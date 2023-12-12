Эффективность обновленного "Спутника Лайт" составляет 97%

По словам Александра Гинцбурга, испытания препарата прошли хорошо

12 декабря 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" с новым антигенным составом достигает 97%, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, испытания препарата прошли хорошо, а побочных эффектов было не больше, чем у первой версии вакцины, "все один к одному".

"Эффективность обновленной вакцины от "омикрона" такая же, как была у исходного препарата против первых вариантов коронавируса – 95-97%", – приводит слова ученого телеграм-канал "Спутник V".

11 декабря стало известно, что Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт". Это позволит производителю ввести препарат в гражданский оборот.

В ноябре Гинцбург рассказывал, что остальные варианты препарата, например полный "Спутник V" или детский, поступят в медучреждения позже нового "Лайта".

"Спутник" с обновленным антигенным составом начали разрабатывать, потому что предыдущий перестал защищать от ковида.