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Госдума одобрила индексацию военных пенсий на 5,1 % с 1 октября

Сумму индексации будут рассчитывать исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней

04 июля 2024, 21:10, ИА Амител

Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru
Российские солдаты на построении / Фото: amic.ru

В России одобрили увеличение военных пенсий с 1 октября. Об этом со ссылкой на принятое Госдумой решение сообщает РИА Новости.

В четвертом квартале 2024 года военные пенсии индексируют на 5,1%. Повышение коснется около трех миллионов человек, отмечают авторы законопроекта.

Сумму индексации будут рассчитывать исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. При индексации учтут все предыдущие индексации, законодательно предусмотренные корректировки и перерасчет. Средний рост пенсий составит не менее 1300 рублей.

Принятый законопроект предусматривает в том числе увеличение денежного довольствия, учитываемого при расчете военных пенсий. По новым нормам, с 1 октября 2024 года так называемый понижающий коэффициент вырастет до 89,83% от суммарного денежного довольствия российских военнослужащих.

Комментарии 6

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Гость

08:18:54 05-07-2024

Понижающий коэффициент - ото позор для военной пенсии! Люди заслужили пенсию, а ее им не платят 100%. Вводите такой коэффициент для всех, особенно для депутатов.

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Гость

10:59:43 05-07-2024

Гость (08:18:54 05-07-2024) Понижающий коэффициент - ото позор для военной пенсии! Люди ... А остальные люди, которые занимаются производством продукции и т.д., не заслужили нормальные пенсии? Почему военным пенсионерам индексируют, а остальные что НЕЛЮДИ? Военный пенсионер - 40 лет (20 лет трудовой стаж). Рядовой пенсионер - 63 года (43 года трудовой стаж). И пенсии у этих людей отличаются часто в разы. Речь не о пенсионерах из действующей армии и прошедших все тяготы военной службы, а о подходе к оценке труда человека в нашей пенсионной системе.

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Гость

12:54:36 05-07-2024

Гость (10:59:43 05-07-2024) А остальные люди, которые занимаются производством продукции... Кто нужен нашему государству, тому и повышают, а ...

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Гость

09:38:26 05-07-2024

Так вроде им уже в этом году повышали.

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Гость

12:13:51 05-07-2024

Гость (09:38:26 05-07-2024) Так вроде им уже в этом году повышали.... Недоповысили. С 1 июля тарифы подняли, деньги в казне появятся, военным пенсии поднимут. А остальные пусть наблюдают и радуются.

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Гость

00:00:31 06-07-2024

Ключевая 16. Значит инфляция больше 10%

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