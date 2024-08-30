Новым главой исполкома ОНФ в Алтайском крае может стать член Общественной палаты

30 августа регион якобы посетили представители Центрального исполкома организации

30 августа 2024, 18:47, ИА Амител

Алексей Чесноков / Фото: vk.com/chesnokovlaw

Новым главой исполкома ОНФ в Алтайском крае станет член региональной Общественной палаты, 43-летний Алексей Чесноков. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на собственные источники.

30 августа в регион приехали представители Центрального исполкома ОНФ. Это руководитель территориального управления Центрального исполкома организации Олег Землинский и глава департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока Ирина Родина. Они представили нового руководителя алтайского исполкома ОНФ.

Чесноков является членом комитета Торгово-промышленной палаты Алтайского края по законодательству и праву, членом общественного совета Алтайского ЛУ МВД на транспорте, а также общественным помощником уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. Параллельно он преподает в алтайском филиале РАНХиГС, где является доцентом кафедры частного права. Научно-педагогический и юридический стаж общественника превышает 20 лет.

В ОП он занимает пост председателя комиссии по вопросам общественного контроля. Кроме того, является членом Совета ОП. До 2020 года работал в МВД, вышел со службы со званием полковника полиции.

Напомним, что с 2014-го по апрель 2024 года алтайский ОНФ возглавлял Сергей Войтюк. Он получил работу в центральном исполкоме организации.