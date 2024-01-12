Города в огне. Что известно о нападении США и Британии на Йемен?

ВС США и Великобритании нанесли удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы)

12 января 2024, 10:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Вооруженные силы США и Великобритании ночью 12 января начали наносить массированные авиаудары по аэропортам, центрам производства дронов, складам оружия хуситов в Йемене. По сообщению Пентагона, военная операция проводится при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна. В связи с обострением конфликта РФ запросила на пятницу срочное заседание СБ ООН. Рассказываем, что известно о ситуации на данный момент.

Почему США и Великобритания начали бомбить Йемен?

Военная операция по Йемену, как заявляет Пентагон, стала ответом США и ее союзников на систематические атаки хуситов (поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая контролирует большую часть Йемена) по судам, связанным с Израилем, в Красном море. Напомним, они начались вскоре после того, как развернулась война в секторе Газа. Хуситы сразу выразили готовность воевать на стороне палестинцев. Свои слова они подтвердили ракетными атаками на израильские города. Кроме того, они заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

12 декабря с территории Йемена была запущена баллистическая ракета по танкеру под флагом Норвегии. 3 декабря обстрелу подверглись американский эсминец "Карни" и несколько гражданских судов. 15 декабря хуситы атаковали еще два корабля с флагом Либерии. 10 января был нанесен удар по американскому кораблю. Всего, по подсчетам Центрального командования ВС США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. Кроме того, военные базы Америки в Сирии и Ираке с октября 2023 года подверглись 130 атакам, пишет РБК.

В ответ США и их союзники заявили о начале международной военно-морской операции по защите моря. Это первые удары США по хуситам в Йемене с 2016 года.

Что сейчас происходит в Йемене?

Сейчас по всему Йемену полыхают пожары, в социальных сетях люди выкладывают многочисленные видео и фото с последствиями этого нападения. Первые сообщения о взрывах появились ночью 12 января. Так, по городу Сана была нанесена серия мощнейших ракетных ударов, серьезно пострадал международный аэропорт. Также американо-британская коалиция отправила ракеты по провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар, сообщает ТАСС. По данным Reuters, атака на Йемен велась с самолетов, кораблей и подлодок. CNN сообщает, что по Йемену удары наносились крылатыми ракетами "Томагавк".

Вооруженные силы Йемена ответили массовым запуском ракет класса "земля-земля", пишет РБК. По сведениям иранского агентства Tasnim, они попали по американскому кораблю в Красном море. Кроме того, хуситы объявили мобилизацию в Йемене. Руководство мятежного движения пообещало "поджечь весь регион" после совместного удара США и Британии, пишет News.ru.

"Америке и Британии придется быть готовыми заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии", – сказал замминистра Хусейн Аль-Эззи, передает "ФедералПресс" со ссылкой на AFP.

Сейчас США уже прекратила удары по Йемену, но они будут возобновлены, если угрозы продолжатся – такое заявление сделал американский чиновник телеканалу "Аль-Джазира".

Россия просит провести срочное заседание Совбеза ООН, сообщила пресс-служба российского постпредства при организации в телеграм-канале.

Что говорит об этой атаке Байден?

Президент США Джо Байден заявил, что удары по Йемену стали лишь ответом на атаки хуситов в Красном море. Также он подчеркнул, что военная операция проходила совместно с Великобританией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Тем временем конгрессмен-демократ Ро Кханна заявил, что Байден нарушил Конституцию США, нанеся удары по Йемену без разрешения Конгресса.