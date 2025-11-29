Глава офиса Зеленского Ермак уволен после прошедших в его кабинете обысков

Ранее ко второму после Зеленского человеку на Украине приходили антикоррупционные органы

Андрей Ермак, руководитель аппарата президента Украины, сообщил о своей добровольной отставке.

Незадолго до этого в его апартаментах были проведены следственные мероприятия сотрудниками НАБУ и САП. Ермак проинформировал об этом в своем телеграм-аккаунте, подчеркнув, что оказывал полное содействие в работе следователей. Financial Times сообщает, что данные действия правоохранителей связаны с расследованием коррупционных махинаций в энергетической сфере.

По информации украинского издания "Страна", обыски могли быть вызваны распоряжениями Ермака о слежке за работниками НАБУ и САП, его причастностью к схемам Миндича, а также попыткой незаконного захвата некоего актива.

В ноябре НАБУ и САП провели серию обысков, расследуя предполагаемую коррупционную схему в энергетике, которую связывают с именем Тимура Миндича, одного из совладельцев "Квартала 95". Некоторые из подозреваемых объявлены в розыск, а часть уже лишилась своих должностей. Следствие предполагает наличие связи между Ермаком и этой коррупционной деятельностью.