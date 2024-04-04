Глава МЧС на Алтае рассказал о паводковой ситуации в крае и предложил снять режим ЧС

На вечер 4 апреля последствия паводка МЧС продолжает ликвидировать в 48 населённых пунктах края

04 апреля 2024, 19:20, ИА Амител

Глава алтайского МЧС Александр Макаров/ Фото: amic.ru

Сотрудники алтайского МЧС к вечеру 4 апреля смогли освободить от паводковых вод 20 населенных пунктов, 941 приусадебный участок и 517 жилых домов Алтайского края. 128 человек, в том числе 19 детей, из пунктов временного размещения вернулись в свои дома. В 46 населённых пунктах в 10 муниципалитетах МЧС продолжает ликвидировать последствия паводка. Об этом рассказал начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров на совещании в правительстве региона 4 апреля 2024 года. Там же он предложил заменить в регионе режим чрезвычайной ситуации на режим повышенной готовности.

Какая ситуация в крае?

По словам Макарова, основное количество подтопленных домов сейчас находится в Михайловском, Волчихинском и Немецком национальных районах края. На контроле у МЧС остаётся 763 приусадебных участка, 144 жилых дома с населением 370 человек, включая 59 детей.

В Михайловском районе сейчас работает два пункта временного размещения людей, где находится 35 человек, в том числе 11 детей. Готовы к приёму населения 34 пункта временного размещения общей вместимостью 4,3 тысячи мест.

"Жизнеобеспечение населения, функционирование объектов энергоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства в населённых пунктах не нарушено, мероприятия по специализации паводковой обстановки продолжаются, ежедневно осуществляется авиаразведка с применением беспилотной авиации, в том числе применение беспилотной авиации Росгвардии и Главного управления МВД России по Алтайскому краю", – отметил он.

На большей части территории края снег уже растаял, однако немного его ещё осталось в северных районах края. Сейчас в МЧС прогнозируют, что ситуация с талыми водами будет улучшаться. Однако уровень воды должен повыситься в реке Бурлы у села Хабары и на месте слияния рек Катунь и Иша. Прогноз развития обстановки уже доведен до ответственных лиц, население также оповестили, сообщил Макаров.

По словам главы краевого МЧС, сейчас в ликвидации паводка задействовано более 2,5 тысячи человек, тысяча единиц техники, продолжают работу четыре оперативные группы главного управления МЧС и 10 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов.

В резерве находятся специалисты краевого спасательного центра и аэромобильная группировка, в которую входит 55 человек и 20 единиц техники. Также у группировки имеется бригада взрывотехников и вертолёт Ми-8.

Проводимые работы по ликвидации паводка/ Фото: amic.ru

Режим ЧС отменят?

На совещании Макаров предложил губернатору Виктору Томенко снять режим чрезвычайной ситуации в крае и сменить его режимом повышенной готовности.

"Все мероприятия режимы чрезвычайной ситуации выполнены в полном объёме. В связи со стабилизацией обстановки, связанной именно с талыми водами, предполагаю ввести режим функционирования повышенной готовности. Главам Волчихинского, Михайловского и Немецкого национального района продолжить выполнение мероприятий в режиме функционирования чрезвычайной ситуации муниципального уровня", – сказал Макаров.

Он отметил, что "режим повышенной готовности позволяет выполнять все мероприятия, чтобы не допустить развития режима чрезвычайной ситуации".

"Действия всех органов управления, сил и средств в режиме повышенной готовности позволяют проводить и превентивные меры, и мероприятия по ликвидации последствий. Вместе с тем, территория Алтайского края достаточно большая, и когда все муниципальные образования находятся в режиме ЧС — обстановка этому пока не соответствует. Выплаты можно осуществлять и в режиме повышенной готовности", – сказал Макаров.

Губернатор Виктор Томенко/ Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края предложил "не устраивать широкой дискуссии" по этому вопросу, решил пока сохранить режим чрезвычайной ситуации, работать в круглосуточном режиме и в субботу 6 апреля посмотреть на развитие ситуации.

"В разных частях края есть свои проявления. В этой связи накрывать каким-то общим куполом чрезвычайной ситуации всю территорию края — это вопрос. Посоветуемся ещё, на нас ничего не давит, важнее быть в готовности, помочь людям, самим муниципалитетам", – сказал Томенко.

В своём телеграм-канале Томенко написал, что к вечеру 4 апреля подтопленными в крае остаются 104 дома (в пять раз меньше пикового показателя) и 610 приусадебных участка ( в два с половиной раза меньше пикового показателя). Сохраняются и ограничения на дорогах, введённые из-за паводка.

3 апреля о ситуации с паводком Виктор Томенко доложил президенту России Владимиру Путину. Губернатор сказал, что ситуация постепенно стабилизируется, и вода уходит.

В Барнауле сейчас собирается гуманитарная помощь пострадавшим от паводка. Куда её принести, можно прочитать здесь.