Жителей края ожидает весьма теплый месяц, но пасмурных дней будет гораздо больше, чем ясных

02 июня 2025, 17:00, ИА Амител

Тепло и дождь / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жителей Алтайского края ожидает продолжительный период жарких дней, причем даже во время дождей и гроз, а они будут весьма часто. Столбики термометров не опустятся ниже +20 градусов. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

"Яндекс.Погода"

На этой неделе в Алтайском крае будет весьма жарко: согласно прогнозу, в четверг, 5 июня, ожидается самый жаркий день: до +31 градуса и гроза. Кстати, дожди обещают также в пятницу, субботу и воскресенье, при этом столбики термометров каждый день будут показывать выше +25 градусов.

Следующая неделя, начиная с понедельника, 9 июня, будет хоть и жаркой, но пасмурной и дождливой. Безоблачные дни ожидаются только во второй половине июня.

По данному прогнозу, весь июнь будет выше +20 градусов, так что в ближайшие четыре недели холода не вернутся.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему за тем лишь исключением, что не совпадает буквально на пару градусов. В июне будет жарко и дождливо.

Со среды, 11 июня, будет, можно сказать, "грозовой перевал". В течение пяти дней – 11, 12, 13, 14 и 15 числа – ожидаются грозы в жару. После этого до самого конца месяца гроз не предвидится, но дождей будет предостаточно: пасмурных дней прогнозируется гораздо больше, чем ясных.