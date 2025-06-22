Город замер. Барнаул присоединился к акции "Минута молчания" в День памяти и скорби
Городские предприятия отвлеклись от работы, чтобы почтить память участников ВОВ
22 июня 2025, 19:15, ИА Амител
В День памяти и скорби, 22 июня, предприятия Барнаула присоединились к всероссийской акции "Минута молчания", сообщили в мэрии.
"На протяжении дня в офисах компаний транслировались материалы о Великой Отечественной войне. В 16:15 вещание прервалось на минуту, чтобы почтить память погибших", – говорится в сообщении.
Память павших участников Великой Отечественной войны почтили "Горэлектротранс", "Барнаулгорсвет", "Центртранс", Единая дежурно-диспетчерская служба и городские спасательные службы.
Вечером 21 июня в преддверии Дня памяти и скорби на Мемориале Славы в Барнауле прошла всероссийская акция "Свеча памяти".
20:32:59 22-06-2025
На последнем фото, пара старушек "за стеклом", как то не скорбят, а улыбаются... Ох нет на них Семыкина, они бы перед ним три дня скорбную физиономию тренировали.