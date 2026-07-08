"Непростой процесс". Перейдут ли водители на газ и электромобили из-за нехватки бензина

По словам автоблогера Михельсона, из-за топливного кризиса на газ могут перейти коммерческие компании

08 июля 2026, 09:15, ИА Амител

Зарядка для электромобиля / Фото: amic.ru

Топливный кризис в России побуждает водителей рассматривать разные варианты решения проблемы с нехваткой бензина. Кто-то вообще отказывается от использования авто, другие задумываются о переходе на газ, а у людей с достатком может появиться мысль приобрести электромобиль. Возможен ли вариант, при котором жители Алтайского края будут массово покупать новые машины или устанавливать другое оборудование, — рассказал amic.ru автоблогер Александр Михельсон.

Непросто и затратно

По его словам, все зависит от того, как долго продлится топливный кризис в России, однако сейчас массовый переход на газовое оборудование и электромобили маловероятен, так как это непростой и затратный процесс. Особенно это касается электрокаров, подчеркнул Михельсон.

«Переход на электромобили и гибриды — это непростой процесс, потому что пока парк электромобилей и гибридов у нас официально очень маленький. И в основном это высокая ценовая категория. Если классический автомобиль стоит три миллиона рублей, то электрический такого же класса будет стоить в районе 5-6 млн рублей», — отметил он.

По словам автоблогера, на электромобили есть много ограничений, а инфраструктура для них хоть и появляется, но ее все еще недостаточно.

АЗС в Барнауле / Фото: amic.ru

"Стимул есть у коммерческих компаний"

Что касается газового оборудования, то на него могут перейти те, кто уже планировал это сделать, но по какой-то причине не сделал. И в первую очередь это касается коммерческих компаний (например, тех, которые работают в сфере доставки), ведь для них ездить на газу дешевле, чем на бензине, и за счет больших пробегов автомобилей стоимость установки оборудования окупится.

Справка. Переход на газобаллонное оборудо­вание (ГБО), как правило, снижает затраты на топливо в полтора, а то и в два раза. Однако это оборудование окупается при пробеге от 15-20 тысяч километров в год. При этом факт установки ГБО обязательно нужно зарегистрировать в Госавтоинспекции, так как это является изменением конструкции автомобиля.

«Ключевая проблема — стоимость газового оборудования. Не всегда выгодно ставить его, особенно при небольших пробегах, ведь оно дорогое. Серьезный стимул есть у коммерческих компаний, потому что для них это дешевле, и после окончания кризиса они продолжат ездить на газу. Однако с газом могут быть похожие проблемы, как сейчас с бензином. Где гарантия, что их не будет? Плюс далеко не все автомобили можно вообще нормально перевести на газ», — отметил Михельсон.

Эксперт также добавил, что в случае с установкой ГБО на новые автомобили неясно, как поведут себя дилеры, ведь это вмешательство в конструкцию, и машину из-за этого могут снять с гарантии.

Автоблогер уверен, что в ближайшее время водители будут "следить за ситуацией" и ждать, что все "утрясется".

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

"Оборудования просто нет"

При этом в сервисе "Газ Прайм", который занимается установкой газового оборудования, amic.ru рассказали, что ажиотаж на установку ГБО в Барнауле уже есть. И если раньше очередь к ним была на неделю вперед, то теперь все доступные окна для записи уже заняты до 18 августа, а новой техники у поставщиков "просто нет".

«Не успевают поставщики привозить оборудование. Есть запас на очередь, но дальше запись идет на подержанное оборудование, потому что новое отсутствует. Ждем, когда появится у поставщиков. То, что стоило 10 тысяч, стало стоить от 40 до 60 тысяч рублей. Но это, как я понимаю, результат работы спекулянтов. Если до кризиса на установку нужно было потратить 48 тысяч, то сейчас — уже около сотни. Те, кто закупался большими объемами, — у них, возможно, что-то есть», — отметил владелец сервиса Алексей.

2 июля газета "Известия" писала, что за последние два месяца в России спрос на газовое оборудование для автомобилей вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

30 июня Минпромторг сообщил, что ведомство контролирует ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. 3 июля стало известно, что российское правительство до конца 2026 года разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин и дизельное топливо с характеристиками, которые отличаются от действующих экологических требований, чтобы повысить предложение бензина на внутреннем рынке.