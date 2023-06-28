Генерал МВД попал в реанимацию после ДТП на квадроцикле

Александр Травников получил серьезные травмы

28 июня 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский генерал МВД попал в реанимацию из-за ДТП на квадроцикле. Как сообщает Telegram-канал издания "78 Новости", речь идет об экс-начальнике университета МВД Александре Травникове.

Мужчина получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Сейчас генерал находится в отделении хирургии – у него разорвана почка и травмирован живот.

30 мая сообщалось, что в Сургуте пьяный экс-полицейский во время "игры в шашечки" на проезжей части сбил дочь бывшего начальника на пешеходном переходе.