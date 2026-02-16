Тарифы на связь и интернет в России могут вырасти в 2026 году

Основными факторами роста названы инфляция, налоговая нагрузка, операционные издержки и затраты на модернизацию

16 февраля 2026, 17:30, ИА Амител

Телефон, связь, интернет / Изображение сгенерировано Шедеврум от ИИ YandexART/ amic.ru

В 2026 году ожидается рост расходов российских семей на мобильную связь и домашний интернет, прогнозирует доктор экономических наук и профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. В интервью "Газете.ru" он объяснил, что повышение цен на эти услуги стало устойчивым явлением.

«Увеличение стоимости связано с необходимостью поддерживать и обновлять сетевую инфраструктуру. По его оценкам, в следующем году расходы на связь и интернет могут вырасти на 6–10%», — отметил Шедько.

Экономист указал, что на ценообразование влияют несколько факторов: рост налоговой нагрузки, инфляция и увеличение операционных затрат компаний. Также операторы активно инвестируют в модернизацию оборудования и повышение безопасности сетей.

«Рост объема передаваемых данных создает дополнительную нагрузку на сети. Это требует значительных вложений в инфраструктуру, что неизбежно отражается на тарифах», — заключил эксперт.

Ранее российские мобильные операторы предупредили о повышении тарифов на связь в 2026 году.
 

 

Комментарии 8

Екх

17:34:15 16-02-2026

Так было же повышение с 01.01.26 в связи с увеличение налоговой нагрузки? Или я что-то пропустил?

Гость

18:17:16 16-02-2026

Так и есть. У меня с 01 января связь выросла на 11.11%, а интернет на 12.8%

Гость

18:24:18 16-02-2026

Всё верно, а следующие будут в связи с инфляцией и операционными издержками

Гость

17:39:18 16-02-2026

Интернет, который заблокирован или замедлен?

Гость

18:29:48 16-02-2026

Из-за многочисленных табу (в том числе на популярнейший Ютуб) интернет становится всё более дефективным! Так, выходит, чем ущербнее услуга, тем дороже!? А как же спрос, определяющий цену продаваемого товара? Или минимум этой цены намерено диктовать государство, решая свою задачу - обанкротить провайдеров и вместе с ними угробить Всемирную сеть "чисто экономически"?

Гость

19:50:05 16-02-2026

Так уже с первого января Ростелеком и МТС повысили, запоздалая информация.

Гость

21:15:31 16-02-2026

И это после всех этих замедлений и блокировок?! Да это не операторы, это.. как бы по-мягче.. люди с креативной сексуальной ориентацией и низкой социальной ответственностью.

Гость

09:52:57 17-02-2026

А как же вот эта вся информация на листовках разбросанным по всем подъездам с лозунгом - ".... НА ВСЕГДА!"?

