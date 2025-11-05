Голосование за алтайские компании в премии "Народный знак качества" завершается 6 ноября

У жителей Алтайского края осталось всего два дня, чтобы поддержать любимые компании

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До 23:59 четверга, 6 ноября 2025 года, в Алтайском крае продолжается народное голосование за компании, номинированные на премию "Народный знак качества". Принять участие может любой желающий – достаточно выбрать фаворита на сайте народныйзнаккачества.рф.

Масштабная премия "Народный знак качества" выходит на финишную прямую. Через две недели станет известно, какие компании Алтайского края заслужили доверие клиентов и могут назвать себя лучшими в своем деле. Голосование продлится до 6 ноября 2025 года, поддержать участников можно на сайте народныйзнаккачества.рф, выбрав компанию в одной или нескольких открытых номинациях. Это, например, "Официальный автодилер", "Автосалон", "Малоэтажное строительство", "Застройщик", "Медцентр", "Ресторан и кафе", "Фастфуд и доставка", "Спортивный клуб", "Стройка и ремонт" и другие.

Есть в этом году и несколько новых номинаций. Это "Семейный бизнес" для предприятий, где ключевую роль играют члены одной семьи. Это могут быть ИП, фермерские хозяйства или компании, в которых не менее двух родственников заняты по основному месту работы, а доля семьи в управлении составляет не менее 50%.

И это "Креативный бизнес" – категория для компаний, работающих на стыке творчества и предпринимательства: дизайн-студий, рекламных агентств, IT-компаний, архитектурных бюро, брендов моды, издательств, ремесленных мастерских и проектов в сфере культурного наследия.

Помимо открытых номинаций, есть специальные категории, победителей в которых определяют эксперты: "Ньюсмейкер года", "Народная любовь года" и "Лучший в своем деле".

И, наконец, номинация "Персона Business FM Барнаул" – в ней выбирают не компанию, а человека, чья история вдохновляет. В эфир радиостанции Business FM* Барнаул приглашали предпринимателей и руководителей по запросу слушателей, и теперь голосование за них стало открытым.

Премию ежегодно проводят информационный портал amic.ru и радио Business FM Барнаул. Ее цель – отметить тех, кто улучшает жизнь в регионе, создает рабочие места и развивает сферу услуг.

Успейте поддержать компанию, которой доверяете: голосование открыто до 23:59 6 ноября на сайте народныйзнаккачества.рф.

Генеральный партнер премии "Народный знак качества" – Альфа-Банк.

Альфа-Банк – один из крупнейших универсальных частных банков в России. Развивается в формате неотех-платформы, предлагая клиентам бесшовный цифровой опыт решения финансовых и повседневных задач.*Business FM ("Бизнес ЭфЭм")

