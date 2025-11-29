Глава офиса Зеленского Ермак уволен после прошедших в его кабинете обысков
Ранее ко второму после Зеленского человеку на Украине приходили антикоррупционные органы
29 ноября 2025, 12:05, ИА Амител
Андрей Ермак, руководитель аппарата президента Украины, сообщил о своей добровольной отставке.
Незадолго до этого в его апартаментах были проведены следственные мероприятия сотрудниками НАБУ и САП. Ермак проинформировал об этом в своем телеграм-аккаунте, подчеркнув, что оказывал полное содействие в работе следователей. Financial Times сообщает, что данные действия правоохранителей связаны с расследованием коррупционных махинаций в энергетической сфере.
По информации украинского издания "Страна", обыски могли быть вызваны распоряжениями Ермака о слежке за работниками НАБУ и САП, его причастностью к схемам Миндича, а также попыткой незаконного захвата некоего актива.
В ноябре НАБУ и САП провели серию обысков, расследуя предполагаемую коррупционную схему в энергетике, которую связывают с именем Тимура Миндича, одного из совладельцев "Квартала 95". Некоторые из подозреваемых объявлены в розыск, а часть уже лишилась своих должностей. Следствие предполагает наличие связи между Ермаком и этой коррупционной деятельностью.
14:16:37 29-11-2025
А когда к первому человеку придут?
15:04:54 29-11-2025
Гость (14:16:37 29-11-2025) А когда к первому человеку придут?... скоро это кубло растрясут в пух и прах, включая европейских подельников.
15:49:59 29-11-2025
Гость (14:16:37 29-11-2025) А когда к первому человеку придут?...
Думаете, спросят с Адама, куда он дел ребро?
11:18:21 30-11-2025
Гость (15:49:59 29-11-2025) Думаете, спросят с Адама, куда он дел ребро? ... С Адама ничего не спросят - у него папа Рамзан
15:10:27 29-11-2025
Запасаемся попкорном, чипсами или кто что любит, и наблюдаем, как будут добивать наркомана. возможно, ногами))
пс. а Зелебоба уже высказал свое фи в сторону Ермака, практически рулившего всеми процессами в стране и, стесняюсь сказать, спавшего с наркоманом в одной постели?
19:07:24 29-11-2025
А Ермак ему теплые носочки дарил...