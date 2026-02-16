Тарифы на связь и интернет в России могут вырасти в 2026 году

Основными факторами роста названы инфляция, налоговая нагрузка, операционные издержки и затраты на модернизацию

16 февраля 2026, 17:30, ИА Амител

В 2026 году ожидается рост расходов российских семей на мобильную связь и домашний интернет, прогнозирует доктор экономических наук и профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. В интервью "Газете.ru" он объяснил, что повышение цен на эти услуги стало устойчивым явлением.

«Увеличение стоимости связано с необходимостью поддерживать и обновлять сетевую инфраструктуру. По его оценкам, в следующем году расходы на связь и интернет могут вырасти на 6–10%», — отметил Шедько.

Экономист указал, что на ценообразование влияют несколько факторов: рост налоговой нагрузки, инфляция и увеличение операционных затрат компаний. Также операторы активно инвестируют в модернизацию оборудования и повышение безопасности сетей.

«Рост объема передаваемых данных создает дополнительную нагрузку на сети. Это требует значительных вложений в инфраструктуру, что неизбежно отражается на тарифах», — заключил эксперт.

Ранее российские мобильные операторы предупредили о повышении тарифов на связь в 2026 году.

