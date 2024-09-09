"В экстремальных условиях". Наблюдатели оценили прошедшие выборы в регионах России

Голосование выдалось спокойным, хотя его оценки вызвали горячие споры

09 сентября 2024, 11:17, ИА Амител

Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На завершившихся 8 сентября выборах губернатором Республики Алтай стал бывший секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Кроме того, был избран новый состав Госсобрания РА. В других регионах России в этот день также проходили выборы различных уровней.

Amic.ru собрал первые отклики на избирательный процесс, оценил, как признают его организаторы, и выяснил возможные последствия всех результатов. Тем более что на итоги выборов по всей стране Турчак оказал серьезное влияние, пусть даже косвенное, как считают эксперты.

Турчак поставил рекорд

С 6 по 8 сентября в стране проходило около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах. Выбирали трех депутатов Госдумы, 21 губернатора, в четырех регионах глав выбирали парламенты. В 13 субъектах Федерации избиратели решали, кому достанутся места в региональном парламенте, в 21 городе – в местном представительном органе. Также выбирали двух мэров городов, парламентариев различных уровней, включая заполнение вакантных депутатских мест (одно из которых образовалось в Алтайском краевом Заксобрании).

Уже после закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени были объявлены результаты дистанционного голосования. На выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак положил в копилку 17 998 голосов, кандидат от ЛДПР Александр Кириллов – 1769, Олег Добрынин из "Родины" – 1279.

Согласно данным ЦИК, после обработки всех бюллетеней Турчак набрал 74,09%, Кириллов – 10,02%, Добрынин – 6,31%.

Турчак получил рекордные для региона результаты в истории выборов высшего должностного лица, отмечают "Новости Алтая".

В 2019-м Олег Хорохордин набрал на выборах 58,82%. А самый высокий результат до этого был у Михаила Лапшина в 2002 году – 68,15%, отданные за него, правда, во втором туре.

Кстати, на выборах в Госсобрание РА по округам все депутатские мандаты достались единороссам. По партийным спискам ЕР набрала 53,84%, ЛДПР – 18,17%, КПРФ – 13,63%, СРЗП – 5,7%. Что касается губернаторских выборов, то во всех регионах победы одержали действующие главы или исполняющие их обязанности.

На довыборах в АКЗС по 21-му округу единоросс Евгений Григоренко получил 3656 голоса, Оксана Молодых (СРЗП) – 1154 голоса, замкнул первую тройку Игорь Странцов из "Новых людей" – 561 голос.

После подсчета всех бюллетеней Григоренко получил 52,93% голосов, Молодых – 16,71%, Странцов – 8,12%.

Ракетные удары в день выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила на брифинге, что голосование проходило в непростой ситуации, имея в виду, судя по всему, проведение СВО, оказывающей влияние на политические процессы в стране. Несмотря на это, обстановка в целом была спокойная, "резко снизилось количество обращений о реальных нарушениях, претензий к тем, кто проводит выборы", цитирует чиновницу РИА Новости. "Мы наблюдаем, что единый день голосования проходит в экстраординарных, экстремальных, неординарных условиях, при этом обращений по жалобам мало, нарушений мы зафиксировали минимальное количество", – сообщила журналистам "главный смотритель за выборами".

Особое внимание было приковано, конечно, к Курской области, на территории которой ведутся боевые действия после вторжения в регион ВСУ 6 августа 2024 года. Врио губернатора Алексей Смирнов утверждает, что, "несмотря на продолжающиеся обстрелы <…> выборы проходят в штатном режиме".

"Все меры предосторожности предприняты, наши военные круглосуточно охраняют небо над Курской областью. Голосование продолжается, члены избирательной комиссии отмечают спокойную и приветливую атмосферу в течение всего периода голосования. Приходят на выборы целыми семьями. Люди вновь проявляют настоящий курский характер. Мы вместе в этот ответственный для нашего региона момент", – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Следует заметить, что в течение дня в канале Смирнова несколько раз появлялись посты-предупреждения о ракетной опасности и ее отмене. На выборах же он одержал убедительную победу, набрав 65,28% голосов.

Нет радикализации – есть обычные требования

Ряд близких Кремлю наблюдателей в ходе избирательной кампании высказали претензии в адрес КПРФ, которая, мол, ужесточила свою позицию в сложный выборный период. Сами коммунисты эти обвинения отвергают. Как заявил "Клубу регионов" депутат Госдумы Сергей Обухов, "никакой радикализации КПРФ нет; есть обычные требования о соблюдении контроля и недопущении нарушений".

