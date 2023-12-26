Нарядная пешеходная. Как выглядит новогодний городок на барнаульском Арбате
Пешеходная улица засверкала праздничными огнями
26 декабря 2023, 18:15, ИА Амител
Новый год пришел и на пешеходную улицу Мало-Тобольскую в Барнауле. Здесь установили елку, подключили всю иллюминацию, установили различные световые фигуры (с которыми можно устать фотографироваться). Кроме этого, на площадке обустроили две горки для детей. Открытие снежного городка, как и на площади Сахарова, запланировано на пятницу, 29 декабря.
Как ранее писал amic.ru, на Мало-Тобольской в этом году новшество: AR-инсталляция возле елки. С помощью гаджетов можно будет увидеть виртуальных новогодних персонажей – Деда Мороза, дракона и снеговика. Вся инструкция расположена на стенде рядом с елкой.
Новогодняя красота – в нашей фотоленте.
20:38:25 26-12-2023
Вы бывали в Москве на Арбате? Как можно сравнивать трущобы с Арбатом?
21:08:55 26-12-2023
Арбат в Москве! В Барнауле — пешеходная улица, зона отдыха. Сколько было возмущений и протестов барнаульцев, ан нет — СМИ всеми силами втюхивает нам "Арбат". Два года назад, официальный сайт Барнаула: " Спустя четыре года после открытия улица Мало-Тобольская уверенно держится в топе популярных мест отдыха у барнаульцев..." Ой ли? Ну, не сложилось с торговлей... Неужели невозможно назвать это место более оригинальнее, связав с его историческим прошлым? Или придумать что-то действительно оригинальное, что притягивало бы сюда барнаульцев и гостей города? И причём тут китайские драконы?
09:43:37 27-12-2023
adamtash (21:08:55 26-12-2023) Арбат в Москве! В Барнауле — пешеходная улица, зона отдыха. ... поддерживаю выше написанные комментарии! зачем тащить столичное название места сюда, когда у нас есть свои местные названия. Тем более с оригиналом Мало-Тобольская никогда не сравняется. Рядом находятся дореволюционные торговые дома, рядом находится "Спичка", да можно еще что нибудь придумать. Такое ощущение, что дают "креативить" молодым пиарщикам, а они в силу культурной и исторической малообразованности ничего выдать не могут, как посмотреть а как оно в столицах делается. И поэтому у нас в городе с почти 300-летней историей появляется какой то придуманный Дед Медвед от туркластера, когда есть Демидов, да еще используется шутливый плакатик от художников, который вообще имеет другой смысл.
19:12:12 27-12-2023
во многих городах существуют пешеходные улицы, но ни одну из них не называют Арбатом, кроме МСК. у нашей Мало- Тобольской свое прекрасное историческое название, зачем вы втюхиваете всюду этот Арбат? пс. и барнаульскую Рублевку туда же, кстати.