Генерал МВД попал в реанимацию после ДТП на квадроцикле
Александр Травников получил серьезные травмы
28 июня 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский генерал МВД попал в реанимацию из-за ДТП на квадроцикле. Как сообщает Telegram-канал издания "78 Новости", речь идет об экс-начальнике университета МВД Александре Травникове.
Мужчина получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Сейчас генерал находится в отделении хирургии – у него разорвана почка и травмирован живот.
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