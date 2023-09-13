Где в Барнауле заказать качественные брендированные подарки для партнеров и коллег?
Рассказываем, какие оригинальные презенты можно подготовить и когда их лучше заказать, чтобы успеть к празднику
13 сентября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KBonW
Успех компании в бизнесе напрямую зависит от ее отношения к клиентам, партнерам и сотрудникам, а потому важно аккуратно и ненавязчиво напоминать им о себе, проявляя заботу и внимание. Лучше всего это делать с помощью корпоративных подарков с брендированием. Сегодня можно подобрать или изготовить фирменные презенты для любого повода, будь то профессиональный праздник, 8 Марта или Новый год.
Как подарок влияет на успех и развитие компании?
Подарок – популярный и эффективный маркетинговый инструмент, с помощью которого можно:
- выразить благодарность и уважение коллегам;
- укрепить имидж организации, связь с бизнес-партнером;
- наладить индивидуальное общение;
- повысить узнаваемость бренда;
- передать ценности бренда.
В совокупности все это повышает лояльность клиентов и сотрудников, помогает привлекать новых потенциальных потребителей, увеличивает конкурентоспособность и прибыльность организации.
Какие презенты от компании нужно дарить на праздник?
Чтобы корпоративные подарки приносили радость получателю и четко ассоциировались именно с вашим брендом, они должны:
- Приносить пользу – иметь ценность для клиента.
- Быть оригинальными – в дизайне отражать эксклюзивный стиль компании.
Такие презенты можно приобрести в магазине-мастерской традиционных и полезных сувениров Алтая – "Алтайские подарки". Там можно найти множество оригинальных вариантов для подарка, например, коллегам из других стран и регионов: наборы в деревянных коробках с продукцией алтайских производителей, медовые композиции, алтайские травы, сувениры, бокалы, изделия из кожи и т.д.
"Мы поможем выбрать, кому и какой подарок подарить. Как в массовом сегменте, так и для ВИП-клиентов. И сделаем для вас полезный, оригинальный и качественный презент на заказ или из наличия", – рассказала руководитель компании Татьяна Гизатова.
Когда делать заказ, чтобы успеть к Новому году?
Сезон заказов брендированных подарков на Новый год уже начался, а потому не стоит затягивать с заказом, чтобы успеть к празднику. К концу года, как правило, в мастерских большая нагрузка, а на выполнение больших индивидуальных заказов необходимо время.
"Алтайские подарки" (ИП Гизатов Илсур Рашитович)
Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 23 (Старый базар)
Тел.: +7-913-225-42-28
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