Глава Минэкономики заявил об "остывании" рынка труда

Министр также указал на элементы структурной перестройки экономики

30 июня 2026, 21:36, ИА Амител

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Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил об "остывании" рынка труда в России.

«В целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает», — сказал он в интервью "Вестям".

Решетников отметил, что соотношение вакансий и кадров в отраслях экономики нормализуется. «В каких-то секторах мы видим четырехдневку, в каких-то мы видим неполную загрузку. Там, особенно сектора машиностроения, инвестиционных товаров, в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там, скорее, даже какой-то есть избыток», — пояснил он.

Министр также добавил, что есть элементы структурной перестройки экономики. «К нам приходят представители отрасли, которым сложно в текущем режиме, и отдельные предприятия, шахты глубокого залегания, откуда большая себестоимость добычи разных природных ресурсов», — подчеркнул глава министерства.