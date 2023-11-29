Госдума хочет запретить использование телефонов в школах даже в образовательных целях
В законопроект внесут соответствующую поправку
29 ноября 2023, 17:05, ИА Амител
В законопроект об ограничении телефонов в школах внесут поправку, которая запретит их использование даже в образовательных целях. Об этом сообщает РИА Новости.
Как объяснил собеседник агентства в нижней палате российского парламента, в случае принятия поправки и законопроекта использовать смартфоны можно будет лишь в экстренных случаях.
"Наша позиция совпадает с родительской, но так как их смущали формулировки, приняли решение их изменить. Потому что цель у нас одна. Так же, как и родители, мы не хотим, чтобы дети отвлекались на мобильные телефоны на уроках", – заявил он.Напомним, что ранее министра просвещения Сергея Кравцова попросили запретить смартфоны на уроках, чтобы школьники сосредоточились на учебном процессе и перестали отвлекаться на соцсети и игры. Девайсы предложили хранить в специальных шкафчиках. Позднее соответствующий закон внесли в Госдуму.
Инициатива находит поддержку среди населения. Так, идею положительно оценивают 80% родителей школьников в Барнауле. При этом отцы чуть чаще высказывались за предложение.
17:38:12 29-11-2023
хоть что- то дельное предложили.
20:32:53 29-11-2023
Элен без ребят (17:38:12 29-11-2023) хоть что- то дельное предложили. ... Откажись от телефона на работе. Сделай хоть что-то дельное.
11:09:30 30-11-2023
Гость (20:32:53 29-11-2023) Откажись от телефона на работе. Сделай хоть что-то дельное.... А я и не пользуюсь личным телефоном на работе. Дома тоже стараюсь минимизировать.
12:48:40 30-11-2023
Элен без ребят (11:09:30 30-11-2023) А я и не пользуюсь личным телефоном на работе. Дома тоже ста... А еще, наверное, стираешь руками и метешь веником.
17:54:11 30-11-2023
Гость (12:48:40 30-11-2023) А еще, наверное, стираешь руками и метешь веником.... стиральная машина и пылесос прекрасно работают методом нажатия кнопки «ВКЛ»
18:15:29 29-11-2023
бываю даже в думе проблески здравого смысла.
18:16:18 29-11-2023
Посмотрим как ещё примут...!?
18:35:42 29-11-2023
Мне кажется, этим депутатам уже ничто не сможет помочь.
18:42:45 29-11-2023
Это же 5-6 часов без гаджетов в школе!!!! А если потом ещё на спортивную секцию дети пойдут, или на танцы, в музыкальную школу, то, глядишь и гаджеты им будут не нужны. Только бы приняли этот закон, но пока что от Госдумы один популизм идёт. Грозятся грозно, а дело - пшик.
20:34:07 29-11-2023
гость (18:42:45 29-11-2023) Это же 5-6 часов без гаджетов в школе!!!! А если потом ещё н... Ты первый покажи пример и перестань использовать телефон в рабочее время. А то много вас, чудиков, которые поддерживают чудиков из Дуры (тьфу! Думы).
18:48:12 29-11-2023
1. телефон вообще-то для связи придуман. и ребенок может из школы по нужному вопросу позвонить. 2. например, участие в олимпиадах, организовано онлайн из класса, т.е. с личного смартфона. 3. как контролировать? и что делать, если телефон обнаружен у учащегося? 4. гарантии сохранности личного имущества в каких-то там "ящичках"? школа будет нести финансовую ответственность?
19:02:38 29-11-2023
Гость (18:48:12 29-11-2023) 2. например, участие в олимпиадах, организовано онлайн из класса, т.е. с личного смартфона хватит влажно фантазировать на несбыточные темы. младший сейчас в 5-м классе. старший 42-ю окончил. никогда такого бреда (олимпиада со смартфона в классе) не было за 15 лет обучения. потому что дети разного достатка учатся и у кого то айфон последний, а у кого то ксяу-мяу первый. но у них же смартфоны не так ли?
19:19:15 29-11-2023
Гость (19:02:38 29-11-2023) младший сейчас в 5-м классе. старший 42-ю окончил ваша 42я возможно в состоянии обеспечить участников олимпиады классом с компьютерами. остальные школы нет. или ваши детки в олимпиадах и не участвовали. посмотрите Сириус, для примера. в прошлом году сыну в 4 классе для участия в олимпиаде нужен был смартфон с интернетом. и не только в нашей школе такая ситуация.
20:32:51 29-11-2023
Идиотизм. Ни одной цели путем запрета никогда не достигали. Есть законы Моисея, УК РФ, а убивают, воруют, грабят. Родители должны объяснять. Курить запрещено? У нас девушка в классе в 1995 году закурила. На уроке,в знакпротеста. ЗАПРЕТЫ НЕ ДЕЙСТВУЮТ. Действует работа сдетьми. И не только с детьми.
20:35:14 29-11-2023
А учителям тоже запретят? А то они трепаться любят по телефону во время урока.
20:37:17 29-11-2023
У нас на уроках ученики фотографируют школьную доску, чтобы нормально видеть, что там на ней мелким шрифтом пропечатано. Идиотские эл.доски - плохо видно задания.
11:13:01 30-11-2023
Гость (20:37:17 29-11-2023) У нас на уроках ученики фотографируют школьную доску, чтобы ... это не доски идиотские, а идиоты-родители, допускающие падения зрения у своих, круглосуточно втыкающих в телефоны, чад.
12:50:46 30-11-2023
Элен без ребят (11:13:01 30-11-2023) это не доски идиотские, а идиоты-родители, допускающие паден... Сколько вас, идиотов, среди комментаторов Амика. И кто вас нарожал таких... Вы двже не в курсе, что нормальные школьные доски, по которым мы учились заменили на низкокачественные экраны. Которые отсвечивают и с которых плохо видно. И зрение тут не причем. Придите хоть раз на рлдительское собрание и сами посмотрите.
12:51:32 30-11-2023
Всё же сколько недоразвитых в Барнауле! Которые любят запрещать. СЕБЕ запретите! И размножаться в том числе!