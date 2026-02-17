Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Цель законопроекта — "защита граждан и государства от угроз безопасности"
17 февраля 2026, 21:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит кабмин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение будет связано с требованием ФСБ. Документ вступит в силу через десять дней после подписания президентом.
В пояснительной записке говорится, что цель меры — "защита граждан и государства от угроз безопасности". Случаи, при которых возникают подобные угрозы, должны быть описаны в указе президента или отдельном постановлении правительства.
Закон был разработан Минцифры. В первом чтении Госдума приняла его в конце января. Замглавы ведомства Иван Лебедев, комментируя инициативу, упоминал необходимость отключения связи при атаках БПЛА.
21:40:18 17-02-2026
Приятно осознавать, сто всё для нашей защиты
23:33:44 17-02-2026
Гость (21:40:18 17-02-2026) Приятно осознавать, сто всё для нашей защиты... Надеюсь это сарказм?
07:58:02 18-02-2026
Гость (23:33:44 17-02-2026) Надеюсь это сарказм?... Не надейся. Есть такие, которые искренне считают, что интернет не нужен, а по ТВ хватит пару каналов. Но там интеллект лягушки и поведение амёбы.
09:06:40 18-02-2026
Гость (07:58:02 18-02-2026) Не надейся. Есть такие, которые искренне считают, что интерн... И мы уже 26 лет знаем его имя!
00:38:47 18-02-2026
Вот что работает у нас хорошо, так это защита властьимущих.
06:38:11 18-02-2026
"Цель законопроекта — "защита граждан и государства от угроз безопасности"------------------ Эх! Кто защитит народ от государства?
06:47:28 18-02-2026
Это давно назревшая установка. Механизм должен быть отлажен, чтобы никакой дуровщины, полная тишина от обывателятв критичной обстановке
07:41:29 18-02-2026
Ну ок а если пожар или скорую надо вызвать?
09:14:49 18-02-2026
Гость (07:41:29 18-02-2026) Ну ок а если пожар или скорую надо вызвать?... В случае ЧС сами приедут.
Постановление не об отключении месенжеров и Яндекс музыки
16:15:32 18-02-2026
Гость (07:41:29 18-02-2026) Ну ок а если пожар или скорую надо вызвать?... Думаете при пожаре или аппендиците кто-то отключит услугу связи? При тушении пожара точно отключат электричество и до этого тушить не начнут.
Инструмент выключения должен быть доступен оператору связи и описаны условия получения команды на исполнение, возможности применения фильтра критичных абонентов, самостоятельных сценариев (например перегрузка из-за поздравлений с днём какого-нибудь святого)
07:50:41 18-02-2026
"Госдума обязана"
Как будто мы не знаем главного обязальщика
10:03:25 18-02-2026
Интересно, когда для защиты россиян запретят колбасы и пальмовое масло? К какому врачу не придешь - не ешь колбасу не жуй сосиски, - очень вредно. А зайду в сельпо,- нет удержу - так и охота колбаски с нитритной солью, кучей ешек и с перьями механической обвалки отведать. И нет совсем нам защиты от ентого
11:20:23 18-02-2026
в Якутии изза уголовного преступления мог развиться межнациональный конфликт-отключили моментально интернет...для избежания беспорядков...
12:59:49 18-02-2026
Гость (11:20:23 18-02-2026) в Якутии изза уголовного преступления мог развиться межнацио... А если озвучить правдивую версию как и что произошло в Якутске,а не твою фантазию