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"Один глоток — и беда". Почему нельзя перекачивать бензин "дедовским способом"

Вдыхание паров топлива опасно — оно провоцирует головокружение, потерю сознания и может стать причиной пожара

24 июня 2026, 08:41, ИА Амител

Бак автомобиля / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Бак автомобиля / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Неправильное обращение с бензином, в том числе его перекачка через отсасывание ртом, может привести к тяжелому отравлению и даже смерти, рассказал "Абзацу" врач-терапевт Андрей Кондрахин, акцентировав внимание на токсичности и опасности вещества для организма.

«Бензин представляет угрозу как при попадании в желудок, так и при вдыхании его паров. Случайное употребление небольшого количества топлива может вызвать проблемы с пищеварением. Более серьезные последствия включают повреждения печени и почек, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и, в отдельных случаях, летальный исход», — пояснил он.

Врач также отметил, что вдыхание паров бензина может негативно сказаться на дыхательной системе, привести к потере сознания и смерти.

Ранее власти разъяснили ситуацию с ограничением продажи бензина в Алтайском крае.

Сколько стоит литр бензина / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Комментарии 12

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dok_СФ

08:51:19 24-06-2026

С ценами на топливо - что делать, может повлиять и на всё остальное..

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Гость

10:43:19 24-06-2026

dok_СФ (08:51:19 24-06-2026) С ценами на топливо - что делать, может повлиять и на всё ос... не может, а повлияет точно

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Гость

08:54:24 24-06-2026

А сделать так, чтобы не нужно было этот бензин перекачивать, не судьба, видимо?

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Гость

09:26:56 24-06-2026

В бензе меньше отравы чем в колбасе. Так что от глотка не умрете

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Гость

09:32:41 24-06-2026

Отсасывать не всё полезно для здоровья

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Мусик

09:51:01 24-06-2026

когда отсасываете - глотать-то не надо, сплевывайте!

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Гость

09:54:27 24-06-2026

грушей сосать то надо а не ртом

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Гость

10:15:02 24-06-2026

Раньше водители, которые перекачивали бензин "дедовским способом", никогда не болели ангиной.

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Гость

14:16:11 24-06-2026

Гость (10:15:02 24-06-2026) Раньше водители, которые перекачивали бензин "дедовским спос...
Взрослые люди вообще редко болеют ангиной, сосут они бензин или нет. Это "детская" болезнь, в противном случае у вас проблема с иммунитетом и миндалинами.

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Гость

10:27:54 24-06-2026

Как может кому-то не хватать топлива, когда десятки тысяч заправленных автомобилей стоят одни всю ночь во дворах?

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Гость

10:38:26 24-06-2026

Так если в канистры не наливают то приходится только отсасывать

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Гость

15:01:01 24-06-2026

Рот и вправду не казенный, юзайте пылесосы и компрессоры для наступившего нового дивного мира.

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