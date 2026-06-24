Вдыхание паров топлива опасно — оно провоцирует головокружение, потерю сознания и может стать причиной пожара

24 июня 2026, 08:41, ИА Амител

Бак автомобиля / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Неправильное обращение с бензином, в том числе его перекачка через отсасывание ртом, может привести к тяжелому отравлению и даже смерти, рассказал "Абзацу" врач-терапевт Андрей Кондрахин, акцентировав внимание на токсичности и опасности вещества для организма.

«Бензин представляет угрозу как при попадании в желудок, так и при вдыхании его паров. Случайное употребление небольшого количества топлива может вызвать проблемы с пищеварением. Более серьезные последствия включают повреждения печени и почек, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и, в отдельных случаях, летальный исход», — пояснил он.

Врач также отметил, что вдыхание паров бензина может негативно сказаться на дыхательной системе, привести к потере сознания и смерти.

Ранее власти разъяснили ситуацию с ограничением продажи бензина в Алтайском крае.