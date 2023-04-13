Салют над Обью. В Барнауле обсудили праздничную программу на 1 мая

Готовятся памятные мероприятия возле стелы "Город трудовой доблести"

13 апреля 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В администрации Барнаула обсудили праздничные мероприятия, которые состоятся в городе 1 мая, сообщает мэрия.

По центральным улицам проедут ретроавтомобили и современная пожарная техника. После этого на площади Свободы состоятся выставка пожарной техники и показательные выступления подразделений краевого МЧС.

"В этом году 100-летний юбилей со дня образования отмечает Всероссийское физкультурно-спортивное общество “Динамо”. В связи с этим на площади Советов запланировано проведение легкоатлетического пробега “Динамовская десятка”. Также идёт подготовка к традиционной эстафете на призы газеты “Алтайская правда”, которая пройдёт на проспекте Ленина", – рассказал глава комитета по культуре Валерий Паршков.

Готовятся памятные мероприятия у стелы "Город трудовой доблести", концертная программа на набережной Барнаула с участием творческих коллективов, а также парад судов, посвящённый открытию навигации.

Завершатся мероприятия в 22 часа праздничным фейерверком с акватории Оби.