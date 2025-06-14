Где купаться летом 2025 и сколько это стоит? Обзор пляжей Барнаула
Рассказываем, куда уже можно отправиться купаться и загорать в Барнауле
14 июня 2025, 08:05, ИА Амител
В Алтайском крае наступило долгожданное лето. А значит, пора идти купаться. Корреспондент amic.ru Дмитрий Шихалеев подготовил обзор пляжей и бассейнов Барнаула, которые уже открылись и ждут гостей. Все подробности – с ценами и интересными фишками – читайте в нашем материале.
"Планета Q"
"Планета Q" открыла купальный сезон раньше всех – еще 22 мая, сообщил amic.ru арт-директор комплекса Константин Семенов. Бассейны здесь с подогревом, температура воды в районе +28 градусов. Впрочем, есть бассейны и без подогрева – для тех, кто не любит теплую воду.
Традиционно гостей ждет большое количество мероприятий. Так, ожидается выступление групп "Револьверс", "Турбомода", "Фактор-2", а на день рождения комплекса приедет Ольга Бузова.
Также ежедневно здесь работает команда анимации и проходят пенные дискотеки для всей семьи.
Новинкой этого года сотрудники назвали VIP-бассейн, который ориентирован на гостей, предпочитающих "эксклюзивный сервис".
Где находится: Байкальская, 47
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Сколько стоит: 1000 р. – для взрослых, для детей (с 3 до 12 лет) – 500 р. Дети до 3 лет – бесплатно
Вечерний тариф (с 17:00 до 21:00) – 500 р.
Комплекс "Пляж"
Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Смертина работает с начала июня.
В этом году гостей ожидают развлекательные мероприятия, любители активного спорта, помимо плавания, могут заняться аквааэробикой.
Самых юных гостей развлекают аниматоры.
За безопасностью купающихся следят спасатели, подчеркнули в администрации комплекса.
Где находится: ул. Ленинградская, 7а
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00
Сколько стоит: билет для взрослого – 1000 рублей, детский билет – 500 рублей
Вечерний тариф (с 18:00 до 21:00) – 500 рублей
"Арлекино Aqua"
Летний бассейн в парке "Арлекино" открылся 1 июня. Вода подогревается до 30 градусов. Есть кабинки для переодевания, можно воспользоваться шезлонгами. Работает кафе, есть прокат инвентаря.
Для гостей проводят развлекательные мероприятия, в том числе пенные вечеринки, аниматоры для детей, можно заниматься аквааэробикой, рассказала управляющая бассейном Влада Щемелинина.
Со своей едой и напитками бассейн посещать нельзя, можно взять воду в закрытых бутылках 0,5 л.
Где находится: ул. Георгия Исакова, 149а
Режим работы: ежедневно (в зависимости от погодных условий) с 10:00 до 21:00
Сколько стоит: дневной абонемент для взрослого (от 14 лет) – 900 рублей, детский (от 3 до 14 лет) – 450 рублей
Вечерний абонемент (с 18:00 до 21:00) – 650 руб. для взрослого и 300 р. – для ребенка
"Адриатика"
Открытый бассейн "Адриатика" работает с начала июня. Вода в бассейне с подогревом, температура воды +33 градуса, чтобы любителям купания было комфортно.
Работает бар с едой и напитками. Свои продукты посетителям приносить запрещено.
Где находится: Попова, 167
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Сколько стоит: взрослый билет – 700 рублей, детский (до 12 лет) – 400
Бассейн "Обь"
2 июня в спорткомплексе начал работать новый летний бассейн. Можно воспользоваться шезлонгами и инвентарем для плавания, на территории есть кафе.
Где находится: ул. Папанинцев, 96
Режим работы: с 10:00 до 21:00
Сколько стоит: действует два тарифа – 45 минут и более трех часов
Билет для взрослого на 45 мин. в летнем бассейне – 400 руб., на три часа – 1000 рублей,
детский (7-17 лет) – 300 и 750 рублей соответственно
Для детей младше 7 лет цена за 45 минут плавания – 250 рублей, за три часа – 500 рублей
PoolSide
Открылся и летний бассейн PoolSide. Вода здесь тоже с подогревом. На территории работают кафе. Для гостей проводят развлекательные мероприятия.
Где находится: ул. Жасминная, 3а
Режим работы: с 10:00 до 22:00
Сколько стоит: взрослый билет – 800 рублей, детский – 500 рублей
Пляж "Солнечный"
Пляж в поселке Солнечный начал работать 5 июня, рассказали сотрудники парк-отеля.
Официальное открытие запланировано на субботу, 7 июня. Ожидается музыкальная программа. Также будут работать мангальная зона, бар и стрит-фуд.
Начнет работать водоем с горками. Также на территории пляжа можно воспользоваться шезлонгами, для детей оборудована игровая площадка.
Приносить с собой еду и напитки нельзя. Но можно взять детское питание.
Где находится: ул. Кольцевая, 1
Время работы: с 10:00 до 21:00
Сколько стоит: 700 рублей за день (для взрослых и детей)
"Водный мир"
Пляж фактически функционирует с 11 мая – дня открытия в Барнауле мотосезона, рассказал amic.ru директор комплекса отдыха "Водный мир" Евгений Михайлов.
