Генпрокуратура Азербайджана: погибли шесть российских миротворцев, один пострадал
Возбуждено два уголовных дела
21 сентября 2023, 23:31, ИА Амител
Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по двум инцидентам в Нагорном Карабахе, в ходе которых пострадали российские миротворцы. Как сообщает ТАСС, в результате происшествий погибли шесть военных, еще один получил ранение.
Расследование дел поручено следственному управлению Генпрокуратуры.
Напомним, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Нагорном Карабахе. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ вечером 20 сентября, все находящиеся в нем военнослужащие погибли. Инцидент произошел возле населенного пункта Джанятаг.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и принес свои извинения. Позднее РИА Новости сообщило, что подозреваемых в гибели миротворцев задержали, а командира отстранили.
07:23:10 22-09-2023
подозреваемых в гибели миротворцев задержали --- ну хоть так