Рассказываем, какие оригинальные презенты можно подготовить и когда их лучше заказать, чтобы успеть к празднику

13 сентября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KBonW

Корпоративные подарки / Фото: "Алтайские подарки"

Успех компании в бизнесе напрямую зависит от ее отношения к клиентам, партнерам и сотрудникам, а потому важно аккуратно и ненавязчиво напоминать им о себе, проявляя заботу и внимание. Лучше всего это делать с помощью корпоративных подарков с брендированием. Сегодня можно подобрать или изготовить фирменные презенты для любого повода, будь то профессиональный праздник, 8 Марта или Новый год.

Как подарок влияет на успех и развитие компании?

Подарок – популярный и эффективный маркетинговый инструмент, с помощью которого можно:

выразить благодарность и уважение коллегам;

укрепить имидж организации, связь с бизнес-партнером;

наладить индивидуальное общение;

повысить узнаваемость бренда;

передать ценности бренда.

В совокупности все это повышает лояльность клиентов и сотрудников, помогает привлекать новых потенциальных потребителей, увеличивает конкурентоспособность и прибыльность организации.

Какие презенты от компании нужно дарить на праздник?

Чтобы корпоративные подарки приносили радость получателю и четко ассоциировались именно с вашим брендом, они должны:

Приносить пользу – иметь ценность для клиента. Быть оригинальными – в дизайне отражать эксклюзивный стиль компании.

Такие презенты можно приобрести в магазине-мастерской традиционных и полезных сувениров Алтая – "Алтайские подарки". Там можно найти множество оригинальных вариантов для подарка, например, коллегам из других стран и регионов: наборы в деревянных коробках с продукцией алтайских производителей, медовые композиции, алтайские травы, сувениры, бокалы, изделия из кожи и т.д.





















Подарки от компании "Алтайские подарки" / Фото предоставлены компанией

"Мы поможем выбрать, кому и какой подарок подарить. Как в массовом сегменте, так и для ВИП-клиентов. И сделаем для вас полезный, оригинальный и качественный презент на заказ или из наличия", – рассказала руководитель компании Татьяна Гизатова.

Когда делать заказ, чтобы успеть к Новому году?

Сезон заказов брендированных подарков на Новый год уже начался, а потому не стоит затягивать с заказом, чтобы успеть к празднику. К концу года, как правило, в мастерских большая нагрузка, а на выполнение больших индивидуальных заказов необходимо время.

"Алтайские подарки" (ИП Гизатов Илсур Рашитович)

Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 23 (Старый базар)

Тел.: +7-913-225-42-28

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