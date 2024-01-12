Города в огне. Что известно о нападении США и Британии на Йемен?
ВС США и Великобритании нанесли удары по объектам йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы)
12 января 2024, 10:52, ИА Амител
Вооруженные силы США и Великобритании ночью 12 января начали наносить массированные авиаудары по аэропортам, центрам производства дронов, складам оружия хуситов в Йемене. По сообщению Пентагона, военная операция проводится при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна. В связи с обострением конфликта РФ запросила на пятницу срочное заседание СБ ООН. Рассказываем, что известно о ситуации на данный момент.
Почему США и Великобритания начали бомбить Йемен?
Военная операция по Йемену, как заявляет Пентагон, стала ответом США и ее союзников на систематические атаки хуситов (поддерживаемая Ираном повстанческая группировка, которая контролирует большую часть Йемена) по судам, связанным с Израилем, в Красном море. Напомним, они начались вскоре после того, как развернулась война в секторе Газа. Хуситы сразу выразили готовность воевать на стороне палестинцев. Свои слова они подтвердили ракетными атаками на израильские города. Кроме того, они заявили, что не позволят связанным с Израилем судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.
12 декабря с территории Йемена была запущена баллистическая ракета по танкеру под флагом Норвегии. 3 декабря обстрелу подверглись американский эсминец "Карни" и несколько гражданских судов. 15 декабря хуситы атаковали еще два корабля с флагом Либерии. 10 января был нанесен удар по американскому кораблю. Всего, по подсчетам Центрального командования ВС США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море. Кроме того, военные базы Америки в Сирии и Ираке с октября 2023 года подверглись 130 атакам, пишет РБК.
В ответ США и их союзники заявили о начале международной военно-морской операции по защите моря. Это первые удары США по хуситам в Йемене с 2016 года.
Что сейчас происходит в Йемене?
Сейчас по всему Йемену полыхают пожары, в социальных сетях люди выкладывают многочисленные видео и фото с последствиями этого нападения. Первые сообщения о взрывах появились ночью 12 января. Так, по городу Сана была нанесена серия мощнейших ракетных ударов, серьезно пострадал международный аэропорт. Также американо-британская коалиция отправила ракеты по провинциям Сана, Эль-Ходейда, Саада и Дамар, сообщает ТАСС. По данным Reuters, атака на Йемен велась с самолетов, кораблей и подлодок. CNN сообщает, что по Йемену удары наносились крылатыми ракетами "Томагавк".
Вооруженные силы Йемена ответили массовым запуском ракет класса "земля-земля", пишет РБК. По сведениям иранского агентства Tasnim, они попали по американскому кораблю в Красном море. Кроме того, хуситы объявили мобилизацию в Йемене. Руководство мятежного движения пообещало "поджечь весь регион" после совместного удара США и Британии, пишет News.ru.
"Америке и Британии придется быть готовыми заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии", – сказал замминистра Хусейн Аль-Эззи, передает "ФедералПресс" со ссылкой на AFP.
Сейчас США уже прекратила удары по Йемену, но они будут возобновлены, если угрозы продолжатся – такое заявление сделал американский чиновник телеканалу "Аль-Джазира".
Россия просит провести срочное заседание Совбеза ООН, сообщила пресс-служба российского постпредства при организации в телеграм-канале.
Что говорит об этой атаке Байден?
Президент США Джо Байден заявил, что удары по Йемену стали лишь ответом на атаки хуситов в Красном море. Также он подчеркнул, что военная операция проходила совместно с Великобританией при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
Тем временем конгрессмен-демократ Ро Кханна заявил, что Байден нарушил Конституцию США, нанеся удары по Йемену без разрешения Конгресса.
10:59:58 12-01-2024
Вот это спецоперация
11:10:07 12-01-2024
«Эти выборы у вас [на Украине] последние были. В 2024 году выборов у вас не будет, потому что не будет страны под названием Украина. Вы не учитываете ситуацию на Ближнем Востоке. Там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина!»--- В Жириновский Сказанное много лет назад
12:00:31 12-01-2024
ВВП (11:10:07 12-01-2024) «Эти выборы у вас [на Украине] последние были. В 2024 году в... Жириновского можно цитировать только смеха ради. Был шутом, зачем из него Вангу лепить?
12:53:57 12-01-2024
Гость (12:00:31 12-01-2024) Жириновского можно цитировать только смеха ради. Был шутом, ... Вы сейчас его соответствующий ролик посмотрели и вывели,что он неправ?У вас,батенька,в голове какие-то переключатели не так срабатывают )
13:44:34 12-01-2024
Гость (12:00:31 12-01-2024) Жириновского можно цитировать только смеха ради. Был шутом, ... Вы по каким его поступкам или высказываниям такой вывод сделали? Шутом он не был. Умнейший человек, доктор философских наук. На лавры Ванги никогда не претендовал, все его прогнозы строились на глубоком знании политической ситуации в мире.
11:38:28 12-01-2024
Приплыли они издалёка чтобы защитить Красное море с Баб-эль-Мандепским проливом.
11:49:21 12-01-2024
Похоже ШСА англию, нидергланды, бахрейн, кенгурляндию теперь еще одних не путют на лимпиаду)
12:02:31 12-01-2024
Долго терпели, но в итоге логика восторжествовала.
12:59:55 12-01-2024
Гость (12:02:31 12-01-2024) Долго терпели, но в итоге логика восторжествовала.... Логика,она всегда торжествует )И сейчас тоже ...Но время покажет.
12:08:13 12-01-2024
"Америке и Британии придется быть готовыми заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии" ага, то сеть стрелять по проходящим кораблям не агрессия, а как в ответ прилетело, так сразу агрессия?
13:02:14 12-01-2024
Гость (12:08:13 12-01-2024) "Америке и Британии придется быть готовыми заплатить высокую... Америка с Англией стреляет по проходящим кораблям или по территории другого государства?
13:34:30 12-01-2024
Гость (13:02:14 12-01-2024) Америка с Англией стреляет по проходящим кораблям или по те... Стреляет. На Украине по российским городам. И из самолетов F-16 по российским кораблям. "Но это другое, вы не понимаете..."
13:36:01 12-01-2024
Гость (13:02:14 12-01-2024) Америка с Англией стреляет по проходящим кораблям или по те... Ещё по Сирии, Ираку, Сербии и пр стреляют
18:26:23 13-01-2024
Гость (13:02:14 12-01-2024) Америка с Англией стреляет по проходящим кораблям или по те... Да. Югославия, Ливия, Ирак и т.д и т.д.
12:27:13 12-01-2024
Гость (12:00:31 12-01-2024) Жириновского можно цитировать только смеха ради. Был шутом, ... он никогда не был шутом.Маска была. Умнейший человек. если вы этого не заметили, то вы просто дурак или провокатор.
12:32:49 12-01-2024
Надо честно признать, умеют они спецоперации проводить. Быстро, четко, без мобилизации, одними ракетами. Потому что ракет много
13:00:41 12-01-2024
Между войной и позором коллективный запад выбрал и то, и другое ...
13:18:41 12-01-2024
Из-за действий Йемена НИ ОДИН человек не погиб. Ждем теперь статистику после "ответа"
13:57:56 12-01-2024
Гость (12:00:31 12-01-2024) Жириновского можно цитировать только смеха ради. Был шутом, ... не шут, а рупор Кремля!