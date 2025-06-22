Город замер. Барнаул присоединился к акции "Минута молчания" в День памяти и скорби

Городские предприятия отвлеклись от работы, чтобы почтить память участников ВОВ

22 июня 2025, 19:15, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

В День памяти и скорби, 22 июня, предприятия Барнаула присоединились к всероссийской акции "Минута молчания", сообщили в мэрии.

"На протяжении дня в офисах компаний транслировались материалы о Великой Отечественной войне. В 16:15 вещание прервалось на минуту, чтобы почтить память погибших", – говорится в сообщении.

Память павших участников Великой Отечественной войны почтили "Горэлектротранс", "Барнаулгорсвет", "Центртранс", Единая дежурно-диспетчерская служба и городские спасательные службы.

Вечером 21 июня в преддверии Дня памяти и скорби на Мемориале Славы в Барнауле прошла всероссийская акция "Свеча памяти".