Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ

Цель законопроекта — "защита граждан и государства от угроз безопасности"

17 февраля 2026, 21:00, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, закрепляющий обязанность операторов отключать связь по требованию ФСБ в случаях, которые определит кабмин. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Операторы не будут нести ответственность за перебои со связью, если отключение будет связано с требованием ФСБ. Документ вступит в силу через десять дней после подписания президентом.

В пояснительной записке говорится, что цель меры — "защита граждан и государства от угроз безопасности". Случаи, при которых возникают подобные угрозы, должны быть описаны в указе президента или отдельном постановлении правительства.

Закон был разработан Минцифры. В первом чтении Госдума приняла его в конце января. Замглавы ведомства Иван Лебедев, комментируя инициативу, упоминал необходимость отключения связи при атаках БПЛА.

Комментарии 14

Гость

21:40:18 17-02-2026

Приятно осознавать, сто всё для нашей защиты

Гость

23:33:44 17-02-2026

Гость (21:40:18 17-02-2026) Приятно осознавать, сто всё для нашей защиты... Надеюсь это сарказм?

Гость

07:58:02 18-02-2026

Гость (23:33:44 17-02-2026) Надеюсь это сарказм?... Не надейся. Есть такие, которые искренне считают, что интернет не нужен, а по ТВ хватит пару каналов. Но там интеллект лягушки и поведение амёбы.

Иван

09:06:40 18-02-2026

Гость (07:58:02 18-02-2026) Не надейся. Есть такие, которые искренне считают, что интерн... И мы уже 26 лет знаем его имя!

Гость

00:38:47 18-02-2026

Вот что работает у нас хорошо, так это защита властьимущих.

Гость

06:38:11 18-02-2026

"Цель законопроекта — "защита граждан и государства от угроз безопасности"------------------ Эх! Кто защитит народ от государства?

Гость

06:47:28 18-02-2026

Это давно назревшая установка. Механизм должен быть отлажен, чтобы никакой дуровщины, полная тишина от обывателятв критичной обстановке

Гость

07:41:29 18-02-2026

Ну ок а если пожар или скорую надо вызвать?

Гость

09:14:49 18-02-2026

Гость (07:41:29 18-02-2026) Ну ок а если пожар или скорую надо вызвать?... В случае ЧС сами приедут.
Постановление не об отключении месенжеров и Яндекс музыки

Гость

16:15:32 18-02-2026

Гость (07:41:29 18-02-2026) Ну ок а если пожар или скорую надо вызвать?... Думаете при пожаре или аппендиците кто-то отключит услугу связи? При тушении пожара точно отключат электричество и до этого тушить не начнут.
Инструмент выключения должен быть доступен оператору связи и описаны условия получения команды на исполнение, возможности применения фильтра критичных абонентов, самостоятельных сценариев (например перегрузка из-за поздравлений с днём какого-нибудь святого)

Гость

07:50:41 18-02-2026

"Госдума обязана"

Как будто мы не знаем главного обязальщика

Гость

10:03:25 18-02-2026

Интересно, когда для защиты россиян запретят колбасы и пальмовое масло? К какому врачу не придешь - не ешь колбасу не жуй сосиски, - очень вредно. А зайду в сельпо,- нет удержу - так и охота колбаски с нитритной солью, кучей ешек и с перьями механической обвалки отведать. И нет совсем нам защиты от ентого

Гость

11:20:23 18-02-2026

в Якутии изза уголовного преступления мог развиться межнациональный конфликт-отключили моментально интернет...для избежания беспорядков...

гость

12:59:49 18-02-2026

Гость (11:20:23 18-02-2026) в Якутии изза уголовного преступления мог развиться межнацио... А если озвучить правдивую версию как и что произошло в Якутске,а не твою фантазию