"Когда власть на местах почему-то решила, что под предлогом консолидации можно делать все что угодно и не обращать внимания на законность, то это встречает противодействие. Нами могут быть довольны или нет, но наблюдательный корпус КПРФ выполняет то, что положено по закону. Если вы обратите внимание, то особых претензий правоохранителей к действиям наших наблюдателей нет", – сказал депутат.

Следует напомнить, что на выборах главы Республики Алтай компартия своего кандидата не выдвинула, хотя лидер рескома КПРФ Виктор Ромашкин довольно популярен в регионе.

Споры вокруг "флага"

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Дмитрий Орлов выделил ряд характерных моментов прошедшей кампании:

сплочение вокруг флага – президентская коалиция 24 сохраняется, хотя и ощущается ее некоторая инерционность;

фактор СВО – действует дополнительная провластная консолидация электората, особенно в приграничных регионах;

референдумный характер – кандидаты власти доминируют. Оппозиция не смогла не только создать нигде угрозу второго тура, но и выдвинуть популярных и по-настоящему субъектных кандидатов;

ослабление протестного голосования даже в регионах с традиционно активным протестом;

оппозиция теряет городские думы;

триумф ДЭГ – граждане воспринимают дистанционное голосование как удобный сервис. ДЭГ естественно вытесняет бюллетень, прежде всего – в Москве;

спокойный характер агитационной кампании и информационного поля, минимум скандалов;

актуализация запроса на перезагрузку партийной системы, прежде всего – на левом фланге.

С тезисом "консолидации вокруг флага" категорически не согласен председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

"И ни у одного "гения" и мысли не возникло, что этим "вокруг флага" ЛДПР – КПРФ – "Новых людей" – "Партию Дела" одним махом записали, так сказать, в бесфлаговые, а то и в иноагенты или прямые агенты НАТО", – возмутился он в своем телеграм-канале.

"Вот это и есть в чистом виде – раскалывать общество, дестабилизировать ситуацию, "раскачивать лодку". Ничего не могут, ничего не умеют, не способны созидать. Только и умеют, что приватизировать, – в данном случае сам "флаг" и государство", – пишет Крупнов.

"Голосование за патриотизм"

По мнению политолога Сергея Маркова, результаты голосования являются не столько поддержкой собственно глав регионов и политиков, сколько российской власти в целом в трудный период.

"И это даже поддержка не СВО, хотя и поддержка СВО тоже. Если власть перейдет от СВО к миру, то люди это тоже поддержат. Это поддержка, конечно, Путина лично. И это поддержка российской государственности в трудный период. Эти 80% – это голосование за патриотизм", – полагает Марков.

Политолог Алексей Мухин убежден, что высокий результат "Единой России" на выборах – заслуга политической конструкции, созданной прежним секретарем генсовета партии Андреем Турчаком (ставшим главой РА), а не нынешним Владимиром Якушевым.

"Наши политические институты достаточно консервативны. Ситуация развивается инерционно. Пока мы имеем дело с тем, что создал в свое время Андрей Турчак", – заявил Мухин.

Он также обратил внимание на общее падение интереса избирателей к выборам вообще, хотя во многих случаях имело место консолидированное голосование за действующую власть. "Это говорит о том, что политически активные граждане свой выбор делают однозначно", – считает политолог. Причиной же спада интереса граждан является слабая активность оппозиции, которая не склонна в столь сложный период "раскачивать лодку".

"Важным фактором успеха кампании стала медиаактивность кандидатов и связанная с ней полевая работа: распространение агитационных материалов (в том числе через соцсети), реализация социально значимых проектов и их освещение, встречи с жителями и т.д.", – сделал вывод политолог Александр Асафов. Он не сомневается, что "фаворитами избирательной гонки стали те кандидаты, чьи штабы наиболее умело "отрабатывали информационку".

Политический консультант Дмитрий Фетисов задумался, что будет в поствыборный период. "Ключевой вопрос, который сейчас будоражит политические элиты, – не итоги выборов (они вполне предсказуемы в нынешней ситуации), а будут ли какие-то изменения в политической системе после ЕДГ?" – написал он в своем телеграм-канале.