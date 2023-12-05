Площадь Сахарова в Барнауле перекрыли и уже начали ставить главную елку
На проспекте Социалистическом начали устанавливать новогодний городок
05 декабря 2023, 13:40, ИА Амител
Утром 5 декабря в Барнауле перекрыли площадь Сахарова. После годового перерыва здесь начали устанавливать новогодний городок. Торжественное открытие главной городской елки запланировано на 17:00 29 декабря, на площади пройдет праздничное концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь".
Открыть движение по проспекту Социалистическому планируют до конца дня 15 января.
Ранее власти города в связи с отсутствием снега и льда рассматривали альтернативные варианты наполнения новогоднего городка. В частности, предложили разместить различные аттракционы, тематические ярмарочные павильоны, фотозоны и так далее.
14:48:24 05-12-2023
УРА!!
16:14:27 05-12-2023
если не мост то елка! )))))
16:18:17 05-12-2023
а чего минусуем ?
16:52:08 05-12-2023
Ну сколько можно, перенесите елку в другое место города, где перекрытия дорог не потребуется. Что за Барнаульская новогодняя забава перекрывать центр города на 1,5 месяца.
17:00:29 05-12-2023
И теперь на Молодёжной с теплом вспоминаем про Калинина.
17:40:29 05-12-2023
Им там намазано мёдом что ли? На Мало - Тобольской есть кафешки, есть туалеты, есть парк....На Сахарова нет ничего .....Ну упёрлись и всё. А власти что думают?