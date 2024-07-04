Госдума одобрила индексацию военных пенсий на 5,1 % с 1 октября
Сумму индексации будут рассчитывать исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней
04 июля 2024, 21:10, ИА Амител
В России одобрили увеличение военных пенсий с 1 октября. Об этом со ссылкой на принятое Госдумой решение сообщает РИА Новости.
В четвертом квартале 2024 года военные пенсии индексируют на 5,1%. Повышение коснется около трех миллионов человек, отмечают авторы законопроекта.
Сумму индексации будут рассчитывать исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. При индексации учтут все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет. Средний рост пенсий составит не менее 1300 рублей.
Принятый законопроект предусматривает в том числе увеличение денежного довольствия, учитываемого при расчете военных пенсий. По новым нормам, с 1 октября 2024 года так называемый понижающий коэффициент вырастет до 89,83% от суммарного денежного довольствия российских военнослужащих.
08:18:54 05-07-2024
Понижающий коэффициент - ото позор для военной пенсии! Люди заслужили пенсию, а ее им не платят 100%. Вводите такой коэффициент для всех, особенно для депутатов.
10:59:43 05-07-2024
Гость (08:18:54 05-07-2024) Понижающий коэффициент - ото позор для военной пенсии! Люди ... А остальные люди, которые занимаются производством продукции и т.д., не заслужили нормальные пенсии? Почему военным пенсионерам индексируют, а остальные что НЕЛЮДИ? Военный пенсионер - 40 лет (20 лет трудовой стаж). Рядовой пенсионер - 63 года (43 года трудовой стаж). И пенсии у этих людей отличаются часто в разы. Речь не о пенсионерах из действующей армии и прошедших все тяготы военной службы, а о подходе к оценке труда человека в нашей пенсионной системе.
12:54:36 05-07-2024
Гость (10:59:43 05-07-2024) А остальные люди, которые занимаются производством продукции... Кто нужен нашему государству, тому и повышают, а ...
09:38:26 05-07-2024
Так вроде им уже в этом году повышали.
12:13:51 05-07-2024
Гость (09:38:26 05-07-2024) Так вроде им уже в этом году повышали.... Недоповысили. С 1 июля тарифы подняли, деньги в казне появятся, военным пенсии поднимут. А остальные пусть наблюдают и радуются.
00:00:31 06-07-2024
Ключевая 16. Значит инфляция больше 10%