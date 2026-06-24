"Один глоток — и беда". Почему нельзя перекачивать бензин "дедовским способом"
Вдыхание паров топлива опасно — оно провоцирует головокружение, потерю сознания и может стать причиной пожара
24 июня 2026, 08:41, ИА Амител
Неправильное обращение с бензином, в том числе его перекачка через отсасывание ртом, может привести к тяжелому отравлению и даже смерти, рассказал "Абзацу" врач-терапевт Андрей Кондрахин, акцентировав внимание на токсичности и опасности вещества для организма.
«Бензин представляет угрозу как при попадании в желудок, так и при вдыхании его паров. Случайное употребление небольшого количества топлива может вызвать проблемы с пищеварением. Более серьезные последствия включают повреждения печени и почек, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и, в отдельных случаях, летальный исход», — пояснил он.
Врач также отметил, что вдыхание паров бензина может негативно сказаться на дыхательной системе, привести к потере сознания и смерти.
Ранее власти разъяснили ситуацию с ограничением продажи бензина в Алтайском крае.
08:51:19 24-06-2026
С ценами на топливо - что делать, может повлиять и на всё остальное..
10:43:19 24-06-2026
dok_СФ (08:51:19 24-06-2026) С ценами на топливо - что делать, может повлиять и на всё ос... не может, а повлияет точно
08:54:24 24-06-2026
А сделать так, чтобы не нужно было этот бензин перекачивать, не судьба, видимо?
09:26:56 24-06-2026
В бензе меньше отравы чем в колбасе. Так что от глотка не умрете
09:32:41 24-06-2026
Отсасывать не всё полезно для здоровья
09:51:01 24-06-2026
когда отсасываете - глотать-то не надо, сплевывайте!
09:54:27 24-06-2026
грушей сосать то надо а не ртом
10:15:02 24-06-2026
Раньше водители, которые перекачивали бензин "дедовским способом", никогда не болели ангиной.
14:16:11 24-06-2026
Гость (10:15:02 24-06-2026) Раньше водители, которые перекачивали бензин "дедовским спос...
Взрослые люди вообще редко болеют ангиной, сосут они бензин или нет. Это "детская" болезнь, в противном случае у вас проблема с иммунитетом и миндалинами.
10:27:54 24-06-2026
Как может кому-то не хватать топлива, когда десятки тысяч заправленных автомобилей стоят одни всю ночь во дворах?
10:38:26 24-06-2026
Так если в канистры не наливают то приходится только отсасывать
15:01:01 24-06-2026
Рот и вправду не казенный, юзайте пылесосы и компрессоры для наступившего нового дивного мира.