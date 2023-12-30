Где в Барнауле открылись новогодние городки и ёлки и куда сходить на каникулах?

Amic.ru рассказывает, какие снежные городки в Барнауле можно посетить на каникулах

30 декабря 2023, 09:00, ИА Амител

Снежный городок на ул. Мало-Тобольской / Фото: amic.ru

29 декабря в Барнауле открылись главные снежные городки краевой столицы. Они находятся в привычных жителям местах в каждом районе города. Amic.ru рассказывает, где построили снежные городки и что там можно посмотреть.

Городок на площади Сахарова

Главный снежный городок Барнаула находится на площади Сахарова. Здесь стоит елка, сделана иллюминация, установлены ледяные фигуры и аттракционы, а также построен ледяной лабиринт. Кроме того, там установили ларьки, где будут торговать вкусностями. На перекрестке проспекта Ленина и ул. Молодежной также сделали световой фонтан.

Городок на Мало-Тобольской

Второй по значимости новогодний городок находится на ул. Мало-Тобольской. Там установили шестиметровую новогоднюю елку, украшенную бантами и шарами, и смонтировали снежную бахрому. Также там сделаны световые фигуры и залиты две горки. Вход в новогодний городок украсили световыми композициями в виде звезд, а на прогулочной зоне висят гирлянды, светящиеся ели, шары и фигуры героев мультфильмов.

На барнаульском Арбате установили и уникальную AR-инсталляцию. В светящихся огнях новогодней елки с помощью гаджетов можно посмотреть виртуальных новогодних персонажей: Деда Мороза, дракона и снеговика.

Как выглядит снежный городок, можно посмотреть здесь.

Снежный городок в Парке спорта

В Индустриальном районе елка будет в Парке спорта Алексея Смертина. На аллее разместили световые гирлянды и светодиодные сосульки. В городке поставили 12-метровую елку, которую украсили разноцветными шарами, светодинамической иллюминацией и звездой на макушке. А еще в новогоднем городке установили несколько светодиодных конструкций.

Также там будет работать два катка – уличный и крытый.

Городок Октябрьского района

Главная елка и городок Октябрьского района находится на площади 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии перед зданием по ул. Германа Титова, 9. Там установили 14-метровую искусственную ель и украсили ее иллюминацией и игрушками.

На площадке есть светящиеся шары на снежных постаментах, каркасные фигуры с подсветкой, арка из шаров и многое другое. Ранее там хотели установить и ледяную стену, однако сделать это не получилось из-за погоды.

Городок на площади Мира

На площади Мира в Ленинском районе установили 12-метровую елку, украшенную шарами, бусами и красной звездой. Кроме того, там сделали две деревянные горки для детей, установили пять световых фигур. Над площадью смонтировали световой потолок общей протяженностью 528 метров.

Также на площади Мира работает каток. Рядом с ним сделали раздевалку, начинающие фигуристы могут позаниматься с инструктором. Каток работает с 11 до 21 вечера.

Снежный городок в поселке Южном

Городок есть и на площади перед ДК "Южный". Там установили елку с игрушками и звездой, сделали ограждение, оформили площадь, повесили светодиодную бахрому, установили снежные тумбы, световые конструкции, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также убрали снег.

Где еще будут городки?

Елки также появятся в поселках Новосиликатный и Власиха. В центре Барнаула зимний городок сделали перед торговым центром "Галактика". Там обустроили каток, повесили гирлянды, поставили елку, украсили площадь световыми фигурами и поставили ларьки с едой.

Когда закроются городки?

Снежные городки начнут закрываться с 10 января, некоторые проработают до конца января – начала февраля.

Будут ли в городках салюты?

Нет, новогодние салюты в Барнауле отменили, чтобы сэкономить бюджетные деньги, отправить их на помощь участникам СВО и купить детям солдат подарки.