Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Цель законопроекта — "защита граждан и государства от угроз безопасности"

17 февраля 2026, 21:00, ИА Амител

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит кабмин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение будет связано с требованием ФСБ. Документ вступит в силу через десять дней после подписания президентом.

В пояснительной записке говорится, что цель меры — "защита граждан и государства от угроз безопасности". Случаи, при которых возникают подобные угрозы, должны быть описаны в указе президента или отдельном постановлении правительства.

Закон был разработан Минцифры. В первом чтении Госдума приняла его в конце января. Замглавы ведомства Иван Лебедев, комментируя инициативу, упоминал необходимость отключения связи при атаках БПЛА.