Нарядная пешеходная. Как выглядит новогодний городок на барнаульском Арбате

Пешеходная улица засверкала праздничными огнями

26 декабря 2023, 18:15, ИА Амител

Новогодняя пешеходная / Фото: amic.ru, администрация Центрального района

Новый год пришел и на пешеходную улицу Мало-Тобольскую в Барнауле. Здесь установили елку, подключили всю иллюминацию, установили различные световые фигуры (с которыми можно устать фотографироваться). Кроме этого, на площадке обустроили две горки для детей. Открытие снежного городка, как и на площади Сахарова, запланировано на пятницу, 29 декабря.

Как ранее писал amic.ru, на Мало-Тобольской в этом году новшество: AR-инсталляция возле елки. С помощью гаджетов можно будет увидеть виртуальных новогодних персонажей – Деда Мороза, дракона и снеговика. Вся инструкция расположена на стенде рядом с елкой.

Новогодняя красота – в нашей фотоленте.