Госдума хочет запретить использование телефонов в школах даже в образовательных целях

В законопроект внесут соответствующую поправку

29 ноября 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В законопроект об ограничении телефонов в школах внесут поправку, которая запретит их использование даже в образовательных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

Как объяснил собеседник агентства в нижней палате российского парламента, в случае принятия поправки и законопроекта использовать смартфоны можно будет лишь в экстренных случаях.

"Наша позиция совпадает с родительской, но так как их смущали формулировки, приняли решение их изменить. Потому что цель у нас одна. Так же, как и родители, мы не хотим, чтобы дети отвлекались на мобильные телефоны на уроках", – заявил он.Напомним, что ранее министра просвещения Сергея Кравцова попросили запретить смартфоны на уроках, чтобы школьники сосредоточились на учебном процессе и перестали отвлекаться на соцсети и игры. Девайсы предложили хранить в специальных шкафчиках. Позднее соответствующий закон внесли в Госдуму.

Инициатива находит поддержку среди населения. Так, идею положительно оценивают 80% родителей школьников в Барнауле. При этом отцы чуть чаще высказывались за предложение.