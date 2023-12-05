Площадь Сахарова в Барнауле перекрыли и уже начали ставить главную елку

На проспекте Социалистическом начали устанавливать новогодний городок

05 декабря 2023, 13:40, ИА Амител

На Сахарова начали устанавливать новогодний городок / Фото: amic.ru

Утром 5 декабря в Барнауле перекрыли площадь Сахарова. После годового перерыва здесь начали устанавливать новогодний городок. Торжественное открытие главной городской елки запланировано на 17:00 29 декабря, на площади пройдет праздничное концертно-театрализованное представление "Царевна-Лебедь".

Открыть движение по проспекту Социалистическому планируют до конца дня 15 января.

Ранее власти города в связи с отсутствием снега и льда рассматривали альтернативные варианты наполнения новогоднего городка. В частности, предложили разместить различные аттракционы, тематические ярмарочные павильоны, фотозоны и так далее.