Гигантское месторождение меди в Хабаровском крае готово к масштабной добыче
Месторождение претендует на звание одного из самых значимых в стране
02 июля 2026, 22:13, ИА Амител
Инфраструктура готова к масштабной добыче меди и золота на Малмыжском месторождении в Хабаровском крае, пишет transsibinfo.com.
«Проект нацелен на колоссальные объемы: ежегодно здесь планируют извлекать из недр до 58 млн тонн руды, содержащей медь и золото. Технология предполагает открытый метод выработки с дальнейшей перевозкой сырья на профильную обогатительную фабрику», - пишет издание.
Месторождение претендует на звание одного из самых значимых в стране. Недра скрывают порядка 2,4 млрд тонн руды. Прогнозные запасы золота достигают 347 тонн, а меди - свыше 8,3 млн тонн. В освоение кластера вложено около 248 млрд рублей.
Инвесторы рассчитывали запустить обогатительный комбинат, чей проектный потенциал достигает 100 миллионов тонн руды в год, еще в 2024 году, однако сроки пришлось сдвинуть.
Как отмечает издание, месторождение - не просто медный карьер, а настоящий фундамент для экономики всего Хабаровского края.
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