"Год изменит все". Экстрасенсы раскрыли, каким будет 2026-й для России и мира

Предсказания будущего всегда привлекали внимание человечества. Каждый хочет знать, что ждет впереди, особенно в переломные моменты истории. Экстрасенсы, пророки и знаменитые провидцы часто делают прогнозы на далекое будущее, пытаясь разгадать тайны времен. О том, каким они видят 2026 год для Росси и мира, – в нашем материале.

Международные конфликты и политическая ситуация

Согласно астрологам, основными аспектами планет, влияющими на этот год, являются Юпитер и Плутон, которые входят в знак Льва с июня 2026 года. По их мнению, это вызовет масштабные политические изменения в Америке, Азии и России. Ожидается снижение влияния Республиканской партии в США и увеличение миграционного контроля в России.

А вот Сатурн и Нептун вступают в знак Овна, приводя к реформам в строительной индустрии и экономическим потрясениям в России, Китае, США и странах Евросоюза. Этот период характеризуется реструктуризацией финансовой системы и изменением законодательных норм в недвижимости.

В 2026 году в мире возможны очаги конфликтов, считает белый маг Аделина Панина, однако до кровопролитной войны дело не дойдет.

«Скорее, здесь речь идет о холодной войне, а не прямо об активных действиях. Хотя мы можем наблюдать некие волнения в отдельных странах, государствах, но не в каком-то таком большом масштабе, что теперь все страны НАТО накинулись на Россию. Во-первых, это бессмысленно, во-вторых, этого действительно не будет», – уверена ясновидящая.

Она также считает, что в 2026-м обострится экономический кризис в Турции: курс лиры продолжит падать, снизится поток туристов, не исключена перемена власти.

Астролог Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец рассказала, что Россию в 2026-м ожидают важные изменения, которые будут особенно заметны во второй половине года:

«Россия идет по своему новому пути. Необыкновенный год в плане шансов, который даст период уже начиная с зимы. Будет много начинаний, которые дают перестройку на новые финансовые платформы. Огромную роль здесь сыграют вопросы, связанные с молодежью».

Экономические перспективы России

Различные эксперты имеют противоположные взгляды на экономику России в 2026 году. Одни утверждают, что экономический рост будет сдерживаться влиянием инфляции и ограничением малых банков, способствуя росту крупных игроков.

Аделина Панина предупреждает о тяжелом финансовом положении населения, увеличении количества мигрантов и росте преступности:

«Могут быть хакерские атаки, нападения мошенников, которые становятся все более изворотливыми. Могут быть новые схемы мошенничества, новые схемы какого-то воровства», – говорит Панина.

Другая точка зрения представлена астрологом Екатериной Березовской, которая уверяет, что огненный характер года создаст благоприятные условия для роста рынков и инвестиций, обеспечив повышение благосостояния россиян.

Климатические изменения и природа

В 2026 году мир ожидают серьезные климатические аномалии и природные катастрофы. Возможно усиление стихийных явлений, таких как землетрясения и экстремальная погода. Так считала всемирно известная болгарская провидица Ванга. Она отмечала, что природа ответит на загрязнение окружающей среды климатическими катастрофами. Пожары, засухи, наводнения и землетрясения будут то и дело возникать в разных точках Земли.

«Одна часть мира замерзнет, другая сгорит», – предсказывала Ванга.

Большую активность станут проявлять вулканы, которые начнут извергаться, особенно достанется Японии, Италии и Индонезии.

Природа Огненной Лошади такова, что она всегда приносит катастрофы, именно поэтому в 2026-м будут природные катаклизмы, считает астролог и нумеролог Ирина Богуславская.

По ее мнению, высок риск разрушительных землетрясений на линии Кабул – Исламабад – Дели. Отголоски будут ощущаться и в Средней Азии, в бывших советских республиках. В России в зоне риска Ямал, Сахалин и Курильские острова (те, что ближе к Японии).

«Что касается извержений вулканов, то на Камчатке будут извергаться Шивелуч и Ключевская Сопка. В Тихом океане может проснуться подводный вулкан Аксиал, он находится в 480 километрах от побережья штата Орегон. Вулкан способен спровоцировать цунами, что создаст угрозу для прибрежных территорий», – считает Ирина Богуславская.