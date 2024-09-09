Глава общественного штаба наблюдения за выборами на Алтае Чесноков уходит с поста

Ранее Алексея Чеснокова назначили главой исполкома алтайского отделения Народного фронта

09 сентября 2024, 17:45, Антон Дегтярев

Алексей Чесноков / Фото: Антон Дегтярев

Руководитель общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае Алексей Чесноков уходит со своего поста. Единый день голосования 8 сентября 2024 года стал для него последним, теперь Чесноков сконцентрируется на работе в качестве главы алтайского исполкома Народного фронта, куда общественника назначили в конце августа 2024 года. Об этом он рассказал amic.ru.

"Это были мои крайние выборы. Наблюдение – это огромный блок, огромная работа, идет подготовка к выборам, постоянный мониторинг, нужен человек погруженный. Здесь вопрос создания прослойки гражданского общества, связи избирательной комиссии, избирателей, а Народный фронт – это институт контроля за законностью, за реализацией указов президента, за нацпроектами. Цели различаются и физически это несовместимо", – объяснил Чесноков свое решение.

Общественник отметил, что работает главой исполкома Народного фронта только восемь дней, и работа ему нравится, потому что Народный фронт – это "эффективный инструмент, который может улучшить нашу жизнь".

Что касается нового главы штаба общественного наблюдения за выборами, то его назначит совет Общественной палаты Алтайского края. Чесноков же, скорее всего, все равно останется в штабе, но уже в качестве эксперта.

О том, как штаб общественного наблюдения за выборами отработал на выборах 8 сентября под руководством Чеснокова, можно прочитать здесь.

Напомним, что нового руководителя алтайского исполкома Народного фронта представили 30 августа. Тогда в Алтайский край приезжали представители Центрального исполкома ОНФ. С 2014 по апрель 2024 года исполком Народного фронта возглавлял Сергей Войтюк, который затем переехал работать в Центральный исполком в Москву, заняв должность заместителя руководителя аналитического департамента социальной сферы Управления контроля и реализации приоритетных решений и нацпроектов.