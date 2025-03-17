Подготовку к весеннему половодью начали в Алтайском крае

В МЧС рассказали, какие меры помогут предотвратить подтопление жилья

17 марта 2025, 10:30, ИА Амител

Паводок в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Из-за активного снеготаяния в Алтайском крае подготовку к паводку поставили на особый контроль. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

"На сегодняшний день запланированы и проводятся превентивные мероприятия для недопущения подтоплений в паводкоопасный период: чернение и распиловка льда, расчистка дренажных систем", – уточнили в ведомстве.

При этом сотрудники МЧС отметили, что домовладельцы также не должны оставаться в стороне и готовиться к возможному половодью. Специалисты советуют предотвращать подтопление жилья следующим образом:

очищать придомовую территорию от снега;

делать водоотводы от дома и участка в сточные канавы либо водопропускные трубы;

очищать водоотводы на придомовой территории или рядом с ней от снега, льда и мусора.

Напомним, ранее в МЧС по Алтайскому краю предположили, что реки на территории региона вскроются в конце третьей декады марта. Согласно данным Алтайского ЦГМС, высота снежного покрова в этом году преимущественно выше нормы. А промерзания почвы и толщина льда на реках края ниже не только прошлогодних, но и среднемноголетних значений.

Также сообщалось, что за 2024 год число районов Алтайского края, подверженных риску весенних подтоплений, увеличилось с 35 до 49. А подтопить во время весеннего половодья в регионе может более 15 тысяч домов.