Где купаться летом 2025 и сколько это стоит? Обзор пляжей Барнаула

Рассказываем, куда уже можно отправиться купаться и загорать в Барнауле

14 июня 2025, 08:05, ИА Амител

Бассейн / Фото: https://vk.com/arlekinopark

В Алтайском крае наступило долгожданное лето. А значит, пора идти купаться. Корреспондент amic.ru Дмитрий Шихалеев подготовил обзор пляжей и бассейнов Барнаула, которые уже открылись и ждут гостей. Все подробности – с ценами и интересными фишками – читайте в нашем материале.

"Планета Q"

Фото: https://vk.com/planetqbarnaul

"Планета Q" открыла купальный сезон раньше всех – еще 22 мая, сообщил amic.ru арт-директор комплекса Константин Семенов. Бассейны здесь с подогревом, температура воды в районе +28 градусов. Впрочем, есть бассейны и без подогрева – для тех, кто не любит теплую воду.

Традиционно гостей ждет большое количество мероприятий. Так, ожидается выступление групп "Револьверс", "Турбомода", "Фактор-2", а на день рождения комплекса приедет Ольга Бузова.

Также ежедневно здесь работает команда анимации и проходят пенные дискотеки для всей семьи.

Новинкой этого года сотрудники назвали VIP-бассейн, который ориентирован на гостей, предпочитающих "эксклюзивный сервис".

Где находится: Байкальская, 47

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Сколько стоит: 1000 р. – для взрослых, для детей (с 3 до 12 лет) – 500 р. Дети до 3 лет – бесплатно

Вечерний тариф (с 17:00 до 21:00) – 500 р.

Комплекс "Пляж"

Фото: комплекс "Пляж" / 2ГИС

Комплекс открытых бассейнов "Пляж" в парке спорта Смертина работает с начала июня.

В этом году гостей ожидают развлекательные мероприятия, любители активного спорта, помимо плавания, могут заняться аквааэробикой.

Самых юных гостей развлекают аниматоры.

За безопасностью купающихся следят спасатели, подчеркнули в администрации комплекса.

Где находится: ул. Ленинградская, 7а

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00

Сколько стоит: билет для взрослого – 1000 рублей, детский билет – 500 рублей

Вечерний тариф (с 18:00 до 21:00) – 500 рублей

"Арлекино Aqua"

Фото: https://vk.com/arlekinoaqua

Летний бассейн в парке "Арлекино" открылся 1 июня. Вода подогревается до 30 градусов. Есть кабинки для переодевания, можно воспользоваться шезлонгами. Работает кафе, есть прокат инвентаря.

Для гостей проводят развлекательные мероприятия, в том числе пенные вечеринки, аниматоры для детей, можно заниматься аквааэробикой, рассказала управляющая бассейном Влада Щемелинина.

Со своей едой и напитками бассейн посещать нельзя, можно взять воду в закрытых бутылках 0,5 л.

Где находится: ул. Георгия Исакова, 149а

Режим работы: ежедневно (в зависимости от погодных условий) с 10:00 до 21:00

Сколько стоит: дневной абонемент для взрослого (от 14 лет) – 900 рублей, детский (от 3 до 14 лет) – 450 рублей

Вечерний абонемент (с 18:00 до 21:00) – 650 руб. для взрослого и 300 р. – для ребенка

"Адриатика"

Фото: https://vk.com/adriatikaplyazh

Открытый бассейн "Адриатика" работает с начала июня. Вода в бассейне с подогревом, температура воды +33 градуса, чтобы любителям купания было комфортно.

Работает бар с едой и напитками. Свои продукты посетителям приносить запрещено.

Где находится: Попова, 167

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Сколько стоит: взрослый билет – 700 рублей, детский (до 12 лет) – 400

Бассейн "Обь"

Фото: sk-ob22.ru

2 июня в спорткомплексе начал работать новый летний бассейн. Можно воспользоваться шезлонгами и инвентарем для плавания, на территории есть кафе.

Где находится: ул. Папанинцев, 96

Режим работы: с 10:00 до 21:00

Сколько стоит: действует два тарифа – 45 минут и более трех часов

Билет для взрослого на 45 мин. в летнем бассейне – 400 руб., на три часа – 1000 рублей,

детский (7-17 лет) – 300 и 750 рублей соответственно

Для детей младше 7 лет цена за 45 минут плавания – 250 рублей, за три часа – 500 рублей

PoolSide

Фото: vk.com/pool_side

Открылся и летний бассейн PoolSide. Вода здесь тоже с подогревом. На территории работают кафе. Для гостей проводят развлекательные мероприятия.

Где находится: ул. Жасминная, 3а

Режим работы: с 10:00 до 22:00

Сколько стоит: взрослый билет – 800 рублей, детский – 500 рублей

Пляж "Солнечный"

Фото: solnechniy.su/ph/sunbeach/

Пляж в поселке Солнечный начал работать 5 июня, рассказали сотрудники парк-отеля.

Официальное открытие запланировано на субботу, 7 июня. Ожидается музыкальная программа. Также будут работать мангальная зона, бар и стрит-фуд.

Начнет работать водоем с горками. Также на территории пляжа можно воспользоваться шезлонгами, для детей оборудована игровая площадка.

Приносить с собой еду и напитки нельзя. Но можно взять детское питание.

Где находится: ул. Кольцевая, 1

Время работы: с 10:00 до 21:00

Сколько стоит: 700 рублей за день (для взрослых и детей)

"Водный мир"

Фото: Полина Епифанцева / "Яндекс Карты"

Пляж фактически функционирует с 11 мая – дня открытия в Барнауле мотосезона, рассказал amic.ru директор комплекса отдыха "Водный мир" Евгений Михайлов.

Однако официального открытия купального сезона еще не было – из-за высокого уровня воды в Оби. Тем не менее некоторые отчаянные посетители все равно приезжают, загорают и купаются.

На пляже часто проходят развлекательные мероприятия: музыкальные вечеринки и концерты.

В "Водный мир" можно приезжать со своими напитками и едой. В зоне отдыха работает кафе.

Где находится: Правобережный тракт, 39

Режим работы: с 10:00 до 21:00

Сколько стоит: 300 рублей (на весь день), дети до 12 лет проходят бесплатно.

В цену билета входят зонты, лежаки и автомобильная стоянка, которая работает круглосуточно, так что посетители при желании могут остаться в зоне отдыха на ночь

"Природа и человек"

Фото: https://vk.com/eylat_22

Кемпинг-парк "Природа и человек" на озере Пионерском откроется 15 июня. Действует прокат лодок, есть спасательный и медицинский пункты, рассказал директор комплекса Владимир Соковиков. Гости могут прийти со своей едой и напитками, также на территории работает кафе.

"Мы очистили водоем, сделали пробы воды, чтобы они соответствовали нормам, привели в порядок берег, завезли белый песок", – рассказывают сотрудники.

Где находится: Ленточный бор, 24а

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 20:00

Сколько стоит: на данный момент цены еще не утверждены