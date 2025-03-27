Глава алтайской полиции Сергей Камышев выступил с отчетом на сессии АКЗС

Работу региональной полиции оценили депутаты Заксобрания Алтайского края

27 марта 2025, 15:50, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Обстановка с преступностью в Алтайском крае улучшилась, хотя полиция региона испытывает серьезный дефицит кадров. Этот вопрос обсуждали депутаты 27 марта на сессии АКЗС. С отчетом перед избранниками народа выступил начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю Сергей Камышев. Поддержку работе правоохранителей выразил депутат от ЛДПР Сергей Булаев.

По словам Сергея Камышева, на данный момент некомплект составляет уже более двух тысяч человек. А это 18,2% от всего личного состава. Наибольший дефицит наблюдается в рядах патрульно-постовой службы – 428 человек (33,5%) и среди участковых уполномоченных – 237 (21,7%). Впрочем, Камышев указал, что вопрос по кадровому составу остро стоит по всей стране. А в других регионах Сибири ситуация еще хуже, чем в Алтайском крае.

В ответ на критику депутатов начальник краевой полиции заявил, что руководство ГУ МВД предпринимает все возможное, чтобы повысить имидж и привлекательность профессии. Однако сегодня этого недостаточно. Чтобы привлечь кадры, нужна хорошая заработная плата. И этот вопрос вне компетенции местного руководства ГУВД.

Свою оценку работы краевой полиции дал координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР, депутат АКЗС Сергей Булаев. Он отметил, что при таком дефиците кадров сотрудники показывают высокие результаты работы: уровень преступности по сравнению с прошлым годом сократился на 9,1%, а уровень доверия населения составляет 61,2%.

"Это значительно выше среднестатистического значения по стране в целом", – обратил внимание коллег Булаев.

По мнению фракции ЛДПР, в первую очередь недокомплект в рядах ГУВД связан "с низким уровнем денежного довольствия и недостаточной социальной поддержкой личного состава", добавил депутат.

Вместе с тем он отметил, что фракция ЛДПР видит положительные результаты работы полиции Алтайского края в 2024 году по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями.

"За прошедший год проделан большой объем работы по защите бюджетных денежных средств. На территории ряда районов края вскрыты факты значительного завышения объемов выполнения работ при строительстве ФАПов. Все мы с вами знаем, какое значение они имеют для населения сельской местности. Поэтому о таких преступлениях нужно говорить. Также имеются хорошие примеры выявления преступлений, носящих длительный, системный и организованный характер в лесной отрасли. Эту работу важно и нужно продолжать. Лес – один из важных ресурсов экономики региона", – указал депутат.

Высоко отметили в ЛДПР и работу подразделения полиции по противодействию наиболее опасным формам организованной преступности. В качестве примера Сергей Булаев привел пресечение деятельности преступного сообщества в Барнауле, которое обманывало граждан при покупке автомобилей через сеть автосалонов.

Как ранее сообщал amic.ru, в Барнауле возбудили уголовное дело по факту хищения денег при покупке и продаже автомобилей в автосалонах города. Речь о мошенничестве на 50 млн рублей. Обвиняемые – 20 участников преступного сообщества, пострадавших насчитывался 121 человек. Как выяснили следователи, клиентов автосалонов вводили в заблуждение по поводу стоимости автомобиля, условий покупки и кредитования. Более того, людей всячески удерживали в салоне и оказывали психологическое давление, чтобы те подписывали договоры.

"Такие хорошие примеры работы полиции положительно влияют на отношение населения к власти региона и способствуют оздоровлению и экономической привлекательности", – указал Булаев.

Что касается борьбы с дефицитом кадров, то он выразил надежду, что указ президента будет исполнен, зарплата у сотрудников вырастет, а это позволит привлечь новые и крепкие кадры в ряды полиции Алтайского края.

Другие депутаты АКЗС также приняли отчет начальника ГУМВД РФ по Алтайскому краю Сергея Камышева. Так, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов указал, что в рейтинге регионов алтайский главк на хорошем счету, динамика работы положительная, видно, что начали наводить порядок и выполнять социальные гарантии в отношении сотрудников.

Депутат "Единой России" Сергей Писарев обратился к губернатору Алтайского края с просьбой построить новое здание УМВД в Индустриальном районе. Он напомнил, что прежнее было возведено в 1978 году и рассчитано на 39 тысяч жителей. Сейчас в районе проживает 248 тысяч человек.

"Когда в Индустриальном районе появится соответствующее району здание УМВД? Город один самостоятельно не вытянет этот объект", – указал депутат. Обсуждение вопроса подытожил спикер АКЗС Александр Романенко. По его словам, кадровый голод в полиции – проблема, которую можно решить только совместными усилиями самой полиции и власти региона. Председатель парламента напомнил, что в прошлом году правительство приняло решение выдавать из бюджета компенсационные выплаты некоторым категориям работников полиции. Но это только одна из мер, нужны и другие, уверены в парламенте.