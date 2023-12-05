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Площадь Сахарова в Барнауле перекрыли и уже начали ставить главную елку

На проспекте Социалистическом начали устанавливать новогодний городок

05 декабря 2023, 13:40, ИА Амител

На Сахарова начали устанавливать новогодний городок / Фото: amic.ru

Утром 5 декабря в Барнауле перекрыли площадь Сахарова. После годового перерыва здесь начали устанавливать новогодний городок. Торжественное открытие главной городской елки запланировано на 17:00 29 декабря, на площади пройдет праздничное концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь". 

Открыть движение по проспекту Социалистическому планируют до конца дня 15 января.

Ранее власти города в связи с отсутствием снега и льда рассматривали альтернативные варианты наполнения новогоднего городка. В частности, предложили разместить различные аттракционы, тематические ярмарочные павильоны, фотозоны и так далее. 

Барнаулка Новый год
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Комментарии 6

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Оо

14:48:24 05-12-2023

УРА!!

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Гость

16:14:27 05-12-2023

если не мост то елка! )))))

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Гость

16:18:17 05-12-2023

а чего минусуем ?

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Гость

16:52:08 05-12-2023

Ну сколько можно, перенесите елку в другое место города, где перекрытия дорог не потребуется. Что за Барнаульская новогодняя забава перекрывать центр города на 1,5 месяца.

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Гость

17:00:29 05-12-2023

И теперь на Молодёжной с теплом вспоминаем про Калинина.

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Гость

17:40:29 05-12-2023

Им там намазано мёдом что ли? На Мало - Тобольской есть кафешки, есть туалеты, есть парк....На Сахарова нет ничего .....Ну упёрлись и всё. А власти что думают?

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