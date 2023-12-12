Эффективность обновленного "Спутника Лайт" составляет 97%
По словам Александра Гинцбурга, испытания препарата прошли хорошо
12 декабря 2023, 08:45, ИА Амител
Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с новым антигенным составом достигает 97%, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, испытания препарата прошли хорошо, а побочных эффектов было не больше, чем у первой версии вакцины, "все один к одному".
"Эффективность обновленной вакцины от "омикрона" такая же, как была у исходного препарата против первых вариантов коронавируса – 95-97%", – приводит слова ученого телеграм-канал "Спутник V".
11 декабря стало известно, что Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт". Это позволит производителю ввести препарат в гражданский оборот.
В ноябре Гинцбург рассказывал, что остальные варианты препарата, например полный "Спутник V" или детский, поступят в медучреждения позже нового "Лайта".
"Спутник" с обновленным антигенным составом начали разрабатывать, потому что предыдущий перестал защищать от ковида.
10:21:27 12-12-2023
)))))
10:48:44 12-12-2023
Как быстро все меняется. Вчера не эффективен,сегодня -эффективен.
15:03:33 12-12-2023
гость (10:48:44 12-12-2023) Как быстро все меняется. Вчера не эффективен,сегодня -эффект... Как же дураки надоели... Вам ничего не говорят слова "обновленная вакцина"? Не?