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Генерал МВД попал в реанимацию после ДТП на квадроцикле

Александр Травников получил серьезные травмы

28 июня 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российский генерал МВД попал в реанимацию из-за ДТП на квадроцикле. Как сообщает Telegram-канал издания "78 Новости", речь идет об экс-начальнике университета МВД Александре Травникове.

Мужчина получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Сейчас генерал находится в отделении хирургии – у него разорвана почка и травмирован живот. 

30 мая сообщалось, что в Сургуте пьяный экс-полицейский во время "игры в шашечки" на проезжей части сбил дочь бывшего начальника на пешеходном переходе.

ДТП

Комментарии 2

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Гость

15:03:40 28-06-2023

Правила бумеранга никто не отменял

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Гость

15:39:56 28-06-2023

Так лучше, чем от водки и от простуд. (с) В.С. Высоцкий

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