Однако официального открытия купального сезона еще не было – из-за высокого уровня воды в Оби. Тем не менее некоторые отчаянные посетители все равно приезжают, загорают и купаются.
На пляже часто проходят развлекательные мероприятия: музыкальные вечеринки и концерты.
В "Водный мир" можно приезжать со своими напитками и едой. В зоне отдыха работает кафе.
Где находится: Правобережный тракт, 39
Режим работы: с 10:00 до 21:00
Сколько стоит: 300 рублей (на весь день), дети до 12 лет проходят бесплатно.
В цену билета входят зонты, лежаки и автомобильная стоянка, которая работает круглосуточно, так что посетители при желании могут остаться в зоне отдыха на ночь
"Природа и человек"
Кемпинг-парк "Природа и человек" на озере Пионерском откроется 15 июня. Действует прокат лодок, есть спасательный и медицинский пункты, рассказал директор комплекса Владимир Соковиков. Гости могут прийти со своей едой и напитками, также на территории работает кафе.
"Мы очистили водоем, сделали пробы воды, чтобы они соответствовали нормам, привели в порядок берег, завезли белый песок", – рассказывают сотрудники.
Где находится: Ленточный бор, 24а
Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00
Сколько стоит: на данный момент цены еще не утверждены
10:15:44 07-06-2025
С какой стати природный водоём, озеро Пионерское, на Булыгино, секта "Природа и человек" получила в личное пользование ?
Не пора ихнего депутата к посадкам готовить ?
12:44:52 07-06-2025
А в Чайке бассейн не работает?
14:09:26 07-06-2025
А на гребном канале тоже будет опять платный пляж? Сделайте нормальный городской пляж- бесплатный. Бесплатный для людей, но с нормальной инфраструктурой и удобствами! Бесплатный не значит плохо, если за ним следить! Бесплатный городской пляж(и не один) есть во всех крупных городах!
Муниципалитет ау?
15:14:30 07-06-2025
Гость (14:09:26 07-06-2025) А на гребном канале тоже будет опять платный пляж? Сделайте ... Вы хотите у уважаемых людей деньги отнять?)
19:23:29 07-06-2025
Гость (14:09:26 07-06-2025) А на гребном канале тоже будет опять платный пляж? Сделайте ... Во многих городах где я бывал есть отличные бесплатные городские пляжи! И на них города умудряются зарабатывать! При том, что даже шезлонги бесплатны, где-то продажа напитков (безалкогольных) мини-кафе и т.д.
18:21:37 07-06-2025
А вы хоть раз видели депутатов или чиновников на городском пляже? Он им даром не нужен...
23:24:00 07-06-2025
Депутатику пляж не нужен, ему деньги нужны. Желательно из воздуха . Или бюдета
16:57:29 08-06-2025
Огромные цены. У меня двое детей 2500₽+еда и вода в итоге 5000₽ где же такие деньги взять, чтобы каждый выходной ходить. Пока городской пляж не откроют.
20:55:11 12-06-2025
Анжелика (16:57:29 08-06-2025) Огромные цены. У меня двое детей 2500₽+еда и вода в итоге 50... Заработать.
Или у себя на участке сделать бассейн квадратов 60 кубов на 80
09:06:50 12-06-2025
Муниципальный пляж к Дню города откроют снова.
А пока по дороге на пляж делопуты устроили отвалы песка и глины тонары колонной в очереди стоят на загрузку. Всю дорогу разрешили.
09:31:01 12-06-2025
В чем секретность цен на гребном канале? Почему не публикуют заранее? Лето короткое. Не у всех семей есть возможность финансовая сводить детей на пляж. С маленьким ребёнком на городской пляж трудновато добраться без машины. А бассейн Обь обдираловку в этом году сделали. Ну да, замеры воды они делают, но подняли цены-это дорого прям для их формата.
12:50:05 12-06-2025
Городские власти о городском пляже уже даже не заикаются. А живём на берегу одной их самых больших рек. И так за какой вопрос ни возьмись, сразу же вылазит полная импотенция властей.
12:52:50 12-06-2025
Надо на Булыгино пляж восстанавливать. С мая уже можно купаться, а городской пляж еще не открыли.
14:23:36 14-06-2025
Гость (12:52:50 12-06-2025) Надо на Булыгино пляж восстанавливать. С мая уже можно купа...
Этот пляж уже отдали под строительство человейников
13:52:12 12-06-2025
Вот как? Есть городской пляж. К нему даже добраться не возможно! А что говорить об остальных удовольствиях? И ведь это не первый год! Что, администрация не в курсе? Ехать с пересадками. Автобусные остановки в районе пляжа даже не обозначены. Автобус мчится, не останавливаясь. От остановки пробираться через лес.... А ведь это все таки лицо города. Стыдоба! В городе, где есть река, перечисляют бассейны!!!
11:03:51 14-06-2025
Опять перепись униженных и оскорбленных
20:50:28 14-06-2025
Гость (11:03:51 14-06-2025) Опять перепись униженных и оскорбленных...
Да только одно и слышно каждый год - должны, обязаны, дай, дай, дай!!! Кучка бездельников в офисах сидят, изнывая от скуки и по клавишам долбят! Кому надо, уже накупались на том же городском пляже в этой речке-вонючке.