома, сел в авиатакси, летишь и листаешь ленту новостей и тд.
13:12:56 08-07-2026
Гость (11:45:37 08-07-2026) Спокуха! Вот-вот уже придумают батарейку ядерную, её внедрят... она уже существует)
12:03:55 08-07-2026
Если правительство не примет кординальные меры, чтобы эти утырки не смогли бомбить "великую державу" то будем только на лошадях, пока это дешевле перевода на газ.
А укропы разведают и конюшни долбить начнут. Тогда что, верхом на палочке? Очередной депутат или министр снова скажет, мол, конюшни это вы должны защищать.
12:17:13 08-07-2026
зачем такие сложности?
образование химика, куча полторашек с помоек, большая кастрюля с трубками на костерке, ацетон еще пара бутыльков и вот он потек в канистру - бензин 92й. абсолютно бесплатно
13:40:04 08-07-2026
Гость (12:17:13 08-07-2026) зачем такие сложности?образование химика, куча полтораше... Производства бензина из воды и бытового газа. Очень неплохое топлива, превосходящее настоящий бензин в разы. Малогабаритный аппарат для получения этого топлива прост в изготовлении, не требует особых знаний и дефицитных деталей, безотказен в работе. В худшем случае компрессор и газовая труба.
15:18:26 08-07-2026
Гость (12:17:13 08-07-2026) зачем такие сложности?образование химика, куча полтораше... Йоу миста Вайт! Вы хотите варить бензин? Вы и...я?
13:08:18 08-07-2026
Отстоял вчера 3 часа на одной заправке, залили 30 литров. Утром отстоял еще 1 час добил бак. Заводить машину жалко.... Стоит с полным баком малышка, смотрю на нее и вытираю слезы радости.
13:28:30 08-07-2026
Можно сделать, как в Бразилии. С 70 она ездит на спирту. Он дешевле бензина на 60–70%.
15:37:47 08-07-2026
Гость (13:28:30 08-07-2026) Можно сделать, как в Бразилии. С 70 она ездит на спирту. Он ... спирт не для этого
13:30:48 08-07-2026
на самом деле если начнут ставить оборудование и пытаться ездить на газе, то с газом будет ровно то же самое, что с бензином. но причина будет в том, что инфраструктура не рассчитана на кратное увеличение количества машин
17:17:03 08-07-2026
Езжу на газе. Проблем выше крыши. Залил на одной заправке газ. Только что после замены фильтров техобслуживания . И сразу же туда обратно, забиты несколько форсунок. Редкостное грязное говно льют. А чистка форсунок и замена опять фильтров в Москве 19 т.р. Вот тебе и газ!
22:57:33 08-07-2026
Сани и телегу ещё никто не отменял!