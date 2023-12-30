Где в Барнауле открылись новогодние городки и ёлки и куда сходить на каникулах?
Amic.ru рассказывает, какие снежные городки в Барнауле можно посетить на каникулах
30 декабря 2023, 09:00, ИА Амител
29 декабря в Барнауле открылись главные снежные городки краевой столицы. Они находятся в привычных жителям местах в каждом районе города. Amic.ru рассказывает, где построили снежные городки и что там можно посмотреть.
Городок на площади Сахарова
Главный снежный городок Барнаула находится на площади Сахарова. Здесь стоит елка, сделана иллюминация, установлены ледяные фигуры и аттракционы, а также построен ледяной лабиринт. Кроме того, там установили ларьки, где будут торговать вкусностями. На перекрестке проспекта Ленина и ул. Молодежной также сделали световой фонтан.
Городок на Мало-Тобольской
Второй по значимости новогодний городок находится на ул. Мало-Тобольской. Там установили шестиметровую новогоднюю елку, украшенную бантами и шарами, и смонтировали снежную бахрому. Также там сделаны световые фигуры и залиты две горки. Вход в новогодний городок украсили световыми композициями в виде звезд, а на прогулочной зоне висят гирлянды, светящиеся ели, шары и фигуры героев мультфильмов.
На барнаульском Арбате установили и уникальную AR-инсталляцию. В светящихся огнях новогодней елки с помощью гаджетов можно посмотреть виртуальных новогодних персонажей: Деда Мороза, дракона и снеговика.
Как выглядит снежный городок, можно посмотреть здесь.
Снежный городок в Парке спорта
В Индустриальном районе елка будет в Парке спорта Алексея Смертина. На аллее разместили световые гирлянды и светодиодные сосульки. В городке поставили 12-метровую елку, которую украсили разноцветными шарами, светодинамической иллюминацией и звездой на макушке. А еще в новогоднем городке установили несколько светодиодных конструкций.
Также там будет работать два катка – уличный и крытый.
Городок Октябрьского района
Главная елка и городок Октябрьского района находится на площади 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии перед зданием по ул. Германа Титова, 9. Там установили 14-метровую искусственную ель и украсили ее иллюминацией и игрушками.
На площадке есть светящиеся шары на снежных постаментах, каркасные фигуры с подсветкой, арка из шаров и многое другое. Ранее там хотели установить и ледяную стену, однако сделать это не получилось из-за погоды.
Городок на площади Мира
На площади Мира в Ленинском районе установили 12-метровую елку, украшенную шарами, бусами и красной звездой. Кроме того, там сделали две деревянные горки для детей, установили пять световых фигур. Над площадью смонтировали световой потолок общей протяженностью 528 метров.
Также на площади Мира работает каток. Рядом с ним сделали раздевалку, начинающие фигуристы могут позаниматься с инструктором. Каток работает с 11 до 21 вечера.
Снежный городок в поселке Южном
Городок есть и на площади перед ДК "Южный". Там установили елку с игрушками и звездой, сделали ограждение, оформили площадь, повесили светодиодную бахрому, установили снежные тумбы, световые конструкции, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также убрали снег.
Где еще будут городки?
Елки также появятся в поселках Новосиликатный и Власиха. В центре Барнаула зимний городок сделали перед торговым центром "Галактика". Там обустроили каток, повесили гирлянды, поставили елку, украсили площадь световыми фигурами и поставили ларьки с едой.
Когда закроются городки?
Снежные городки начнут закрываться с 10 января, некоторые проработают до конца января – начала февраля.
Будут ли в городках салюты?
Нет, новогодние салюты в Барнауле отменили, чтобы сэкономить бюджетные деньги, отправить их на помощь участникам СВО и купить детям солдат подарки.
09:04:00 30-12-2023
Городки для инвалидов и стариков. Ни одной горки нет. Салюты по позорному отменили.
09:44:11 30-12-2023
Гость (09:04:00 30-12-2023) Городки для инвалидов и стариков. Ни одной горки нет. Салюты... В то время, когда наша страна противостоит неонацизму в руках коллективного запада. Кататься с горки под салюты? Чем вы лучше Ивлеевой?
10:53:58 30-12-2023
Гость (09:44:11 30-12-2023) В то время, когда наша страна противостоит неонацизму в рука... Ты то судя по подчерку из окопа написываешь. Плакальщица по вызову.
07:58:58 31-12-2023
Гость (09:44:11 30-12-2023) В то время, когда наша страна противостоит неонацизму в рука... В блокадном Ленинграде Новогодние елки проводили. На последние крохи детям праздник старались организовать. А тут квочка какая-то вылезла, раскудахталась пафосно... Праздник даже в войну - праздник. Пацаны не для того ли воюют, чтобы дети радоваться могли?
10:50:55 30-12-2023
Перегородили соц и ... для чего? Там пусто. Только елка и лабиринт. Это худший городок за всю историю города. Елка эта из 90-х надоела уже, сколько лет ее ставят одну и ту же, неживую, однообразную. Никого сейчас светодиодами не удивишь. Лабиринт каждый год один и тот же. Хотя бы повыше сделали стенки, он же для детей до 5 лет.
11:08:54 30-12-2023
Судя из рассказа салюты были запланированы и средства на них были выделены. Но потом что то пошло не так, и материальную мощь решили перенаправить? Нам что-то не договаривают? Точно всё по плану?
11:33:40 30-12-2023
Да что впёрлись вам эти горки? Раньше родители не бегали по судам за каждый синяк, а теперь всё изменилось. Хочешь горок - иди в аквапарк и сигай там сколько хочешь
22:38:41 30-12-2023
скукотень одно и то же каждый год(((( раньше всё забесплатно вымогали из рекламных агентств по наружке шантажом, сейчас -то чего опять не так? почему нет обновлений-то?!