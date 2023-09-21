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Генпрокуратура Азербайджана: погибли шесть российских миротворцев, один пострадал

Возбуждено два уголовных дела

21 сентября 2023, 23:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум инцидентам в Нагорном Карабахе, в ходе которых пострадали российские миротворцы. Как сообщает ТАСС, в результате происшествий погибли шесть военных, еще один получил ранение.

Расследование дел поручено следственному управлению Генпрокуратуры.

Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли. Инцидент произошел возле населенного пункта Джанятаг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и принес свои извинения. Позднее РИА Новости сообщило, что подозреваемых в гибели миротворцев задержали, а командира отстранили.

Происшествия Политика Азербайджан

Комментарии 1

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Гость

07:23:10 22-09-2023

подозреваемых в гибели миротворцев задержали --- ну хоть так

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